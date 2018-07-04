«Натали Турс» аннулировала все туры: как вернуть деньги, что делать при выселении из отеля

СЕГОДНЯ 16:20 2018-07-04T16:43:25+03:00

В отеле и принимающей компании постарайтесь взять подтверждение о том, что вас не заселяют и не обслуживают из-за неоплаты со стороны “Натали Турс” Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Правовая служба Ассоциации туроператоров России дает подробные рекомендации отпускникам, у которых сорвался отпуск или отель на курорте требует повторной оплаты. Что делать клиентам “Натали Турс” после того, как компания аннулировала все туры

Изменить размер текста: A A

Напомним вкратце: туроператор “Натали Турс” 30 июня отменил все чартеры на курорты. С 4 июля аннулированы все туры, в том числе и полностью оплаченные отпускниками – с вылетами вплоть до 30 сентября. Из разных стран поступают тревожные звонки от клиентов “Натали”: отель грозит выселением, номер не оплачен.

В самой компании “Натали Турс” сообщают вот что: “Все заказы/услуги будут аннулированы на период с 4 июля 2018 года по 30 сентября 2018 года включительно. Туристы с выписанными авиабилетами на регулярных рейсах и оформленными визами смогут воспользоваться данными услугами по своему усмотрению. Информацию о порядке выплат компенсаций и различных схемах взаимодействия с агентами по данному вопросу, будет предоставлена сегодня в течение дня, после совещания с руководителями крупных сетевых объединений”.

В Правовой службе Ассоциации туроператоров России составили пошаговые инструкции – что делать и куда обращаться клиентам “Натали Турс”. Вот какие советы для разных ситуаций дает руководитель службы Надежда Ефремова:

СИТУАЦИЯ: ОТЕЛЬ НА КУРОРТЕ ТРЕБУЕТ С ВАС ДЕНЬГИ И ГРОЗИТ ВЫСЕЛИТЬ

1. Если такое требование вы услышали уже после заселения в отель (а так чаще всего и происходит), напомните администрации: при заселении вы предъявили ваучер туроператора. Его приняли. Значит, все вопросы не к вам, а к “Натали Турс”. Споры двух хозяйствущих субъектов не должны отражаться на туристах, полностью оплативших свой отдых, уверены в АТОР. Но в реальности, увы, “хозяйствующие субъекты” часто ведут себя по-другому...

2. Если дело дошло до того, что отель угрожает заблокировать номер или не отдает паспорта, стоит обращаться в посольство или консульство России или местную полицию. Это уже нарушение международных норм права со стороны отеля.

3. Если вы решили сами повторно оплатить свое размещение (а это один из реальных вариантов, так как деньги потом можно вернуть, если не через туроператора, то через страховую компанию), оплачивайте проживание только администрации отеля (а не любому человеку, который обещает решить ваши проблемы) и только на основании документов, подтверждающих платеж. Там должны быть указаны ваши имена, даты размещения, тип номера и так далее. Документы и чеки сохраняйте. В идеале возьмите в отеле письмо в любой форме о том, что вас не заселяют или берут повторную оплату по причине неоплаты вашего проживания компанией “Натали Турс”.

4. То же самое – если вы в итоге решили переселиться в другой отель, подешевле.

5. А если денег на повторную оплату нет, все отдали за путевку? И отель вообще никак не идет навстречу? Обращайтесь в объединение «Турпомощь». В его обязанности, установленные федеральным законом № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ» и подзаконными актами, входит оказание экстренной помощи туристам, оказавшимся в такой ситуации. Как обращаться – см. ниже.

СИТУАЦИЯ: ОТЕЛЬ ВООБЩЕ ОТКАЗАЛСЯ ВАС ЗАСЕЛИТЬ, ТАК КАК ТУРОПЕРАТОР НЕ ОПЛАТИЛ ПРОЖИВАНИЕ

1. Если финансовые возможности позволяют, оплатите проживание повторно – чтобы отпуск не пропал. С соблюдением тех же нюансов, что описаны в п. 3 и 4 выше.

2. Если денег на повторную оплату нет, попробуйте поменять билеты и вернуться в Россию. Но и тут без расходов не обойтись – за изменения даты авиакомпании берут штраф, а по многим тарифам это вообще невозможно, только покупать новый билет.

3. В отеле и принимающей компании постарайтесь взять подтверждение о том, что вас не заселяют и не обслуживают из-за неоплаты со стороны “Натали Турс”. Вынужденное прерывание отдыха является страховым случаем, и у туриста есть право требовать возмещения денег в полном объеме, напоминают юристы АТОР.

