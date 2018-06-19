Влюбленная Волочкова снялась топлесс

СЕГОДНЯ 01:35 2018-06-19T01:46:03+03:00

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Анастасия Волочкова – снова счастлива и влюблена: по крайней мере, на это балерина настойчиво намекает все последние дни в Инстаграме. Имя своего нового избранника артистка не раскрывает и только демонстрирует в соцсети подарки от него – роскошные букеты цветов. С одним из таких презентов балерина сфотографировалась в собственной ванне. Анастасия позирует топлесс, скромно прикрывшись букетом. При этом из одежды на Насте – только сексуальные кружевные трусики.

- Когда и почерк цветов тоже становится новым... – интригующе подписала балерина пикантную фотографию, поделившись ею в Инстаграме.

volochkova_art Когда и почерк цветов тоже становится новым...

Видимо, свое эротическое послание Волочкова адресовала новому воздыхателю – заодно похваставшись красивым загаром, приобретенным во время последней поездки на Кипр, и засветив полупрозрачное нижнее белье перед 800 тысячами подписчиков своей странички. Многие поклонники балерины подозревают, что Анастасия во время отпуска закрутила курортный роман – ведь о своей новой любви она объявила как раз после того, как вернулась с курорта.

- Какое же это счастье - быть любимой! – сообщила тогда артистка в Инстаграме. – И это новая любовь.

Месяц назад Волочкова дала отставку своему предыдущему поклоннику – 40-летнему программисту Михаилу. Мужчина съехал из дома звезды. Так что теперь Анастасия снова свободна. И, разумеется, такая роскошная женщина просто не может долго быть одна. Неудивительно, что у Волочковой так быстро появился новый поклонник. Тем более, что Настя – натура увлекающаяся, и для творческого вдохновения ей просто необходимо любить и быть любимой.

volochkova_art Новые чувства диктуют новую радость. А без романтики жизнь скучна.

На Кипре балерина отдыхала вместе с дочерью Ариадной. 12-летняя Ариша за последнее время сильно вытянулась и превратилась в очаровательную девушку с длинными ногами и симпатичным личиком. Волочкова искренне гордится дочерью и не устает публиковать в Инстаграме ее снимки, фотографируя Ариадну в бассейне, на пляже и во время прогулок на природе. Поклонники балерины замечают, что Ариша больше похожа на своего отца, бизнесмена Игоря Вдовина. А вот талантами она явно пошла в маму: девочка с малых лет занимается балетом и даже пытается петь, изредка выступая вместе с Анастасией. Правда, успехи Ариши в пении пока более чем скромные, и вряд ли она в будущем выберет профессиональную карьеру певицы.