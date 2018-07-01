Как болели за сборную России в игре с Испанией звезды: Лазарев с сыном, Малахов с усами, Овечкин с Собяниным
Тех наших соотечественников, которые без объективных причин не смотрели матч Россия-Испания, мы отказываемся понимать и нарекаем их людьми без сердца. Футбольные фанаты по всему миру переживали за результат - сможет ли Россия превзойти сама себя и пройти в 1/4 финала, или «поедет домой» с ЧМ мира по футболу. Наши звезды бросили свои коньки, фортепьяно, кинокамеры, микрофоны и с головой ушли в фанатские дела. Алла Пугачева с Максимом Галкиным и детьми традиционно болели в своей кипрской резиденции (юморист сообщает в коротких видео в Инстаграме, публикую эмоциональную реакцию своего семейства).
Денис Мацуев до такой степени захвачен действом, что не пропускает ни одной игры. Матч Россия-Испания он смотрел в Лужниках.
Как и Дима Маликов. Певец и его супруга хорошо подготовились - певец надел бескозырку, а его жена - кокошник. Вполне себе в духе посетителей «Лужников» в тот вечер.
Там же был и Гоша Куценко, один из самых трепетных фанатов нашей сборной. Гимн спел, голос сорвал, флажок на щеке нарисовал - наверняка еще и чем-то крепко подогрел свой боевой дух.
После матча Данила Козловский, который смотрел матч в «Луже», признался, что второй тайм был «валидольно-корвалольный», но он успокоился только после пенальти. И поблагодарил сборную, которая играла для нас.
Татьяна Навка болела дома, но не хуже, чем на стадионе. Фигуристка, когда Дзюба забил гол в ворота испанцев визжала так, что стены дрогнули.
Дома смотрели и Леонид Агутин с отцом. “Как можно было у них выиграть? Случилось чудо»-написал «босоногий мальчик».
Сергей Лазарев провёл этот матч вместе со своим сыном Никитой в ресторане «Forest Новая Рига». 4-летнему мальчишке досталось место в вип-партере: на коленях у папы.
Анна Нетребко, которая сейчас находится в Берлине, попала в забавную ситуацию, о которой рассказала в своём Инстаграме, - «Что остаётся делать русским людям в Германии, где собираются испанские болельщики напротив своего посольства? Выпить пива и под гимн России уйти смотреть футбол домой».
Филипп Киркоров, Ольга Бузова, и Николай Басков чуть не сошли с ума от радости после финала матча.
Иван Ургант отошёл от брутального образа, войдя в какой-то инфернальный, из серии тетушки из Бразилии, где много диких обезьян. Надев красную шляпу с бантом, телеведущий проникновенно попросил: - «Летите вперед мои соколы, бей испанцев, бей!». Ну, и, конечно, «усы надежды». Но если Ургант вырастил себе что-то похожее над верхней губой, то Андрей Малахов нарисовал победную растительность чёрным маркером.
А вот Александр Овечкин болел в солидной компании - губернатора МО Андрея Воробьева и мэра Москвы, Сергея Собянина.