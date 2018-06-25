2018-06-25T20:50:39+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Луис Суарес: "Мы до этого выиграли по 1:0, а сегодня захотели побольше"

Автор первого гола в ворота нашей команды на послематчевой пресс-конференции поделился впечатлениями от матча
Поделиться:
Луис Суарес - автор первого гола в матче против России.Луис Суарес - автор первого гола в матче против России.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Форвард сборной Уругвая Луис Суарес был назван лучшим игроком матча против России. Он забил первый мяч в этой игре и был очень активным на поле. После матча он пришел на обязательную пресс-конференцию, дабы пообщаться с журналистами.

- Можно было ожидать такую игру?

- Это то, чего мы хотели. Мы хотели расти в своей игре по мере того, как проводятся новые матчи. После того как выиграли по 1-0 два матча. Сегодня мы прибавили и рад, что мы выиграли группу. Впервые Уругвай выиграл 3 матча.

- Вы почему с грустным лицом. Радуетесь только после забитых голов. Почему?

- (в зале раздается смех, а Суарес растерянно улыбается) Нет, мы просто тратим время, другой вопрос.

- Мы говорили о том, что вы переписали историю. Это здорово. Помимо этого вы в 3 подряд чемпионатах мира забиваете голы.

- Я об этом не думал, рекорды кончено надо бить, но я рад, что добиваюсь своих целей. Мы впишем новую страницу в нашу историю. Это самое главное. Хотел бы поблагодарить уругвайцев, которые приехали сюда.

- Вы сказали, что в прошлых играх вам не понравилось, как вы сыграли. А сейчас?

- В первых матчах играешь аккуратно и цена ошибки очень высока. Этим и объясняется игра в первых двух матчах. Мы вышли с другим настроением, и справились с давлением.

Напомним, что сайт KP.RU провел онлайн-трансляцию матча Уругвай - Россия.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Испания-Марокко 25 июня 2018: Прямая онлайн-трансляция группового этапа чемпионата мира по футболу
Футбол, матч Испания-Марокко. Прямая онлайн-трансляция группового этапа чемпионата мира по футболу состоится 25 июня 2018 на стадионе «Калининград». Состав команд, статистика личных встреч.
Иран - Португалия 25 июня 2018: Прямая онлайн-трансляция матча группового этапа чемпионата мира по футболу
Футбол, матч Иран - Португалия. Прямая онлайн-трансляция матча группового этапа чемпионата мира по футболу состоится 25 июня 2018 в Саранске на стадионе «Мордовия Арена». Состав команд, статистика личных встреч
Новости 24
Члены ОНК посетили в СИЗО предполагаемую шпионку Карину Цуркан
МИД РФ предупредил о том, что сессия ОЗХО может обернуться политическими баталиями
Путин подписал указ о создании в Анапе военного технополиса
Пентагон заявил о поддержке дипломатических усилий по КНДР
США введут ограничения инвестиций для «крадущих технологии» стран
Суд продлил Навальному испытательный срок на год по делу «Кировлеса»
Нас все-таки остановили. Россия уступила Уругваю 0:3 и теперь сыграет 1 июля в "Лужниках"
Москалькова во вторник посетит в киевском СИЗО россиянина Одинцова
Замглавы МИД РФ Карасин обсудил с послом Молдавии резолюцию ООН по Приднестровью
Александр Овечкин болеет за сборную России вместе с Глушаковым
Бывший охранник бен Ладена задержан в Германии
Валентин Гафт болеет за российскую сборную в матче Уругвай-Россия из кардиологического отделения
В Госдуму внесли законопроект о миграционной амнистии для украинских беженцев
Лавров обсудил с главой МИД Судана развитие двустороннего сотрудничества
Россия проигрывает 0:2 Уругваю после первого тайма на ЧМ-2018
Спецслужбы Казахстана задержали восемь подозреваемых в подготовке терактов
Ученые выявили заболевание, которое в разы увеличивает риск возникновения рака
В Госдуме заявили о готовности России работать с новым главой ПАСЕ
"Вездесущая рука Москвы": глава СБУ обвинил Россию в нападении на цыган во Львове
МИД РФ подтвердил встречу Лаврова с советником Трампа 27 июня
На юге Франции произошла стрельба
Мосгорсуд признал законным заочный арест экс-главы департамента Минкульта Бориса Мазо
Верховная рада предложила сделать всю рекламу в стране на украинском языке
В Госдуму внесли проект о Дне принятия Крыма в состав Российской империи
Путин и Эрдоган подтвердили заинтересованность в расширении партнерских связей
Матч Уругвай - Россия: Алексей Миранчук выйдет в стартовом составе россиян на игру
Матч Уругвай - Россия: Кавани и Суарес выйдут с первых минут в атаке уругвайцев на матч
Футболист сборной Англии пообещал оплатить татуировку проспорившей болельщице