Вот это мячики: Грудь Виктории Бони растет от чемпионата к чемпионату

СЕГОДНЯ 02:20 2018-06-27T02:56:22+03:00

Слева: в 2004 году на Чемпионате Европы по футболу в Португалии бюст Виктории выглядел гораздо скромнее. Справа: а так Виктория болеет на ЧМ-2018. Фото: соцсети.

Изменить размер текста: A A

На днях Виктория Боня снова взорвала Инстаграм: телеведущая появилась на трибуне стадиона «Спартак» в обтягивающем топе телесного цвета, подчеркнувшем ее пышный бюст. Развернув трехцветный бельгийский флаг, 36-летняя звезда экрана горячо болела за сборную Бельгии в матче против Туниса. «Было жарко, поэтому пришлось снять кофту», - объяснила Вика, поделившись в соцсети сразу несколькими горячими снимками в телесном лифчике, на которых ее грудь выглядит особенно внушительно. Одни поклонники немедленно окрестили Боню самой красивой болельщицей матча, другие раскритиковали за вульгарный вид. При этом многие заметили, что грудь телеведущей выглядит слишком уж ненатурально – мол, явный силикон.

victoriabonya2 Было жарко так, что выбора не оставалось, кроме как снять кофту и загорать

И, как выяснилось, были правы. Самые внимательные футбольные фанаты припомнили в соцсетях, что так же горячо Боня болела в 2004 году в Лиссабоне на Чемпионате Европы по футболу. Звезда «Дома-2» тогда поддерживала сборную Португалии, и потому нарядилась в цвета национального флага страны-хозяйки чемпионата: на Вике красовалась короткая бело-красно-зеленая маечка. Снимки Бони попали в рейтинг самых красивых болельщиц и кочевали с одного европейского спортивного сайта на другой. А сейчас, спустя 14 лет, всплыли вновь.

Снимки Вики попали во всевозможные рейтинги самых красивых болельщиц и после Чемпионата Европы-2004 еще долго кочевали по спортивным сайтам. Фото: соцсети.

Нетрудно заметить, что тогда бюст Виктории выглядел гораздо скромнее – не в пример нынешним «мячикам», которые телеведущая продемонстрировала на радость футболистам и болельщикам. В соцсеях шутят: грудь Бони растет от чемпионата к чемпионату.

В 2004 году Виктория болела за Португалию.Фото: EAST NEWS

Сама телеведущая никогда не признавалась, что делала пластику груди. Виктория только упоминала, что лишь однажды легла под нож хирурга – и то только чтобы чуть-чуть подправить веки. Зато пухлые губы Бони – не силикон, а дар природы. На всех детских снимках маленькая Вика уже может похвастаться пухлыми губками, которые с возрастом стали еще больше.

Виктория прилетела в Москву на мундиаль без своей шестилетней дочери Анджелины – девочка осталась в Монако с отцом. Вика рассталась со своим гражданским мужем, богатым наследником Алексом Смерфитом, год назад, но сохранила с ним дружеские отношения. Не видно рядом с Викторией и ее нового поклонника, французского миллионера Пьера Андюрана. Пара впервые появилась вместе на Каннском фестивале в мае этого года, и после этого Виктория объявила, что у них все серьезно.

Андюран известен своим пристрастием к русским моделям: в 2011 году он женился на манекенщице из Владивостока Евгении Слюсаренко. Невеста была беременна – возможно, именно этим и объяснялось решение Пьера пойти под венец. У пары родилась дочь, но это не спасло их брак. Судя по всему, Виктория Боня строит на француза серьезные планы и уже продумывает наряд для будущей свадьбы.

victoriabonya2 Хотела лишь подсъемку в спортзале сделать, а получилась целая тренировка

- Мы уже познакомили наших детей: от прошлого брака у Пьера есть дочь — такого же возраста, как моя Анджелина, - рассказала Боня журналу Hello! - Он действительно был женат на российской модели: они официально развелись два года назад, расстались - четыре года назад.

Пьер Андюран весьма успешен: он миллионер и один из самых процветающих нефтяных трейдеров Европы. В 2008 году журнал Forbes включил его в список самых высокооплачиваемых топ-менеджеров с годовым бонусом в 20 миллионов долларов. В 2013 году Пьер основал собственную компанию Andurand Capital, которая зарабатывает миллиарды.