2018-07-02T09:45:04+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Как два футбольных чуда сошлись через десять лет

И Россия, и Хорватия - на пути к главному достижению в истории своего футбола
Дмитрий СМИРНОВdimsmirnov175@dimsmirnov175Специальный корреспондент отдела политики, журналист Кремлевского пула
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Пока Россия сражалась с Испанией, хорваты тоже совершили свое чудоПока Россия сражалась с Испанией, хорваты тоже совершили свое чудоФото: REUTERS
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Как говорится, во время Смуты я примкнул к Ярополку. 2007 году я был единственным российским журналистом на огромнейшем «Уэмбли», где сборная Англии играла со сборной Хорватии. Хорваты уже обеспечили себе выход на Евро-2008 и должны были дежурно проиграть англичанам, которым ничто не могло помешать забрать себе вторую путевку в нашей группе. Состав у них был такой, что нынешним и не снилось - от Лэмпарда с Джерардом до Руни с Бэкхемом.

Сборная России без всяких надежд бултыхалась в этот момент в Андорре, вымучивая бесполезную ничью. Хиддинка и его подопечных болельщики заранее забросали помидорами и готовились смотреть Евро по телевизору.

И случилось чудо, из числа тех, что редко, но бывают в футболе - хорваты, которым ничего не нужно было, вдруг грохнули весь цвет Британии в его логове.

Пропуска в микс-зону у меня не было, злые как черти английские секьюрити вышибли меня оттуда со страшным скандалом. Через две минуты я вернулся, взяв пропуск у ошеломленных не меньше моего хорватских журналистов и ткнув им в нос секьюрити.

Армейский и спартаковский хорваты Олич и Плетикоса, творцы того чуда, обнимали меня как родного, делали проникновенные надписи для нашей газеты, говорили «Мы сделали это для России» и «Я пообещал Павлюченко - мы вас вытащим».

Наша страна радовалась тогда чужой победе даже больше, чем сейчас своим собственным. Выходили обложки в газетах «Спасибо, Хорватия!», миллиардеры дарили хорватам мерседесы, деятели культуры писали «теперь надо ездить отдыхать в Хорватию, чтобы отблагодарить друзей». Хорошо жила страна, да?

Всех вдруг накрыло сказочное чувство ожидания еще большего футбольного чуда.

И вот спустя столько лет сошлось. Хорваты, открывшие сборной России уже совсем потерянную было дорогу на Евро-2008, к ее главному достижения в футбольной истории - бронзе чемпионата континента, сейчас стоят на пути к новой зияющей вершине. Два чуда сошлись с разницей в десять лет.

Нас ждет прекрасная неделя ожидания чуда Фото: REUTERS

Нас ждет прекрасная неделя ожидания чудаФото: REUTERS

Непонятно, что означает вся эта мистика. То ли мы хорватам что-то должны, то ли Россия снова пришла с золотым ключиком в руках к своей потайной дверце в мир футбольных чудес.

Ясно только, что нас ждет прекрасная неделя ожидания чуда. Это редкое, почти забытое нами ощущение - ожидания матча, в котором мы можем победить. Ожидание праздника. Ожидание нового чуда.

Возможно, это вообще самое главное, что есть в футболе.

А так праздновали победу своих в Загребе Фото: REUTERS

А так праздновали победу своих в ЗагребеФото: REUTERS

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