«Звезды под гипнозом»: правда или притворяются

СЕГОДНЯ 01:15 2018-06-29T18:58:49+03:00

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Шоу «Звезды под гипнозом» вернулось на экраны. Под предводительством Максима Галкина и гипнотизера Исы Багирова представители творческой интеллигенции продолжают безумствовать - встают на карачки, валятся ниц, блеют, мычат, несут околесицу. Неужели так велика сила гипнотического транса? Или это козни телевидения, которое предлагает артистам имитировать психбольницу за вознаграждение?

Я решила узнать: а что я способна делать под гипнозом? Смогу ли блеять и мяукать? Или хоть гавкну разок? Все-таки тоже творческий человек.

Я обратилась за помощью к Игорю Салынцеву, врачу-психиатру высшей категории, президенту Российского общества гипнологов.

Упрямое бревно

- Я ходила в юности к гипнотизерам. Оказалось, с внушаемостью у меня плохо. Уж такая уродилась негипнабельная, как бревно.

- С вами, журналистами, другая история. Вы часто рассудочные люди, у которых логика доминирует над образами. Это наблюдатели, скептики. У вас такой склад психики. И все-таки вам возможны внушения в сфере двигательной, телесной. Вы не встанете на четвереньки, не будете лаять, но ваше тело может реагировать - появится чувство легкости или тяжести.

- То есть меня в трансе можно положить на два стула, и у меня будет прямая спина, даже шея не погнется - как показывают иногда по телевизору?!

- Да, и это может быть.

- А давайте вы мне что-нибудь полезное внушите. Например, что курить вредно.

- С удовольствием! Только учтите: за один сеанс бросить не получится, нужен курс плюс препараты. Я могу вам внушить на будущее, что вы можете бросить курить.

- Договорились!

Главное - не петь

- Не сопротивляйтесь моему голосу, - предупредил профессор. - А то у меня однажды была пациентка: так не хотела входить в транс, что весь сеанс мысленно напевала «Подмосковные вечера», - и пользы от первого сеанса не было...

Я легла на кушетку, дав клятвенное обещание не петь. Доктор стал говорить вроде те же самые колдовские слова, что Иса Багиров, только поподробнее. «Ваши руки расслабляются, шея, ноги» и т. д. Его голос то повышался, то понижался, и я погрузилась в дрему. Доктор стал рассказывать, как мне не нравится запах сигарет, как противны окурки в пепельнице. И как хорошо дышать чистым воздухом.

«В самом деле, - думаю, - какая гадость этот табак! Больше никогда».

Телепортация на пляж

И тут неожиданно я почувствовала, как мое тело отяжелело. Я не могла пошевелить ни одним членом.

Тем временем доктор сообщил, что я теперь у моря, на пляже, беспечно купаюсь и греюсь на солнышке. Мои руки и ноги ощутили тепло, будто на них упали лучи солнца. Тут профессор напомнил, какая счастливая жизнь у меня тут без вонючих табачных изделий. Потом еще позволил мне погреться на солнышке - и разбудил.

Я осмотрела руки, пошевелила ногами - все на месте. И ощущение такое приятное, будто час провела на пляже. Жаль только, загореть не успела.

- Сработало! - говорю доктору. - Попробую теперь не курить.

Увы, внушение «долой табак» продержалось ровно четыре часа, потом я пообедала - и сами понимаете. Кто курит, тот знает...

Вместо вывода

Все-таки что-то в гипнозе есть подлинное. Раз уж я смогла загорать и купаться под гипнозом, значит, и курить сумею бросить... Не такое уж я бревно рассудочное. А что говорить о людях, которые мыслят образами? Ведь некоторые из них еще и доверчивы - верят в гадания, приметы... Если такой человек верит в силу внушения, то он, пожалуй, и гавкать может - искренне, без фальши!

ВЗГЛЯД УЧАСТНИКА ШОУ

Лариса РУБАЛЬСКАЯ:

Раз по телевизору показали - значит, так и есть

Я позвонила филологу и поэту-песеннику Ларисе Рубальской. Она участвовала в одном из выпусков передачи, где ее заставили ругать собственные стихи. И Рубальская называла свои тексты «странными», «нелепыми».

С Ларисой Алексеевной я знакома давно, знаю ее как доброго и искреннего человека, уж она не слукавит.

- Ну раз по телевизору показали, значит, все правда, - загадочно ответила Рубальская.

- А вы не обиделись, что вас заставили критиковать собственные стихи?

- Ой, ну на что обижаться? Вы же знаете, с какой иронией я сама отношусь к себе и к моим текстам для песен...

МНЕНИЕ ЗА

«На некоторых точно действует»

- В шоу Галкина есть и люди, которые способны погружаться в глубокий транс - сомнамбулы, есть и постановочные моменты, - считает профессор Игорь Салынцев. - Часто то, что кажется игрой, оказывается глубоким трансом. Люди артистичные действительно более других способны погружаться в транс. Они относятся к демонстративным типам личности. И на них легче воздействовать гипнозом.

МНЕНИЕ ПРОТИВ

«Люди сами подыгрывают»

- Мы ежедневно подыгрываем друг другу, - напоминает Александр Невеев, кандидат психологических наук, практический психолог. - Смеемся несмешным шуткам, делаем вид, что верим в лесть, притворяемся, что нам действительно интересен человек или то, о чем он нам с таким воодушевлением рассказывает. И все это даже не ложь, а основа межличностного общения, элементарная норма приличия.

Примерно то же поведение лежит и в основе гипноза. И правда, как-то неприлично не закрыть глаза, когда гипнотизер старается...

Проверка так называемых гипнотических феноменов показала, что никаких новых способностей человек в гипнозе не приобретает, никакие скрытые ресурсы в «гипнотическом трансе» не просыпаются. Бодрствующий человек тоже вполне спокойно может лежать между двух стульев или опускать руку в ледяную воду. Вспоминания, якобы восстановленные под гипнозом, тоже, как доказано наукой, являются фантазиями. К счастью, не все готовы подыгрывать гипнотизеру и делать вид, что забыли свое имя, впали в детство или превратились в темпераментную стриптизершу...