4. Если денег нет ни на повторную оплату отеля, ни на новые билеты, обращайтесь в «Турпомощь» и требуйте оказания экстренной помощи.

Из разных стран поступают тревожные звонки от клиентов “Натали”: отель грозит выселением, номер не оплаченФото: Иван ВИСЛОВ

СИТУАЦИЯ: ПРИШЛОСЬ ОБРАТИТЬСЯ В “ТУРПОМОЩЬ”

Туристы, находящиеся за границей, вправе потребовать экстренной помощи за счет средств компенсационного фонда, а именно:

- возвращения домой (то есть оплаты билетов или организации перелета);

- временного проживание в гостинице до вылета домой, если ожидание больше 12 часов;

- трансфер из отеля в аэропорт;ъ

- организация питания;

- неотложная медицинская и правовая помощь;

- хранение багажа.

1. Надо отправить официальное обращение в “Турпомощь”.

Сайт: tourpom.ru, телефон +7 (499) 678-12-03 (круглосуточно), мэйл secretary@tourpom.ru.

В обращении в “Турпомощь” надо указать:

- фамилии, имена, отчества туристов;

- адрес, где вы сейчас находитесь (отель, например);

- номер договора с туроператором;

- ваши контактные данные (мобильный телефон, электронная почта – те, по которым с вами реально можно связаться);

- факты, говорящие о неисполнении или ненадлежащем исполнении туроператором его обязательств.

Форма обращения туриста на оказание экстренной помощи

2. Решение о том, оказать туристу помощь или отказать в ней, принимается не позднее чем через 24 часа после обращения. Вам должны об этом сообщить.

СИТУАЦИЯ: СОБИРАЛИСЬ В ОТПУСК, НО ТЕПЕРЬ ТУР АННУЛИРОВАН

1. Составить заявление на возврат денежных средств. Важно! В заявлении не должно быть фраз типа «просим аннулировать тур», необходимо четко указать причину, по которой вы просите вернуть деньги – ввиду неисполнения туроператором обязательств и невозможности воспользоваться оплаченным туром.

2. К заявлению приложить документы: копию паспорта, договор о реализации турпродукта и документы об оплате.

3. Если из-за аннуляции тура у вас появились новые расходы – на приобретение новых авиабилетов, самостоятельное бронирование отеля и т.д. - приложите к заявлению и копии документов о таких расходах. Например, маршрут-квитанцию электронного билета и выписку с банковской карты.

4. Заявление отдавайте туда, где приобретали тур – в большинстве случает это турагентство. В обязанности агента входит связь с туроператором и получение у него возврата стоимости аннулированных туров. Увы, в законе «О защите прав потребителей» не указаны точные сроки возврата денежных средств за неоказанные услуги. Есть лишь пункт о сроках ответа на письменное заявление – 10 дней. Туроператор должен вернуть деньги на расчетный счет агентства, а оно, в свою очередь, вам. Если оплачивали тур банковской картой, то и деньги вернут на карту.

5. Если вы должны лететь регулярным рейсом, свяжитесь с авиакомпанией и проверьте, действительны ли ваши билеты. Если да – вполне возможно, что вам проще самостоятельно забронировать отель либо апартаменты, чтобы не пропал отпуск. А параллельно требовать компенсации от туроператора. Но! Перед вылетом еще раз проверьте статус авиабилетов у перевозчика.

КСТАТИ

"Натали Турс" сначала отменила чартеры, а теперь аннулирует все туры

В разгар сезона отпусков у туроператоров - одна проблема за другой. "Полар Тур", "Матрешка", "Аврора БГ", "Премиум Трэвел", DSBW уже ушли с рынка, оставив без отпуска тысячи своих клиентов (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Глава Ростуризма Олег Сафонов: Системного кризиса на туристическом рынке нет

В том, что туроператоры уходят с рынка и отменяют чартеры, виноваты завышенные ожидания и неверные прогнозы бизнесменов, уверен чиновник (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему разоряются турфирмы?

Низкий спрос на путевки, скачок курса валют или намеренный вывод денег?

Назвать это простой случайностью невозможно. Несколько крупных турфирм обанкротились в самый разгар сезона. Эксперты отрасли и коллеги твердят одно и то же: мол, всему виной плохое состояние экономики. Рентабельность турбизнеса и так была невысокой. А тут еще и скачки курса доллара, снижение спроса. Но так ли все на самом деле? (подробности)