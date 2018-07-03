2018-07-03T12:24:02+03:00
Экономические форумы в России в 2018 году

Форум инновационных финансовых технологий Finopolis пройдет в Сочи

Мероприятие состоится в в Главном медиацентре Олимпийского парка 17–19 октября 2018 года
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Форум Finopolis организован Банком России при поддержке Фонда Росконгресс Фото: предоставлено фондом РосконгрессФорум Finopolis организован Банком России при поддержке Фонда Росконгресс Фото: предоставлено фондом Росконгресс
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Форум инновационных финансовых технологий Finopolisявляется крупнейшей в стране площадкой для обсуждения и анализа тенденций и возможностей применения современных цифровых технологий в финансовом секторе. Ежегодно Форум собирает около полутора тысяч участников из российских и зарубежных компаний, экспертов и представителей органов власти. Программа включает в себя выставочную зону, в которой лидеры рынка и молодые компании представляют свои достижения и планы в области финтеха, а также конкурс финтех-стартапов.

Форум Finopolis организован Банком России при поддержке Фонда Росконгресс.

Ключевыми темами Finopolis 2018 станут:

– Цифровая конкуренция в финансах

– Данные как основа цифрового бизнеса

– FinTech-as-usual: от пилотов к промышленным платформам

– Эпоха искусственного интеллекта: успехи, дилеммы, роль человека

– Кибербезопасность как цифровой иммунитет финансовой сферы

– Регулятивная «песочница»: игра без правил или правила игры

– Homo technologicus. Какой?

– Open banking: за и против

– Новинки InsurTech: новая модель отношений с клиентами

– Рынки капитала: победили ли роботы?

Ольга Скоробогатова, первый заместитель Председателя Банка России, отметила: «В эпоху цифровизации, внедрения технологий во все отрасли жизни, уже недостаточно просто следить за тенденциями, важно уметь заглядывать вперед и задавать направление развития. Это наиболее важно в финансовом секторе, который обеспечивает потребности всех отраслей экономики. Finopolis, собирающий на одной площадке ведущих представителей финансового и IT-сектора, позволяет взглянуть на ситуацию с разных сторон и выработать план действий на ближайшую перспективу. Так, на одном из первых форумов мы обсуждали возможность внедрения удаленной идентификации в банковской сфере, а сегодня она уже начинает работать. Уверена, что на Finopolis 2018 будут рождаться новые идеи, которые также будут востребованы рынком и нашими гражданами».

17 октября 2018 года состоится Молодежный день FinTech, в котором примут участие студенты российских вузов.

Регистрация участников открыта на официальном сайте Форума www.finopolis.ru.

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