2018-07-01T21:59:26+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Как болели за сборную России в игре с Испанией звезды: Лазарев с сыном, Малахов с усами, Овечкин с Собяниным

«Валидольно-корвалольный» матч никого не оставил равнодушным
Кира БУЛЫЧЕВА
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Дима Маликов и его на стадионе "Лужники"Дима Маликов и его на стадионе "Лужники"Фото: Instagram.com
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Тех наших соотечественников, которые без объективных причин не смотрели матч Россия-Испания, мы отказываемся понимать и нарекаем их людьми без сердца. Футбольные фанаты по всему миру переживали за результат - сможет ли Россия превзойти сама себя и пройти в 1/4 финала, или «поедет домой» с ЧМ мира по футболу. Наши звезды бросили свои коньки, фортепьяно, кинокамеры, микрофоны и с головой ушли в фанатские дела. Алла Пугачева с Максимом Галкиным и детьми традиционно болели в своей кипрской резиденции (юморист сообщает в коротких видео в Инстаграме, публикую эмоциональную реакцию своего семейства).

maxgalkinrumaxgalkinru
Ура! С победой! Спасибо нашим футболистам за то чувство единения всей нашей большой страны вокруг общей радости! До слёз! Удачи ребятам в 1/4, держим за вас кулаки! Россия! Вперёд! #футбол #россия
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Денис Мацуев до такой степени захвачен действом, что не пропускает ни одной игры. Матч Россия-Испания он смотрел в Лужниках.

matsuevdenismatsuevdenis
Сегодня. Лужники. Москва. Болеем за наших! #мацуев #matsuev #classicalmusic #fifaworldcup2018 #россия #russia2018
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Как и Дима Маликов. Певец и его супруга хорошо подготовились - певец надел бескозырку, а его жена - кокошник. Вполне себе в духе посетителей «Лужников» в тот вечер.

Там же был и Гоша Куценко, один из самых трепетных фанатов нашей сборной. Гимн спел, голос сорвал, флажок на щеке нарисовал - наверняка еще и чем-то крепко подогрел свой боевой дух.

goshakutsenkogoshakutsenko
Начало!)
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После матча Данила Козловский, который смотрел матч в «Луже», признался, что второй тайм был «валидольно-корвалольный», но он успокоился только после пенальти. И поблагодарил сборную, которая играла для нас.

Татьяна Навка болела дома, но не хуже, чем на стадионе. Фигуристка, когда Дзюба забил гол в ворота испанцев визжала так, что стены дрогнули.

tatiana_navkatatiana_navka
: Исторический матч.... Впервые сборная России сыграет в 1/8 финала ЧМ! Осталось чуть меньше часа до этого важного события! Всем желаю красивой игры! Ребята, вся страна в ВАС верит и желает только победы!!! РОССИЯ вперед!!! #ЧМ2018 #РоссияВперед #1/8ЧМ2018 #СборнаяРоссииПоФутболу #ВпередКПобеде #БолеемЗаНаших
28478 отметок «Нравится»353 комментариевInstagram

Дома смотрели и Леонид Агутин с отцом. “Как можно было у них выиграть? Случилось чудо»-написал «босоногий мальчик».

agutinleonidagutinleonid
Мы с Батей в шоке!!! Афигеть! Как можно было у них выиграть?! Случилось чудо!
41976 отметок «Нравится»678 комментариевInstagram

Сергей Лазарев провёл этот матч вместе со своим сыном Никитой в ресторане «Forest Новая Рига». 4-летнему мальчишке досталось место в вип-партере: на коленях у папы.

lazarevsergeylazarevsergey
Болеем!! Вперед, Россия!! #РоссияИспания #чмпофутболу2018
114166 отметок «Нравится»609 комментариевInstagram

Анна Нетребко, которая сейчас находится в Берлине, попала в забавную ситуацию, о которой рассказала в своём Инстаграме, - «Что остаётся делать русским людям в Германии, где собираются испанские болельщики напротив своего посольства? Выпить пива и под гимн России уйти смотреть футбол домой».

Филипп Киркоров, Ольга Бузова, и Николай Басков чуть не сошли с ума от радости после финала матча.

buzova86buzova86
Мы сделали испанцев Парни, гордость за вас и за нашу страну Всем, кто не верил - Дзюба, Акинфеев, спасибо вам отдельное за выход в 1/4 финала! Герои Исторический момент #мирунуженчемпион
143794 отметок «Нравится»2027 комментариевInstagram
nikolaibaskovnikolaibaskov
Это просто очешуенно!!! Россия только вперёд
13661 отметок «Нравится»146 комментариевInstagram

Иван Ургант отошёл от брутального образа, войдя в какой-то инфернальный, из серии тетушки из Бразилии, где много диких обезьян. Надев красную шляпу с бантом, телеведущий проникновенно попросил: - «Летите вперед мои соколы, бей испанцев, бей!». Ну, и, конечно, «усы надежды». Но если Ургант вырастил себе что-то похожее над верхней губой, то Андрей Малахов нарисовал победную растительность чёрным маркером.

malakhov007malakhov007
#усынадежды Россия- Испания Go, Russia, go!!!! Победа!!! Даша сорвала голос!!!
66516 отметок «Нравится»468 комментариевInstagram

А вот Александр Овечкин болел в солидной компании - губернатора МО Андрея Воробьева и мэра Москвы, Сергея Собянина.

aleksandrovechkinofficialaleksandrovechkinofficial
#Repost @andreyvorobiev with @get_repost Болеем за наших
54292 отметок «Нравится»194 комментариевInstagram
liasanutiashevaliasanutiasheva
Россия, вперёд Любим, надеемся, верим! #worldcup2018 #fifaworldcup2018 #ambassadorfifa2018 #worldcupambassador
38931 отметок «Нравится»170 комментариевInstagram
natasupernovanatasupernova
Если Россия сегодня выиграет Испанию, #яобещаю пожертвовать 1млн рублей на развитие футбола в России и станцевать Калинку перед финальным матчем в Лужниках. #главноечтобыпобедили Come on Russia
61963 отметок «Нравится»1988 комментариевInstagram
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