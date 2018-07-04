Глава Ростуризма Олег Сафонов: Системного кризиса на туристическом рынке нет
Проблемы на российском туристическом рынке прокомментировал глава Ростуризма Олег Сафонов. Самые яркие и самые свежие из них - уход с рынка компании DSBW, которая работала с 1991 года. И лихорадка с "Натали Турс", еще одним из старейших туроператоров (основан в 1992 году). "Натали" с 30 июня отменила все чартеры, а 4 июля вообще аннулировала все оплаченные туры.
Олег Сафонов так объяснил причины происходящего:
- Сокращение чартерных программ и приостановка деятельности отдельных туроператоров, которые в настоящее время имеют место на российском туристском рынке, связано с неверной оценкой туристическими компаниями рыночной конъюнктуры, ошибками в прогнозах потребительского спроса и завышенными ожиданиями относительно роста выездного туризма на ряде направлений.
Системного кризиса на российском туристском рынке нет. В настоящее время в России действует 631 туроператор в сфере выездного туризма. Уровень финансовой защищенности потребителей туристских услуг в Российской Федерации высокий. На базе Ассоциации «Турпомощь» созданы фонды – резервный и персональной ответственности, суммарный объем которых превышает 1 млрд рублей. В частности, общий размер финансового обеспечения туроператора «Натали Турс» составляет 156,4 млн рублей (150,5 млн общий размер финансового обеспечения по договорам страхования гражданской ответственности туроператора и 5,9 млн размещено в фондах персональной ответственности туроператора). Размер финансового обеспечения по договорам страхования гражданской ответственности компании DSBW - TOURS составляет 50 млн руб., размер фонда персональной ответственности данного туроператора составляет порядка 700 тыс. рублей.
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