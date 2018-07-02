2018-07-02T23:47:39+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Артём Дзюба: Если бы мы спрашивали, то услышали бы, что у нас нет ни единого шанса

Футболист российской сборной поделился эмоциями после «валидольного» матча
Кира БУЛЫЧЕВА
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Артём Дзюба в том самом матче с Испанией забил голАртём Дзюба в том самом матче с Испанией забил голФото: REUTERS
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На второй день после сенсационной победы России над командой Испании страсти и не думают утихать. Народ уже нашёл на сторублевой купюре, выпущенной к чемпионату, Игоря Акинфеева, отбивающего матч, звезды и простые люди начинают выполнять обещания, данные на случай, если мы выиграем.

Нашу команду пока никто не трогал - ребята набираются сил перед матчем с Хорватией, который пройдёт в Сочи 7-го июля. Но сегодня вечером слово взял Артём Дзюба. 29-летний форвард разместил видео с перечёркнутой надписью «Спроси, и тебе скажут, ты не пройдёшь дальше». Под ним Дзюба написал:

- Если бы мы спрашивали, то услышали бы, что у нас нет ни единого шанса, что мы должны знать своё место, что мы не сможем прервать 32-летнюю серию. И что мы не пройдём дальше. Поэтому мы не спрашивали.

artem.dzyubaartem.dzyuba
#НикогдаНеСпрашивай
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А в ролике в разделе «сторис» футболист поблагодарил всех болельщиков за поддержку команды. «Верьте в нас и болейте», - закончил обращение Дзюба.

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