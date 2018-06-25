Луис Суарес: "Мы до этого выиграли по 1:0, а сегодня захотели побольше"

СЕГОДНЯ 20:16 2018-06-25T20:50:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Форвард сборной Уругвая Луис Суарес был назван лучшим игроком матча против России. Он забил первый мяч в этой игре и был очень активным на поле. После матча он пришел на обязательную пресс-конференцию, дабы пообщаться с журналистами.

- Можно было ожидать такую игру?

- Это то, чего мы хотели. Мы хотели расти в своей игре по мере того, как проводятся новые матчи. После того как выиграли по 1-0 два матча. Сегодня мы прибавили и рад, что мы выиграли группу. Впервые Уругвай выиграл 3 матча.

- Вы почему с грустным лицом. Радуетесь только после забитых голов. Почему?

- (в зале раздается смех, а Суарес растерянно улыбается) Нет, мы просто тратим время, другой вопрос.

- Мы говорили о том, что вы переписали историю. Это здорово. Помимо этого вы в 3 подряд чемпионатах мира забиваете голы.

- Я об этом не думал, рекорды кончено надо бить, но я рад, что добиваюсь своих целей. Мы впишем новую страницу в нашу историю. Это самое главное. Хотел бы поблагодарить уругвайцев, которые приехали сюда.

- Вы сказали, что в прошлых играх вам не понравилось, как вы сыграли. А сейчас?

- В первых матчах играешь аккуратно и цена ошибки очень высока. Этим и объясняется игра в первых двух матчах. Мы вышли с другим настроением, и справились с давлением.

Напомним, что сайт KP.RU провел онлайн-трансляцию матча Уругвай - Россия.