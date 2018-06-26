Новый поклонник подарил Волочковой дорогое кольцо и коня-киноартиста

СЕГОДНЯ 22:00 2018-06-26T22:04:36+03:00

Пока жеребец Анастасии спешит к ней из Европы, балерина тренируется в Подмосковье на коне той же породы - фриз. Фото: Instagram.com

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В личной жизни Анастасии Волочковой, как всегда, кипят страсти. Недавно артистка рассталась с 40-летним программистом из Иркутска Михаилом Логиновым. Казалось, этот мужчина станет законным мужем балерины, ведь Михаил перевез в роскошный особняк Анастасии не только вещи, но и свою сестру. Но месяц назад Логинов съехал из дома Волочковой. Сестра, понятное дело, тоже не задержалась.

- Мы разошлись, но ничего рассказывать не буду, на ток-шоу не пойду, - говорит Логинов.

Свет турмалина

Тем временем в жизни Насти появился новый мужчина. И, судя по всему, очень состоятельный. Чего только стоит его недавний подарок - кольцо с турмалином Параиба и бриллиантами. Турмалины Параиба - это неоново-голубые драгоценные камни, которые добываются из рудника Баталья в бразильском штате Параиба. Ярким голубым цветом они обязаны высокому содержанию меди. Бразильские камни считаются достаточно редкими, и цена отдельных экземпляров доходит до 10 тыс. долларов (более 630 тыс. рублей) за карат. По слухам, кольцо Волочковой стоит около 57 млн. рублей.

«Новая любовь - и почерк цветов другой», - написала, выложив в соцсети фото с полевыми цветами, ранее терявшая голову от белых роз Волочкова.

Кольцо с огромным турмалином Параиба, обрамленным бриллиантами.Фото: Instagram.com

Миролюбивый скакун

На кольце поклонник Анастасии не остановился. Скоро в конюшне звезды, увлекающейся верховой ездой, появится еще один конь. Преды-дущего скакуна Желтика Волочковой шесть лет назад подарил ее бывший муж Игорь Вдовин. А теперь конь покруче: говорят, что цена скакуна - чуть ли не миллион долларов.

- Я счастливая женщина. В моей жизни есть такие благородные мужчины. Зная мою любовь к верховой езде, поклонник подарил мне коня - чистопородного фриза! Кстати, это самая миролюбивая порода. Думаю, моей дочери Арише, которая тоже любит лошадей, тоже понравится наш новый питомец, - рассказала «КП» Анастасия.

Конь, на котором скакал Антонио Бандерас в фильме «Легенда Зорро», скоро будет жить в конюшне Волочковой.Фото: кадр из фильма

По словам артистки, ее конь снимался в 2005 году в фильме «Легенда Зорро» с Антонио Бандерасом. Тогда скакун был еще совсем молодым (лошади в домашних условиях живут 25 - 30 лет). Сейчас балерина ждет, когда скакуна доставят к ней из Европы.