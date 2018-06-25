Артем Дзюба: «Мы не ищем виноватых. Вместе выигрываем и вместе проигрываем. Между нами такой договор в команде»

СЕГОДНЯ 20:15 2018-06-25T21:08:35+03:00

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Кажется, это не показывали по ТВ, но после поражения от Уругвая со сборной России произошло странное. Все ее игроки во главе с капитаном Игорем Акинфеевым подошли к центру поля, о чем-то посовещались, а потом пошли к трибунам. Они шли и аплодировали болельщикам. За то, что те после провального первого тайма не отвернулись от них. За то, что верили в чудо до последнего и поддерживали команду.

Это был разгром. Это было неприятно. Это было без шансов. Но игроки подходили к каждой из четырех трибун, а те откликались скандированием «Россия! Россия!». Возможно, это был самый важный момент в уже проигранном матче. Это значит, что сборная чувствует свою вину. Но в то же время и чувствует, что она нужна, и не останется без поддержки 1 июля в «Лужниках», когда будет играть в 1/8 финала свой теперь уже самый важный матч турнира.

А потом Артем Дзюба ответил на ворпосы журналистов.

- Аплодисменты болельщикам – это извинение за результат?

- Благодарность за поддержку. Спасибо большое Самаре, спасибо стране, и призываю вас еще рьянее болеть в 1/8 финала в «Лужниках». Я не могу сказать, что мы не настроились на Уругвай, мы были сверхмотивированы. Мы хотели выиграть, мы хотели быть первыми в группе. Но первый гол сами себе привезли, второй – нелепый гол, потом удаление, и все, Уругвай считайте уже сделал свою игру. Давайте считать это хорошей проверкой топ-командой, это тот уовень, который будет в плей-офф и мы должны это понимать. Можеть быть хорошо, что вовремя получили эту пощечину. Есть теперь время подумать, для кого-то это будет и уроком. Дальше права на ошибки не будет.

- Три гола после трех стандартных положений. Это самое слабое место сборной России?

- Уругвай – лучшая в мире команда на стандартах. Прежде всего не нужно допускать ошибок, которые к ним приводит. Но мы не ищем виноватых. Вместе выигрываем и вместе проигрываем. Между нами такой договор в команде. После такого хочется быстрее выйти на поле и дать бой. Сегодня мы даже вдесятером неплохо смотрелись. Главное что выглядели неплохо физически. Это наш плюс, надо его реализовывать. Уругвай – топовая команда, но с ними можно играть, мы это поняли, от того еще обиднее.

- Невезение?

- А в прошлых играх нам немного везло. Сегодня получилась такая обраточка. Теперь наша задача госпожу Фортуну развернуть себе обратно.

- В плей-офф кого хотите?

- Смысла нету выбирать. Мне кажется, что будет Испания. И хорошо, что будем играть в «Лужниках». В Сочи жарковато.

- Без Головина сегодня было плохо на поле?

- Я искренне хочу верить, что каждый у нас может заменить каждого. Головин – наш мотор. Но сегодня сыграли роль его ненужные карточки. Но ничего страшного. Будет более свежим и отдохнувшим.

Сайт kp.ru вел трансляцию матча Уругвай - Россия

ФОТОРЕПОРТАЖ - Сборная России по футболу проиграла команде Уругвая в Самаре

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