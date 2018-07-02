Как копят на пенсию за рубежом

СЕГОДНЯ 13:03 2018-07-02T13:04:41+03:00

И чем нам может быть интересен опыт других стран

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США

Средняя пенсия:

Около $1200 (та, что от государства), у военнослужащих, пожарных, полицейских, учителей, госчиновников доходит до $3000. Дополнительно у большинства есть пенсионные накопления. И общая сумма выплат может составлять и пятизначную сумму в долларах.

Выход на пенсию:

Для тех, кто родился до 1937 года включительно, - 65 лет (и мужчины, и женщины). С 1938-го - понемногу увеличивается. Скажем, те, кто родился в 1955 году, могут уйти на пенсию в 66 лет и 2 месяца. А 1960 года и моложе - в 67. Можно уйти на заслуженный отдых и досрочно - в 62 года. Тогда государственная пенсия будет меньше (около 70% от начисленной).

Складывается пенсия в Штатах из двух частей. Первая - та, которую выплачивает государство в лице конкретного американского штата (и в каждом штате ее размер разный). Формируется за счет отчислений с зарплаты в государственный пенсионный фонд. Вторая часть - выплаты за счет дополнительных отчислений с зарплаты на специальный счет. Крупные компании и корпорации, как правило, имеют собственные пенсионные фонды. Человек может и сам, без работодателя, открыть себе накопительный пенсионный счет - таких программ множество.

Граждане США на некую минимальную социальную пенсию могут рассчитывать, даже если вообще не работали. Размер минималки опять-таки зависит от штата. В штате Нью-Йорк он, например, от $600 (для одинокого человека).

Если гражданства нет (есть вид на жительство), полагаются выплаты лишь за счет второй части - если делались отчисления в корпоративный пенсионный фонд или был открыт накопительный пенсионный счет.

Как менялся пенсионный возраст в разных странахФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Финляндия

Средняя пенсия:

Около 1800 евро.

Выход на пенсию:

Сейчас в процессе повышения. С нынешнего года он начинает плавно увеличиваться по 3 месяца в год - с 63 лет до 65 (для всех). Если по достижении пенсионного возраста человек продолжит трудиться, каждый дополнительно проработанный месяц до 68 лет увеличивает ежемесячную пенсию на 0,4%.

В Финляндии - две дополняющие друг друга системы выплаты пенсии.

1) Трудовая - зависит от стажа и заработков. Формируется из взносов работодателя и самого работника.

2) Народная и гарантийная - их выплачивает государственная служба социальной защиты.

Народная пенсия полагается, если трудовой пенсии нет или она слишком маленькая. Ее размер зависит от количества прожитых и проработанных в Финляндии лет, муниципалитета и т. п. Гарантийная пенсия - для тех, чьи доходы с учетом всех видов пенсий (включая и, например, российскую - для выходцев из России) ниже определенного, гарантированного финским государством уровня. В 2017 году он составлял около 767 евро. Доплата до этого уровня - и есть гарантийная пенсия. На народную и гарантийную пенсии могут претендовать в том числе и иностранцы, которые прожили в Финляндии от 3 (для стран ЕС) или от 5 (для остальных стран) лет, зарегистрированные в финской службе соцзащиты. А вот финнам-пенсионерам, которые живут за рубежом, народная и гарантийная пенсии не выплачиваются - только трудовая.

Кроме пенсии, финская служба соцзащиты может начислять пенсионерам и ряд пособий - по уходу (при хронических заболеваниях и инвалидам), на жилье (при низких доходах). Сейчас ведутся разговоры о том, чтобы заменить их одним, единым.

Пенсионер также получит скидки для поездок на поездах, самолетах и автобусах внутри Финляндии, на спортивные (например, абонемент в бассейн) и культурные мероприятия (например, билеты в музей).

Может ли нам быть интересен опыт других стран?Фото: EAST NEWS

Сингапур

Средняя пенсия:

$700 - 2000

Выход на пенсию:

55 - 62 года.

Все работающие сингапурцы и их работодатели делают взносы в государственный Центральный страховой фонд - Сentral Provident Fund (CPF). Работает он, кстати, аж с 1955 года. Взносы идут на три счета: обычный (с него можно снять деньги на покупку жилья, на образование и некоторые другие считающиеся важными нужды), специальный (пенсионные инвестиции), медицинский (программа медстрахования). Когда сингапурцу исполняется 55, все сбережения с обычного и специального счетов объединяются в один - пенсионный. Дальше вы сами решаете, что с этими деньгами делать.

