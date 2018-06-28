Обзор иностранных СМИ: Почему Запад боится встречи Путина и Трампа

СЕГОДНЯ 21:31 2018-06-28T21:33:47+03:00

Удивительно, но как только стало известно о встрече лидеров США и России - многие заграничные издания разразились паническими публикациями: Вашингтон пойдет на большие уступки перед Москвой

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Встречу президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа политики, эксперты и журналисты из разных стран ждут куда с большим волнением, чем финал чемпионата мира по футболу. Зарубежные СМИ на протяжении уже нескольких дней активно обсуждают переговоры в Хельсинки, которые пройдут 16 июля, и выдвигают различные предположения о том, чем они могут закончиться.

The Times (Великобритания):

Британский кабинет министров обеспокоен тем, что по итогам встречи (с Владимиром Путиным — Ред.) Дональд Трамп может уменьшить степень участия США в действиях военного альянса в Европе и в результате существенно ослабить систему обороны НАТО перед лицом российской агрессии. Чиновники также обеспокоены тем, что Трамп может отменить или изменить планы военных учений НАТО.

The Financial Times:

Хотя для Владимира Путина саммит с Дональдом Трампом и станет достижением, учитывая, что Россия полтора года искала возможности проведения такой встречи, Кремль не особо торжествует. Ни в Москве, ни в Вашингтоне на прорыв в отношениях особо не надеются.

Die Welt (Германия):

Кошмарным сценарием была бы сделка между Вашингтоном и Москвой в обход европейцев. Например, договоренность о выходе США из маневров НАТО на восточных рубежах альянса. В беседе с Трампом Путин может выдвинуть аргументы, сказав, что участие США в учениях в Восточной Европе — дело дорогостоящее и рискованное с точки зрения безопасности. В качестве компенсации Москва может предложить отказ от проведения учений на западе страны. Если Трамп пойдет на такую сделку, то сможет рассчитывать на звание умелого переговорщика, принесшего мир Европе, и политика, сумевшего принудить к сделке хитрого и опасного Путина. Но такое решение американского президента может ослабить североатлантический альянс и даже поставить под вопрос его основополагающие принципы.

The Washington Post (США):

Встреча Трампа и Путина станет первой встречей двух президентов, которая пройдет не на полях каких-то важных международных мероприятий. Она привлечет к себе пристальное внимание. Эти переговоры могут затмить собой июльский саммит НАТО, что породит новые вопросы о преданности Трампа традиционным союзникам Америки.

Polityka (Польша):

Наименее вероятно, что США решат поставить жесткие условия и вести переговоры с позиции силы. Трамп любит говорить, что он придерживается в дипломатии такого подхода, но на практике использует его только в контактах со слабыми партнерами, а с сильными ведет себя нерешительно (что видно, например, по отношениям с Китаем).

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Сразу же после того, как стало известно, что встреча президентов состоится - многие эксперты выступили с комментариями.

Михаил Горбачев, президент СССР:

«Я за то, чтобы это была основательная встреча».

Кирилл Коктыш, доцент МГИМО, политолог:

«Встреча Трампу нужна куда больше, чем Путину: президент России переизбрался и сейчас вовсе не нуждается в быстрых успехах. В отличие от Трампа, которому было бы крайне желательно выйтипобедителем на промежуточных выборах в Конргесс и Сенат, которые пройдут 6 ноября».

Дмитрий Солонников, политолог:

«Великобритания, прежде всего, боится того, что США может выйти из конфронтации с Россией. Сейчас вся внешняя и внутренняя политика страны строится на этом. Именно этого опасается Тереза Мэй».

Иэн Бонд, бывший посол Великобритании в Латвии, директор по внешней политике в Центре европейских реформ:

«Вероятность того, что ситуация для Запада будет развиваться в неблагоприятном ключе, очень высока. Трамп может отменить осенние военные учения НАТО, признать присоединение Крыма Россией».

Стивен Коэн, профессор университетов Нью-Йорка и Принстона:

«Российско-американские отношения редко находились в столь плачевном состоянии, а может быть, и вообще никогда. Никогда прежде американский президент не отправлялся на встречу с советским или постсоветским лидером, имея такую мощную и порочащую его оппозицию, а также настолько слабую политическую поддержку дома».

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В Кремль к Владимиру Путину пожаловал советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

- С сожалением вынужден констатировать, что российско-американские отношения не в самой лучшей форме, - сразу же сказал ему Путин во время протокольного приветствия. - Считаю, что это - результат острой внутриполитической борьбы в самих США. Но ваш приезд в Москву вселяет в нас надежду, что мы можем сделать хотя бы первые шаги к восстановлению полноформатных отношений. Россия никогда не стремилась к конфронтации.

Болтону это перевели. Он приготовился слушать дальше (подробности)