2018-07-04T13:39:53+03:00
Туризм

"Натали Турс" сначала отменила чартеры, а теперь аннулирует все туры

Сколько туристов останутся без отпуска? Что делать пострадавшим? Обнакротится ли один из старейших туроператоров России?
Юлия СМИРНОВА
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На сайте туроператора пока никаких официальных заявлений нет, там все радужноНа сайте туроператора пока никаких официальных заявлений нет, там все радужноФото: Виктория ДУДИНА
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В разгар сезона отпусков у туроператоров - одна проблема за другой. "Полар Тур", "Матрешка", "Аврора БГ", "Премиум Трэвел", DSBW уже ушли с рынка, оставив без отпуска тысячи своих клиентов.

МАСШТАБ БЕДСТВИЯ

Но ситуация с "Натали Турс" - это совсем другой масштаб. Напомню: с 30 июня туроператор отменил все свои чартерные рейсы в Испанию, Италию, Грецию и Турцию. Тогда пообщали, что деньги за несостоявшийся отпуск вернут. И что все не так страшно - большая часть клиентов "Натали" летает регулярными рейсами, а с ними все в силе. (О том, на что могут рассчитывать пассажиры чартеров, мы подробно рассказывали здесь).

На чартеры действительно приходилась небольшая часть бизнеса "Натали", примерно 700 отпускников в неделю: 500 должны были лететь в Испанию, остальные - на другие курорты. Конечно, и 700 испорченных долгожданных отпусков - это много, больно, обидно. Но в реальности их, увы, окажется намного больше...

Дальше все посыпалось, как карточный домик. Из Турции, с Кубы, Испании, Италии, Греции с других пляжных курортов начали звонить туристы: нас не заселяют в отель, "Натали" его не оплатила! Кому-то отказали в трансфере в аэропорт по той же причине.

Принимающая компания We2Meet в Испании прекратила сотрудничество с "Натали Турс" - а ведь Испания для этого туроператора - практически дом родной. Именно "Натали" и ее основатели Владимир и Наталья Воробьевы в свое время открыли для российских туристов курорты Коста-Бравы и Коста-Дорады и сделали их доступными. "Натали Турс" - один из старейших туроператоров России, работает с 1992 года. И если уж в Испании им не рады, значит, дела плохи.

ЦИТАТА

Владимир Воробьев, президент группы компаний "Натали Турс", на своей странице в Фэйсбуке:

"Ко мне обратились многие из вас со словами поддержки и предложениями помощи. В эти непростые дни мы действительно в ней нуждаемся. Нам нужна в первую очередь ваша вера в то, что компания с 25-летним опытом и самыми передовыми на российском рынке технологиями в состоянии справится вместе с вами с возникшими трудностями. Нам нужна поддержка агентств с продажами, без них ни один бизнес не сможет просуществовать долго. Нам нужна самоотверженная работа сотрудников в течение нескольких недель, пока мы вынуждены заниматься многочисленными корректировками. Нам нужно понимание и терпение партнеров в различных странах, которые сделали ставку на российский рынок и "Натали Турс", и которых мы не можем подвести... Приношу извинения клиентам, родным, друзьям, сотрудникам "Натали Турс" и бизнес партнеров. Верю, что вместе мы сможем преодолеть трудности".

В среду, 4 июля, президент группы компаний "Натали Турс" Владимир Воробьев объявил, что аннулирует все ранее подтвержденные туры.

ЧТО ДЕЛАТЬ КЛИЕНТАМ "НАТАЛИ"

На данный момент - обращаться к туроператору напрямую или через свое турагенство с требовнием вернуть всю сумму, уплаченную за тур.

В ассоциации "Турпомощь" (а она была создана как раз после череды банкротств туроператоров) за ситуаций, разумеется следят. С Владимиром Воробьевым провели встречу и в Ростуризме, еще до отмены чартеров (тогда он, правда, пообещал, что все будет хорошо).

Но пока у "Турпомощи" нет оснований подключаться. "Клиентам следует обращаться за компенсациями в компанию, поскольку она не снимает с себя обязательства по выплатам. Туроператор не объявлял о прекращении деятельности, не обращался в «Турпомощь», значит он рассчитывает выполнить свои обязательства", - разъяснил директор "Турпомощи" Александр Осауленко.

Но мало у кого есть иллюзии, что не сегодня так завтра "Натали" официально объявит о своем крахе. Что тогда? Тогда - уже в страховые компании. Финансовые гарантии трех компаний, входящих в группу "Натали Турс", оформлены в страховых компаниях, каждая - на 50 миллионов рублей.

Плюс есть фонд персональной ответственности туроператора, в нем сейчас 6 миллионов рублей. Деньги из фонда пойдут на вывоз из-за границы клиентов "Натпли", если у тех не окажется оплаченных обратных билетов, например. Этим в случае необходимости и будет заниматься "Турпомощь". В ассоциации успокаивают: денег из трех страховок и фонда должно хватить на компенсации всем пострадавшим.

Впрочем, на сайте туроператора пока никаких официальных заявлений нет, там все радужно: открыты продажи зимних туров в Эмираты, тут новый офис, там новый офис...

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

Что делать, если вы прилетели на курорт, а отель не оплачен

Александр ОСАУЛЕНКО, директор Ассоциации “Турпомощь”, в эфире Радио “КП”:

- Надо связаться напрямую с туроператором либо со своим турагентством, чтобы прояснить вопрос с оплатой. Если таким образом вопрос не решился или ответ долго не удается получить, то вариантов у отпускников два. Первый – возвращаться домой ближайшим рейсом (что накладно и обидно: прилетели на море, целый год отпуска ждали! А тут вдруг развернуться и уехать? И за обратные билеты придется платить самим. - Ю. С.). Второй – самим, повторно, оплатить проживание в отеле, обязательно взяв все чеки и другие документы, подтверждающие оплату. По возвращении вернуть эти деньги можно, обратившись к туроператору. Если они откажется компенсировать, то - в страховую компанию, где застрахована финансовая ответственность туроператора. Гарантирую: таким образом вернуть деньги вполне реально, эта практика работает уже четвертый год (с тех пор, как в России были введены обязательные финансовые гарантии для туроператоров, отправляющих отпускников за границу. Это было сделано после громких банкротств “Ланта-Тур”, “Южного Креста” и других гигантов туристического рынка. - Ю. С.).

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