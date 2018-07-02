2018-07-02T16:11:57+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Европейская пресса: «Русские положили фаворитов лицом в траву»

Пресса Старого Света рассыпается в похвалах сборной России, выстоявшей и победившей в тяжелейшем матче против одного из претендентов на титул чемпиона мира
Владимир ДОБРЫНИН
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Россияне выжимали из себя все, на что они способныРоссияне выжимали из себя все, на что они способныФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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«Пенальти в наши ворота был настолько же очевидным, насколько и абсурдным. Россия после него крепла с каждой минутой, - пишет каталонская Mundo Deportivo. - Россияне выжимали из себя все, на что они способны в защите. Как оказалось, они были способны выстоять, а затем Акинфеев выиграл в лотерею. Рубиалес (президент федерации футбола Испании. – Ред.) теперь может сколько угодно твердить на все углах, что мы проиграли сопернику, который ниже нас классом, результата это не изменит».

«Российская сборная не расплющилась под прессом испанских атак. Акинфеев сначала выступил в роли спасителя, когда в конце матча отразил практически голевой удар Иньесты. А в серии пенальти российский голкипер и вовсе превратился в героя, отбив два одиннадцатиметровых и отправив тем самым Россию в четвертьфинал, а Испанию домой. Пожалуй, это был самый блестящий матч Акинфеева за последнее десятилетие», – считает французское издание L’Equipe.

«Сборная России продолжает производить противоречивое впечатление, но кажется, самим футболистам плевать на это – они научились превращать страхи в триумф, – отмечает британская The Telegraph. – Когда Игнашевич забил в свои ворота, по трибунам Лужников прокатился вздох, означавший «ну и ладно, хоть из группы вышли». Но игроки рассчитывали на большее. Весь стадион был горой за своих. Но доброжелательно. Без оскорблений и выходок. Команда без имен выстояла против хорошо отлаженной «машины паса»: испанцы за матч сделали почти 1100 передач. Русские, как в боевике, наблюдали за этой каруселью, а в финале положили фаворитов лицом в траву».

«Надо быть Черчесовым, чтобы выбрать такую тактику, за которую его бы болельщики разнесли в пух и прах в случае поражения. Но он выиграл. Благодаря стойкости полевых игроков и невероятному мастерству вратаря Акинфеева, который кажется, уже вечность простоял в воротах России и, наконец, дождался своего звездного часа», – резюмирует итальянская Corriere Dello Sport.

«Математика нас учит тому, что «минус на минус дает плюс», – размышляет португальская Diario de Noticias. – Статистика России в этой игре состояла из одних минусов. Русские сильно уступили по количеству точных передач, времени владения мячом и ударам по воротам. Но все это в итоге сложилось в один большой плюс: они прошли в четвертьфинал. Испания, оставшаяся за бортом мундиаля, не смогла сломать свою традицию проигрывать хозяевам чемпионатов мира».

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