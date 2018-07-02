СЕГОДНЯ 09:12 2018-07-02T09:26:25+03:00

После победного матча сборной России, мы узнали у известных россиян - надеялись ли они на такой результат

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Наша сборная впервые в своей истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира! А главное - команда подарила невероятную радость всей России. Во время матча с Испанией к экранам, казалось, припала вся страна. Нервы были натянуты до предела и до последнего колотилось сердце. И после напряженнейшей серии пенальти страна взорвалась криками "Ура". А вы ожидали такой результат? Этот вопрос после победного матча мы решили задать известным россиянам.

Александр Шпрыгин, президент Всероссийского объединения болельщиков:

- У меня реально слезы на глаза навернулись, я не мог поверить до последней секунды. Сборная России сотворила историю! Мы ждали этого 32 года. Теперь все мысли об 1/4 финала и Сочи!

Вячеслав Данилов, исполнительный директор центра политического анализа:

- Люди, хоть немного разбирающиеся в футболе, прекрасно понимали, что выход из группы - это потолок. Да, бывает, что хозяев тянут за уши судьи, как Корею в 2002-м. Но к нам и нашей победе это не относится. Мы всего добились сами. Ура!

Егор Холмогоров, философ, публицист:

- Это было что-то нереальное. И на пенальти переросло в полный триумф! Дзюба. Головин. Не давший ни одного шанса в обороне Кутепов. Игорь Акинфеев, вратарь-стена. И с нами Бог - видели, как Головин перекрестился после своего победного гола?

Александр Головин перекрестился после забитого пенальтиФото: REUTERS

Владимир Мамонтов, гендиректор радиостанции «Говорит Москва»:

- Я не только ожидал его, а делал все возможное, чтобы он был достигнут! Я камлал по методике последнего из удэге, держал пальцы скрещенными и вспоминал 3:1 с голландцами. И помогло! Это счастье!

Алексей Столяров, пранкер «Лексус»:

- Я поспорил с одним своим другом на вино по коэффициенту 1 бутылка к 6 на победу Испании, но тем не менее, конечно, болел я за Россию, ведь всегда веришь в чудо, и выигранным вином придется утешать на улицах наших болельщиков. На самом деле я еще поставил на Россию параллельно, чтобы не отдавать просто так.

Андрей Ургант, актер, отец Ивана Урганта:

- Я ждал победы нашей сборной, потому что из чемпионата вышли такие команды и такие соперники, что даже предположить было невозможно, что они уедут по домам. Поэтому у нас заранее был большой шанс сыграть сильно на подъеме и выиграть.

КАК ЭТО БЫЛО

Акинфеев - бог! Россия обыграла Испанию 4-3 по пенальти

От таких матчей седеют. А если их не выигрывают, то уходят в запои. Но если побеждают – празднуют все. У сборной России десять лет не было повода подарить стране такое торжество. Но наконец-то мы в 1/4 финала чемпионата мира! Обезумевшие «Лужники» пели "Калинку" и скандировали «Спасибо!». И протягивали испанцам заранее заготовленные для них чемоданы – домой, Испания, домой! Это наш чемпионат мира! (подробности)

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