Леруа Мерлен отстранила от должности свою пиарщицу за ее пост о «вате»

СЕГОДНЯ 00:05 2018-07-04T01:26:24+03:00

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Пиарщица «Леруа Мерлен» Галина Панина, которая в своем Facebook сказала, что пьяные фанаты сожгли женщину после матча Испания-Россия, временно отстранена от своих обязанностей. Об этом сообщили на официальной странице компании в соцсети.

«От имени руководства компании мы приносим свои извинения за пост Галины Паниной. Компания не разделяет позицию сотрудника. Мы понимаем, что этот пост мог задеть чувства многих людей и приняли решение временно отстранить Галину от должности», - говорится в сообщении.

Работу с пиаром на себя пока взяла директор по персоналу Вера Бояркова. Сама Галина также извинилась за свой пост, который назвала поспешным.

«Приношу извинения в связи с поспешностью моего поста с непроверенной информацией и эмоциональностью последующих комментариев. Я сожалею, что кого-то невольно обидела», - написала она в Facebook.

Пост Галины Паниной, вызвавший бурю негодования в соцсетяхФото: СОЦСЕТИ

Девушка пояснила, что свое «негативное определение «вата» относилось и относится» лишь к ее обидчикам, которые писали оскорбления в ее адрес.

«Сожалею, что так эмоционально, но и они свои определения в мой адрес не фильтровали. Такое происшествие действительно было, однако контекст был другой. Я на роль новостного источника и не претендовала», - написала Панина.

Как рассказывал сайт «КП», на пиарщицу «Леруа Мерлен» посыпались оскорбления за то, что она опубликовала фейковую новость. Тогда Панина приписала, что вычищает и удаляет «ватников» из комментариев.

«Ватой я назвала представителей ультра-патриотических настроений. "Вата" появилась, как эмоциональная реакция на их оскорбления. Они эмоционально меня оскорбили. Я эмоционально ответила. Это было в стиле "сам такой". Вы меня оскорбили - я вас оскорбила», - оправдывалась Галина в интервью «Комсомолке».

Журналисты выяснили, что девушка в тот вечер действительно пострадала. Но это произошло до серии пенальти. Ее нашли за интернатом в Ново-Переделкино с сильными ожогами. Нападение произошло в 19.30-19.50, когда матч еще не закончился.

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