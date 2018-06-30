Самые заметные татуировки ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 01:07 2018-06-30T01:08:40+03:00

Звучит финальный свисток, игроки начинают меняться футболками, и тут выясняется, что каждый второй из них мог бы заменить собой небольшой музей изобразительных искусств [фото]

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Татуировок на их телах так много и сделаны они порой так искусно, что впору экскурсии водить. «КП» тем и занялась.

Серхио Рамос, сборная Испании

Считайте сами

Когда-нибудь защитника сборной Испании выставят в галерее Мадрида. На его теле десятки рисунков и надписей. Есть львы, всякая нечисть, а также кресты, молитвы... В общем, все как обычно у футболистов. За исключением одной детали: Рамос без ума от цифр.

sergioramos Серхио Рамос на руке выбил несколько чисел. До сих пор фанаты испанца гадают, что точно они значат.

Ладно, у него есть четверка - под этим номером он выходит на поле, ладно семерка - многие ее считают счастливым числом. Но как-то Серхио Рамос на руке выбил несколько чисел. До сих пор фанаты испанца гадают, что точно они значат.

«32», «35», «90+», «19»... «Все эти числа много значат для меня», - не стал раскрывать секреты Серхио. И его биографы занялись расшифровкой. Легче всего было с «90+» - так в футболе обозначают добавленное время, и значит, что никогда не стоит сдаваться. Сам Рамос верен этому принципу и немало голов забил как раз в добавленное время. «32» и «35» - номера, под которыми Серхио играл в «Севилье», когда еще не перешел в «Реал» и не был одной из главных звезд испанского футбола. Сложнее с «19». Пока главная версия такая: столько лет было Серхио Рамосу, когда он дебютировал в сборной Испании. Но если у вас есть свой вариант, вы его тоже можете предложить. Например, написать по адресу: Мадрид, Avenida Concha Espina 1. Лично Серхио Рамосу в татуированные руки.

Федор Смолов, сборная России

Стена плача

Форвард «Краснодара» и сборной России Федор Смолов свою первую татуировку сделал в 17 лет. Сейчас ему 28, и, кажется, свободных мест на теле скоро не останется. «Мой отец сказал что-то типа: «Твоя шкура, что хочешь с ней, то и делай», - вспоминал в одном из интервью Федор.

У него много тату на религиозную тему - молитвы, иконы. А во всю грудь - кирпичная стена с надписью Faith, «вера» в переводе с английского. При этом Смолов признается, что тату - это больно. «Психологи говорят, что это подсознательное желание наказать самого себя», - сказал как-то спортсмен. Но, кажется, нападающий корит себя слишком сильно.

У Федора Смолова много тату на религиозную тему. Фото: Максим БОГДОВИД/РИА Новости

Александр Коларов, сборная Сербии

Морской дьявол

Если встретить защитника сербской сборной в бане, то его легко будет принять за моряка. На руке Коларова - карпы, на груди - морской компас и череп, у кисти - якорь и сердце.

Ему бы треуголку, черную повязку на глаз и пистолеты за пояс - он бы мог неплохо зарабатывать на фотографиях на Арбате в образе пирата. Но сердце Александра Коларова принадлежит другому городу - Риму. Он долгое время играл в Италии, и колонна Траяна и Колизей на теле не дадут ему забыть об этом. А ведь кто-то просто покупает магнитики.

На руке Коларова - карпы, на груди - морской компас и череп, у кисти - якорь и сердце. Фото: DAVID GRAY/REUTERS

Лионель Месси, сборная Аргентины

Бабушка все видит

Говорят, все свои татуировки аргентинец придумал сам. Если это так, то многие рисунки намекают на исключительность Лео. Иисус Христос в терновом венце (1) - вроде как ссылка на божественную сущность, корона - и так понятно, Саграда Фамилия - храм Святого Семейства в Барселоне... Где-то в Аргентине есть церковь Марадоны. Если у Месси так пойдет и дальше, то появится и секта, посвященная ему.

Иисус Христос в терновом венце (1)Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но есть у Месси пара тату, которые выдают в нем обычного человека. На ноге у него рисунок маленьких ладошек его сына (2), а на лопатке - портрет бабушки (3). Именно она привела его в футбол, и Лео продолжает благодарить женщину даже после ее смерти. Вы помните, как Лионель празднует голы? Поднимает большие пальцы к небесам и смотрит вверх. Как-то Месси признался, что так он обращается к своей бабушке.

Рисунок маленьких ладошек сына Месси. (2)Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Портрет бабушки (3).Фото: REUTERS

Рахим Стерлинг, сборная Англии

Винтовка чуть не выгнала из сборной

На ноге одного из самых талантливых игроков сборной Англии Рахима Стерлинга недавно появилось изображение винтовки М16. Когда рисунок увидели активисты организации «Матери против оружия», они потребовали выгнать игрока из сборной!

Но эти люди явно не знакомы со Стерлингом и его историей. Он родился в пригороде столицы Ямайки, в криминальном районе, где шансы на выживание порой равнялись количеству парней, который состоят в одной с тобой банде. Рахим этого не успел почувствовать - его совсем маленьким мать увезла в Англию. Но когда Стерлингу было всего два года, на Ямайке убили его отца. Застрелили в спину.

sterling7 На ноге Рахима Стерлинга недавно появилось изображение винтовки М16.

Позже Рахим дал клятву никогда не прикасаться к оружию - он стреляет только мячами. «Я бью правой ногой, так что татуировка имеет более глубокое значение», - объяснил свою наколку Стерлинг и пообещал, что изображение скоро будет дополнено.

Неймар, сборная Бразилии

Все семья на теле

Форвард сборной Бразилии очень любит свою сестру Рафаэллу. Они всегда были очень близки. Как доказательство - на одном плече у Неймара ее портрет, на втором - бриллиант со словом «сестра». К слову, у его сестры есть тату точно такого же бриллианта, но со словом «брат».

neymarjr На одном плече у Неймара портрет сестры Рафаэллы.

У Неймара вообще немало напоминаний о семье на теле. Есть изображение кулака, символизирующего дружбу (у брата футболиста - такое же тату). На груди - строчки, посвященные отцу. На руках набиты сердце, знак бесконечности и имя Nadine - это имя его матери. На предплечье правой руки написано имя сына Дави Лукка и дата его рождения... Почти вся семья в сборе.

У Неймара есть немало и других тату - крест, футбольный мяч и корона, тигр... Но, пожалуй, отдельно надо сказать о рисунке на ноге - маленький мальчик в окружении трущоб мечтает о победах. Конечно, это сам Неймар - так сказать, татуировка-автобиография.

neymarjr Маленький мальчик на татуировке - это сам Неймар.

НЕ В ТРЕНДЕ

Роналду против

Криштиану Роналду - едва ли не единственная звезда мирового футбола, у кого нет тату. Это принцип. «У меня нет татуировок, так как с ними нельзя быть донором крови», - как-то раз заявил КриРо. И это еще один плюс в его карму. Роналду в качестве донора действительно регулярно сдает кровь и плазму, призывая к этому всех остальных.

ВЕТО

В Китае футболистам запретили наколки

Сборная Китая весной играла товарищеские матчи в странном виде. У многих ее футболистов были забинтованы руки. Оказалось, в Китае решили, что татуировки игроков - плохой пример для молодежи, и заставили футболистов скрывать грехи. Касается это звезд не только спорта, но и эстрады: тем тоже придется выбирать себе наряды с длинными рукавами.

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