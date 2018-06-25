Председатель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков: «Пенсии нужно резко увеличивать»

СЕГОДНЯ 18:50 2018-06-25T18:48:55+03:00

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Чтобы поднять пенсионный возраст, нужно полноценное финансово-экономическое обоснование, а не расчеты на пальцах, заявил на пресс-конференции 25 июня председатель ФНПР Михаил Шмаков. Но появление на свет нашумевшего законопроекта, по его словам, благо, потому что сейчас он невольно заставит чиновников разгребать огромный ворох накопившихся проблем.

Нужно привести к общему знаменателю разбросанные нормативно-правовые акты - они дают немало возможностей для манипуляций общественным сознанием. И законодательно утвердить Пенсионный кодекс РФ, где все положения были бы сведены вместе.

Кстати, Михаил Шмаков считает, что доходов ПФР вполне хватает для того, чтобы выплачивать пенсии на нынешнем уровне. Но сложно спорить с тем, что пенсии нужно не просто индексировать с учетом инфляции, а значительно повышать. Добиться этого, по мнению Шмакова, можно несколькими способами. С одной стороны, исключить из государственного обязательного пенсионного страхования так называемый «накопительный компонент». И вернуть пенсионные накопления граждан, замороженные сейчас правительством, обратно в солидарную пенсионную систему. С другой стороны, нужно повышать зарплаты тем, кто работает, - так как взносы в Пенсионный фонд зависят от размера зарплат. Как это сделать?

Государство должно создавать условия для трудоустройства выпускников высших и средне-специальных учебных заведений, создавать высокотехнологичные рабочие места. Сегодня в законодательстве есть квоты по трудоустройству инвалидов. Что мешает ввести подобные этим гарантии для старших категорий граждан? Только так можно заставить работодателя прекратить негласную, но совершенно очевидную возрастную дискриминацию.

Кроме того, если мы так хотим продлить трудовую жизнь населению, стоит озаботиться и качественной медицинской помощью людям старшего возраста.

По словам Михаила Шмакова, нужно корректировать и минимальный размер оплаты труда, методика определения которого давным-давно морально устарела, и страховые пособия по безработице, которые никак не могут быть ниже прожиточного минимума.

- Позорные 850 рублей (минимальный размер пособия по безработице — ред.) – это что, насмешка над людьми? Да и максимальное пособие в 4900 рублей в месяц никого сегодня устраивать не может.

Федерация профсоюзов уже направила в Правительство РФ и Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений эти и ряд других предложений.

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