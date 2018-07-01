2018-07-01T21:50:09+03:00
Звезды

Семья Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса раскололась из-за матча Россия-Испания

В честь победы российской сборной теннисистка впервые показала своих близнецов вместе [фото]
Наталья ТУБОЛЬЦЕВА
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Анна Курникова с сыном Николасом болеет за сборную России. Фото: Инстаграм.Анна Курникова с сыном Николасом болеет за сборную России. Фото: Инстаграм.
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Минувший вечер выдался для семьи Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса непростым. В семье произошел форменный раскол, ведь Анна болеет за сборную России, а Энрике – за Испанию. Звездная пара живет в США, в Лос-Анджелесе, но горячо поддерживает национальные сборные родных стран. Нетрудно представить, какие страсти кипели в их доме! В честь исторического матча Россия-Испания на Чемпионате мира-2018 Анна и Энрике сфотографировали своих полугодовалых близнецов Люси и Николаса по очереди в маечках сборных обеих стран. Сама теннисистка тоже сфотографировалась в форме с российской символикой – в толстовке с Чебурашкой на груди.

В честь победы российской сборной Курникова впервые опубликовала в Инстаграме снимок своих детей вдвоем. До сих пор Аня и Энрике делились в соцсетях фотографиями близняшек, снятых по одному. Поклонникам звездной пары приходилось гадать, кто запечатлен на снимке – братик или сестренка. Но теперь, когда в Инстаграме Анны появились снимки Николаса и Люси вдвоем, можно легко угадать, кто из близнецов как выглядит. Николас – смуглый и щекастый, одет в синюю маечку с символом ЧМ-2018 – волчонком Забивакой на груди. Люси, светленькая и более изящная, как настоящая девочка нарядилась в белую маечку с рюшечками на рукавах. Судя по снимку, Анна уже учит с малышами русский язык: за спиной теннисистки, на полочке в детской комнате нетрудно заметить деревянные кубики с русскими буквами.

annakournikovaannakournikova
#россия #espa a
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За последние полгода дети звездной пары заметно подросли. 43-летний Энрике и 37-летняя Анна стали родителями близнецов в декабре прошлого года. Появление на свет их первенцев оказалось полной неожиданностью для поклонников звездной пары. Теннисистка хранила свою беременность в секрете, не давала интервью и не выходила в свет. Рожала Курникова в Майами, в престижном госпитале Cedar Sinai, где становились мамами многие другие знаменитости - от Мадонны до Бритни Спирс.

Хотя Люси и Нико – двойняшки, они родились совсем разными. И, похоже, в будущем разница между ними будет все заметнее.

- Люси похожа на Анну — блондинка с голубыми глазами, а Нико пошел в Энрике, такой же темненький, - рассказала испанской прессе сестра Энрике Тамара.

Анна и Энрике сфотографировали детей по очереди в форме болельщиков России и Испании. На фото - Николас (справа) и Люси в испанской форме. Фото: Инстаграм.

Анна и Энрике сфотографировали детей по очереди в форме болельщиков России и Испании. На фото - Николас (справа) и Люси в испанской форме. Фото: Инстаграм.

Иглесиас и Курникова вместе уже 17 лет, однако официально пока так и не связали себя узами брака. Впрочем, поклонники подозревают, что на самом-то деле испанский соловей и королева кортов уже давно тайно поженились, только не объявляют об этом во всеуслышание. Энрике и Анна познакомились 21 декабря 2001 года на съёмках его клипа «Escape» и с тех пор не расстаются.

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