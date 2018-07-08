2018-07-07T11:02:47+03:00
Звезды

Первый видеоклип Жанны Фриске: певица в 16 лет сыграла невесту - это плохая примета

Найден первый видеоклип Жанны Фриске [видео]
Анна ВЕЛИГЖАНИНА
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Певица всегда любила белый - в ее гардеробе было много платьев именно этого цвета. Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian LookПевица всегда любила белый - в ее гардеробе было много платьев именно этого цвета. Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look
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Друзья и близкие Жанны Фриске 8 июля отметят ее день рождения: певице исполнилось бы 44 года. Жанна ушла из жизни три года назад.

Отец певицы Владимир Фриске накануне заявил, что решил выпустить свой сольный диск. «Комсомолка» дозвонилась ему с расспросами.

Первый клип Жанны Фриске.По мнению отца певицы - Владимира Фриске, Жанна в 16 лет сыграла невесту, а это плохая примета

- Да, решил выпустить диск песен. Не все знают, что я в молодости занимался профессиональным пением, - рассказывает Владимир Фриске. - Сначала во время службы в ансамбле штаба армии Белорусского округа. Потом играл и пел в ВИА «Первый шаг», руководителем у нас был Игорь Матвиенко (композитор, продюсер «Иванушек» и «Любэ». - Ред.). Тогда я был Владимир Копылов, это имя стояло на афишах. Жанна маленькой ходила со мной на все репетиции.

Мой друг Надир Абубакиров, композитор, рано ушел из жизни. Он сочинил много красивых песен, и я решил их исполнить и записать. Мне уже предлагали спеть в память о Жанночке. Но было еще больно, не мог. А сейчас решил это сделать. Диск планируем выпустить осенью.

- Жанна выходила с вами на сцену?

- Нет. Первое ее публичное появление, когда в 15 лет она снялась в рекламе пылесоса. Все произошло случайно. На улице какая-то женщина обратила на Жанну внимание и пригласила ее. Дочка даже деньги тогда какие-то заработала. Эту рекламу напечатали в журналах. А сразу после школы Жанна снялась в первом в своей жизни клипе. Молодой певец увидел ее в рекламе и пригласил сыграть в видео. (Кстати, до этого Вячеслав Добрынин предлагал ей сняться у него в клипе. Я сказал дочке: «Нет, туда не пойдешь. Добрынин такой любвеобильный!») В клип этого певца она пошла уже сама, без меня. Жанна там не поет, только играет невесту. Дочка снималась вместе со своей одноклассницей и лучшей подругой Наташей Волоховой. Они в школе вместе выступали на вечерах самодеятельности, пели и танцевали. И вот в клипе они - две подруги. По сюжету главный герой выбирает Жанну. И в итоге Жанна в белом платье венчается с женихом в церкви. Она там очень хорошенькая, молоденькая совсем - 16 лет ей было... А ведь говорят, что нельзя до свадьбы надевать подвенечное платье, - это плохая примета. Вроде как до своей настоящей свадьбы не доживешь. Может, это в какой-то мере сыграло роковую роль. В жизни Жанна так и не надела подвенечного платья.

В клипе на песню «Босоногая девчонка» Жанна снялась в 1991 году. Фото: Кадр из клипа

В клипе на песню «Босоногая девчонка» Жанна снялась в 1991 году. Фото: Кадр из клипа

НУ И НУ!

Певец Сергей Васюта: Я и не знал, что такая звезда снялась в этом ролике

Как удалось выяснить «Комсомолке», песню в клипе, в котором снялась тогда еще неизвестная Жанна, исполняет Сергей Васюта (его помнят по хиту 90-х «На белом покрывале января»).

- Я написал эту песню - «Босоногая девчонка», - рассказал «КП» Васюта. - В самом клипе не участвовал. Директор занимался съемками. Но потом мы разошлись во взглядах, и клип нигде не показали. С девочкой, которая снялась в клипе, мы пересеклись мельком, я и думать о ней забыл. А оказалось, у нас в клипе снялась та самая Жанна Фриске!

ЗВОНОК ПОДРУГЕ

Одноклассница артистки Наталья Волохова: Она всегда мечтала выйти замуж

- Действительно, сразу после школы мы с Жанной сыграли в одном клипе. Это было в 1991 году. Мы с Жанной изображали подруг, стояли на набережной в парке Горького. К нам подошли парни познакомиться. Один парень по сюжету начал со мной встречаться, а женился на Жанне. Я грущу. А Жанна выходит замуж - в белом свадебном платье. Вот и весь незатейливый сюжет.

Клип длится минут пять. Он так и не вышел на телеэкраны. Конечно, тут соль в том, что в жизни Жанна всегда очень мечтала выйти замуж, и чтобы у нее было белое свадебное платье. Но свадьбы в ее жизни не было (к слову, отвергнутая по сюжету клипа подруга вышла замуж, родила детей, счастлива. - Ред.).

Это был ее первый клип, ее тогда еще никто не знал...

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