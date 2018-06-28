2018-06-28T19:20:20+03:00
В мире

Президент Финляндии прокомментировал встречу Трампа и Путина в Хельсинки

Она займёт несколько часов и начнется с беседы тет-а-тет
Аббас ДЖУМАAbbasdjuma@IBN_MOHAMMAD
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Президент Финляндии Саули НиинистеПрезидент Финляндии Саули НиинистеФото: REUTERS
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Кремль и Белый дом договорились где и когда встретятся Владимир Путин и Дональд Трамп. Президенты проведут переговоры 16 июля в Хельсинки (кстати, именно там в 97-м встретились Ельцин и Клинтон). Лидеры обсудят отношения между Россией и США и поговорят о международной политике.

Историческое событие прокомментировал финский президент Саули Ниинистё. По его словам, запрос на проведение встречи в Хельсинки ему поступил на прошлой неделе.

- Финляндия последовательно выступала за диалог в международных отношениях. В течение прошедшего года в нашей стране состоялись, в том числе, встречи заместителей министров иностранных дел и командующих вооруженными силами России и США. Встреча президентов в Финляндии является естественным продолжением, которое выведет диалог на самый высокий уровень, - отметил глава государства. - Темы, которые будут обсуждать президент Трамп и президент Путин, будут определены в течение ближайших двух недель, но в повестке дня наверняка будет международная ситуация в комплексе и, надеюсь, вопросы контроля над вооружениями и разоружения. Даже небольшие шаги для снятия напряженности соответствовали бы интересам всех сторон.

По словам Ниинистё, в Финляндии рассчитывают на то, что будет затронуто обострение ситуации в районе Балтийского моря и ситуация в Арктике: «Особенно в части совместной работы по борьбе с выбросами черного углерода», - подчеркнул президент Финляндии.

- Во-первых, Трамп придерживается политики: «Америка на первом месте», - рассказал «КП» политолог Павел Святенков. - То есть ему надо потопить Европу и Китай. Во-вторых, теоретически Трамп хочет сколотить антииранскую коалицию. И втянуть Россию в этот союз. Однако вряд ли Россия пойдёт по этому пути.

Так или иначе, президент США, как и в случае с Ким Чен Ыном, объявит в результате встречи с Путиным о триумфе. Мол, все работает, отношения налаживаются. Ведь одним из предвыборных обещаний Трампа было то, что он наладит отношения с Россией и снизит градус общего напряжения.

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В Кремль к Владимиру Путину пожаловал советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

- С сожалением вынужден констатировать, что российско-американские отношения не в самой лучшей форме, - сразу же сказал ему Путин во время протокольного приветствия. - Считаю, что это - результат острой внутриполитической борьбы в самих США. Но ваш приезд в Москву вселяет в нас надежду, что мы можем сделать хотя бы первые шаги к восстановлению полноформатных отношений. Россия никогда не стремилась к конфронтации.

Болтону это перевели. Он приготовился слушать дальше (подробности)

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