Один из вариантов - сразу же оформить себе пожизненную ренту в специальной страховой компании. Ее вам немедленно начнут ежемесячно выплачивать и будут платить всю оставшуюся жизнь. Вариант два - оставить на счету в CPF обязательную минимальную сумму (из нее будет выплачиваться ежемесячное пособие, после того как вам стукнет 62 года). А остальными средствами распорядиться по своему усмотрению. Хоть все тут же и потратить или, что более разумно, положить в банк. Совсем все деньги с пенсионного счета тоже можно снять - но только если вы остаток жизни после 55 решили провести за пределами Сингапура.

Италия

Средняя пенсия:

около 1300 евро, более 70 процентов итальянских пенсионеров получают около 1000 евро. Самые большие пенсии у бывших госслужащих, их средний месячный пенсионный доход составляет 4565 евро.

Выход на пенсию:

сейчас 66 лет и семь месяцев (и у мужчин, и у женщин), к 2021 году должен составить 67 лет.

Размер пенсии на Апеннинах напрямую зависит от страховых взносов и рассчитывается по сложной схеме, где учитывается и сумма заработной платы, и возраст выхода на заслуженный отдых, и различные коэффициенты. Право на выплаты получают те, кто сможет доказать наличие двадцати лет стажа, во время которого выплачивались соответствующие взносы в пенсионный фонд. Наемный работник отчисляет в фонд 33 процента своего заработка, самозанятый - 22,2 процента. Если же трудовой стаж составляет 41 год, то выйти на пенсию можно досрочно. Минимальный размер выплат - 679,5 евро, но если сумма взносов дает пенсию ниже этой суммы, то выплачиваться она не будет.

Помимо трудовых пенсий, в Италии есть еще и социальные пособия, которые выплачиваются малоимущим гражданам, чей возраст составляет те же 66 лет и 7 месяцев и годовой доход ниже 5824 евро. Если пожилой человек докажет, что находится в затруднительном материальном положении, то сможет получать 448 евро в месяц.

Иностранцы в Италии могут рассчитывать на пенсионные выплаты, только если имеют долгосрочный вид на жительство и прожили на Апеннинах не менее 10 лет. В остальном они находятся в таких же условиях, как и итальянцы, то есть должны перечислять взносы в пенсионный фонд или доказать свою бедность. Но, если иностранец покинул территорию Италии больше чем на год, право на пенсию он теряет.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Одновременно надо реформировать экономику

Юрий ГОРЛИН, замдиректора Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС):

- В России много своих особенностей: большая доля досрочных пенсий, сравнительно низкая продолжительность жизни у мужчин... В итоге у нас проблемы и с накопительным, и со страховым вариантами пенсионной системы. С одной стороны, у большинства нет денег, чтобы копить на пенсию. А та система, которая есть, включая наши негосударственные пенсионные фонды, не обеспечивает достаточную доходность и сохранность пенсионных накоплений. С другой стороны, страховая модель не позволяет заработать приличную пенсию.

И если говорить о реформе нашей пенсионной системы, то 60% успеха - это меры, которые находятся за рамками самой пенсионной системы. Это и вывод зарплат из тени, и стимулы для экономического роста. Будет у нас расти экономика - будет что копить и распределять, и проблемы с пенсиями будут менее острыми.

МНЕНИЕ

«Люди не должны финансировать «того парня»

Борис ТИТОВ, уполномоченный по защите прав предпринимателей:

- Нужно разобраться с накопительной частью пенсии, которая была частично разворована негосударственными пенсионными фондами, частично заморожена правительством. Реформа должна коснуться снижения страховых платежей для тех людей, которые накапливают для себя - они не должны за счет своих взносов финансировать пенсию «за того парня». А за старшее поколение, работавшее в основном при СССР и не успевшее накопить в новой России, должно честно взять на себя ответственность государство.

КСТАТИ

Пенсии в России в 6 раз меньше американских, а сотрудников в Пенсионном фонде в 2 раза больше

1. Средний размер пенсий в мире колеблется от $2 800 долларов в месяц в Дании до $50 в месяц в Грузии.

2. Впервые на государственном уровне военные пенсии были введены в Римской империи Гаем Юлием Цезарем. В России первые пенсии по старости были учреждены при Петре I и полагались лишь морским офицерам (подробности)

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