Рассмотрение закона о приравнивании сожительства к браку в Госдуме перенесено

СЕГОДНЯ 12:29 2018-07-03T13:44:05+03:00

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Во вторник, 3 июля, Государственная дума отложила рассмотрение законопроекта, который предусматривает приравнивание пятилетнего сожительства или двухлетнего совместного проживания мужчины и женщины под одной крышей с общим ребенком к законному браку.

"К сожалению, Госдума не будет его сегодня рассматривать в первом чтении. Он вчера стоял в повестке дня, но сегодня его снесли на другой день", - заявил в эфире Радио "Комсомольская правда" сенатор Антон Беляков, который является автором этой инициативы.

Пользуясь случаем сенатор решил развенчать мифы, снующие вокруг предложенного им к принятию документа. Так, на самом деле никакой подмены тезисов в сфере официального и гражданского браков не ожидается.

"Законопроект ни в коем случае не приравнивает гражданские браки к официальным ... Законопроект не обязывает людей, которые решили жить вместе, регистрировать свои отношения. Законопроект совершенно о другом. Он в принципе о правах детей", - сказал Беляков в эфире Радио "Комсомольская правда".

По его словам, регистрировать свои отношения или нет - это решение самих граждан, и власти не могут в них вмешиваться. Сейчас, если пара, имеющая совместного ребенка. вдруг решила расстаться, то принципы дальнейшему общения с несовершеннолетним выстраиваются на основе договоренностей самих родителей. Однако, если они так и не смогли прийти к соглашению, то этим обычно занимается суд.

"Законопроект только в этом случае может включиться и дать право суду рассмотреть их отношения, когда они проживали вместе пять лет и у них есть ребенок, то рассмотреть их отношения так же в интересах ребенка, как если бы они все это время были женаты", - пояснил депутат.

Сейчас же получается, что защита ребенка Семейным кодексом обеспечивается лишь в том случае, если у его родителей в паспортах стоит соответствующий штамп. При этом в большинстве стран мира законодательство уже давно строится совсем иначе.

"Ни о каком приравнивании речи не идет. Речь идет только о том, чтобы суду дать возможность в некоторых случаях защитить права ребенка, используя Семейный кодекс", 0 подытожил Беляков.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что, в случае принятия законопроекта, при обращении в суд женщине достаточно будет доказать факт проживания с мужчиной на протяжении не менее пяти лет. При наличии достаточного количества свидетельских показаний и других сведений, подтверждающих сожительство, находящееся в квартире имущество будет считаться совместно нажитым и подлежать равному разделу.

МНЕНИЕ

Владимир Жириновский, лидер ЛДПР

- Мы будем против голосовать, поскольку у людей есть необходимость с кем-то сожительствовать. Если какое-то время пройдет, получится, он или она должны содержать бывшего сожителя или какое-то имущество делить. Это худший вариант. Надо контракт брачный заключать. Регистрируйте брак. Или любое сожительство, но никаких правовых последствий не должно быть. Это договоренность между гражданами. А если кто-то из сожителей найдет свидетелей, какие-то соседи, какие-то друзья скажут: вот они вместе ведут совместную жизнь, - человек расстался, а ему потом вдогонку документы о том, что он должен отдать часть имущества или часть квартиры своей, или еще какие-то деньги. Это очень зыбкая вещь. Это возможность всякого рода провокаций.

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