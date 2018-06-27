"Эта личная встреча очень важна": Трамп увидится с Путиным, несмотря на критику в США

СЕГОДНЯ 20:36 2018-06-27T20:38:09+03:00

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После двухчасовых переговоров в Кремле с Владимиром Путиным советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон рассказал о первых итогах журналистам. Хоть и не будучи кадровым дипломатом, посланник Дональда Трампа взвешивал каждое слово и старался не сказать ничего лишнего.

- Мы обсуждали вопросы важные как для США, так и для России. Президент Трамп попросил меня приехать сюда и договориться о времени проведения личной встречи с президентом Путиным. В четверг будет сделано официальное заявление одновременно по вашингтонскому и московскому времени. Если мне очень повезет, то сегодня я смогу не разгласить эту информацию, - улыбнулся Болтон.

Забегая вперед, скажем, что повезло. Не выдал он и место будущей встречи. Напомним, что в качестве предполагаемых нейтральных городов СМИ называли Вену или Хельсинки. Проходить она может в формате один на один или в расширенном составе.

- Сам факт проведения саммита уже является результатом, и мы не исключаем достижения каких-то конкретных итогов. Накопилось много вопросов, и Дональд Трамп считает, что наступило время для личной встречи. Владимир Путин с этим согласился, - отметил гость.

Припомнили известному жесткой линией в отношении России Болтону и его прежние критические интервью, в которых так называемое российское вмешательство в американские выборы он называл чуть ли не "актом войны".

- Я ценю знакомство с моими интервью. Я уже много раз говорил об этом в США и теперь говорю и в России, что никогда не провожу экскурс в свои прежние статьи. Прямо сейчас я здесь в качестве советника президента Трампа и работаю над его повесткой. Полагаю, этот вопрос будет подниматься между президентами, - ответил он.

До приезда в Москву Джон Болтон встречался с новым премьером Италии Джузеппе Конте, который намерен выполнить свое предвыборное обещание - поднять на саммите ЕС вопрос о снятии с России санкций.

- Мы обсуждали эту тему, и я сказал ему, что позиция США остается прежней - санкции должны сохраниться, - лаконично заметил представитель Вашингтона.

Подтверждать или опровергать нашумевшую новость в американских СМИ о якобы признании Трампом (в неофициальной беседе) Крыма российским его советник не стал. Равно как и отвечать конкретно на вопрос о возможности признании Крыма российским. Не исключено, что на встрече обсудят вопросы разоружения и возвращение России в "большую восьмерку", о чем президент США ранее публично заявил остальным членам этого клуба.

- Внутриполитическая борьба в США мешает налаживанию отношений Москвы и Вашингтона? - спросили гостя напоследок.

- Критики встречи говорят, что она будет доказательством того, что между президентами есть какая-то связь. Но это нонсенс. Президент Трамп понимает, что критика может иметь место, но эта личная встреча очень важна. И иы не обращаем внимания на критику внутри страны. Его основная цель - действовать в целях обеспечения национальной безопасности США и такой двусторонний саммит послужит этой цели, - заключил Болтон и распрощался.

Никакой культурной программы у американца в Москве, по его словам, нет. Только работа. Ее результаты увидим совсем скоро.

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В Кремль к Владимиру Путину пожаловал советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

- С сожалением вынужден констатировать, что российско-американские отношения не в самой лучшей форме, - сразу же сказал ему Путин во время протокольного приветствия. - Считаю, что это - результат острой внутриполитической борьбы в самих США. Но ваш приезд в Москву вселяет в нас надежду, что мы можем сделать хотя бы первые шаги к восстановлению полноформатных отношений. Россия никогда не стремилась к конфронтации.

Болтону это перевели. Он приготовился слушать дальше (подробности)