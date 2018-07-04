Англия: болельщики оказались порядочнее политиков

СЕГОДНЯ 14:10 2018-07-04T14:55:04+03:00

Подданных Ее Величества пока очень мало на наших стадионах – около 7 тысяч Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Москву во вторник поздно вечером перенесся весь Альбион: болел за своих в матче против Колумбии. А после нелегкой, достигнутой благодаря пенальти, победы остров накрыла гигантская волна бурного восторга. Лондон уцелел, хотя толпы фанатов всю ночь распевали на улицах песни, кричали, свистели, размахивали флагами. Как иначе праздновать! Ведь пабы уже закрылись.

Впрочем, сразу возникли новые переживания: что-то будет в субботу, когда сборные и Англии, и России снова сразятся, на этот раз в четвертьфиналах? Некоторые британцы собираются в дорогу, чтобы поддержать соотечественников, ведь подданных Ее Величества пока очень мало на наших стадионах – около 7 тысяч. Из официальных лиц вообще никого. Перед чемпионатом мира власти, раскручивая «дело Скрипалей», заявили, что никто из членов королевской семьи и правительства не посетит Москву.

Премьер Тереза Мей смотрела игру по телевизору в своей резиденции на Даунинг-стрит и, говорят, во весь голос кричала: «Англия, давай!» Конечно, футболисты куда отчетливей услышали бы ее призывы на московском стадионе «Спартак»… Вон, Стокгольм поначалу тоже грозил бойкотом чемпионату, а потом к нам пожаловала министр. Именно Швеция будет играть в субботу против англичан. Так, может быть, на берегах Темзы теперь тоже переиграют планы?

Звоню в Форин-офис и задаю этот вопрос. Впрочем, ответ был ожидаем: «У нас нет информации на этот счет».

Не прольют ли свет лондонские журналисты? Коллега из «Дейли телеграф» отшучивается:

- Зачем футболистам, если они настоящие профи, всякие чиновники? Они сами разберутся со всеми.

Со всеми? И с нами в полуфинале, если до этого дойдет дело? Наверное, так далеко не надо заглядывать, но прогнозы здесь уже слышу. Вообще несколько дней купаюсь в лучах славы нашей команды. После сенсационной победы ребят над испанцами меня неутомимо поздравляет вся улица.

Другой поразивший пример. Для британцев назначенная заранее встреча – святое. Застолбишь свидание чуть ли не за полгода вперед и потом, даже без подтверждения, приходишь в тот день и час, о котором договорились. Но в конце минувшей недели получаю эсэмэску: «Прошу прощения и предлагаю перенести нашу воскресную встречу». Я сам собирался это же сделать, потому что как раз в этот день наша сборная играла против испанцев, и к счастью мой знакомый это учел.

Когда через три дня мы вместе пьем кофе, англичанин только и говорит о матче в «Лужниках». Он переписывается с приятелем из Бирмингема, который сейчас в Москве. Тот сообщил, что там на него ни разу не напали «кровожадные русские хулиганы», которыми так пугала пресса Альбиона.

Правда, кто знает: не найдут ли власти новые страшилки, пытаясь подпортить праздник спорта в России, который очень уж здорово проходит? Вот появились какие-то странные сообщения об отравлении двоих людей неподалеку от все того же городка Солсбери.

- Будем надеяться, что там не возникнет «рука Москвы», - пожимает плечами англичанин. И садится на своего конька (он - профессор социологии), объявив, что 53 процента британских зрителей болели в воскресенье за Россию. Неужели, действительно, такая сногсшибательная популярность? Но как бы там ни было, здешние болельщики явно забили своих политиков.

Лондон.

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