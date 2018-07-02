Болельщики в кокошниках будут есть сосиски весь матч, лишь бы сборная России выиграла в Сочи

СЕГОДНЯ 17:25 2018-07-02T18:14:38+03:00

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Дополнительное время матча Россия-Испания тянулось, счет был прежним — 1:1, как вдруг на экране появились они — трое в кокошниках, жующие вкусные то ли хот-доги, то ли шаурму. В фан-зоне на Воробьевых горах все рухнули от дикого смеха, проснулись и взбодрились даже те, кто устали. Эти несколько секунд двое мужчин и женщина так смачно ели, что за несколько минут стали знаменитыми. Во всех соцсетях появились их фото. Писали: «главные герои матча», «вот, ей-богу, они вошли в историю», «как же вкусно троица в кокошниках заедает стресс», «талантливо операторы поймали такой смешной кадр в такой напряженный момент матча».

После безудержного смеха появился вопрос: кто эти люди? По внешнему убранству - точно русские, но почему у них на щеках были флаги Испании? «КП» дозвонилась одному из участников той самой троицы — Дмитрию Гнатюку, работающему в компании «ИМА-Пресс».

Эти несколько секунд двое мужчин и женщина так смачно ели, что за несколько минут стали знаменитымиФото: скриншот видео

- Дмитрий, кто с вами был на матче?

- Супруга Инна и племянник Юрий.

сосиски надежды 00:00 00:00

- Как оно, уже почти сутки быть знаменитыми?

- Удивительное ощущение. Радостное. Но больше радость не от того, что мы стали знаменитыми, а от того, что наша сборная выиграла. Мы счастливы быть счастливым талисманом для нашей сборной.

- Вы сами-то видели, что вас показывают на мониторах?

- Нет. Но нам об этом сразу же сказали. А сами как-то не поднимали голову на экран. Мы смотрели за игрой, как все. Со стадиона мы уходили часа два, потому что все хотели с нами селфиться. Подходили болельщики из Австрии, Венесуэлы, подходили старушки — невозможно было отказать.

- Вы как сами отнеслись к этой ситуации? С юморком?

- Да. У нас там были такие лица… но это мы просто уже столько энергии отдали, когда болели в основное время.

- Деликатный вопрос: что вы ели? Шаурму или хот-доги?

- Это были хот-доги, там же на стадионе купленные. Племянник Юра даже потом в шутку говорил, что сосиски все решают.

- А кто вам придумал такие костюмы?

- У меня супруга дизайнер. У нее и мыслей не было, чтобы идти на стадион и без кокошников. Цвет футболок у нас тоже символичный — красный, синий и белый.

- Судя по костюмам, вы болели за сборную России, а вот по флагам на щеках — за Испанию. За кого все же болели?

- Мы болели за сборную России. Волонтеры перед игрой рисовали флаги на щеках: на одной — испанский, на другой — российский флаг.

- Когда показывали вас, то была видна только одна щека…

- Другая сторона Луны не была видна (смеется). Но мы и за испанцев тоже болели. Племянник вообще поставил даже ставки на Испанию. Но Юра нисколько не жалеет, потеряв деньги. Главное, что Россия выиграла.

- Как вам сам матч?

- Матч был очень неровным. В Испании пишут, что им не удалось блеснуть. Ну, а у нас было и немного везения. В шахматах есть такой термин «везет, как первому призеру».

- А на другие матчи вы в таком виде ходили?

- И на матч-открытие и на Сербию с Бразилией. В таких же футболках и кокошниках, просто тогда не было сосисок и мы остались незамеченными. Тогда нас не фотографировали для газет.

- Вас в метро, на улицах без кокошников узнают?

- Нет. Только друзья. Кокошники сейчас прямо мемом стали.

- А как вы отнеслись к приколам и фотожабам в соцсетях? Вы там уже и с Трампом на заседании, и на лошадях, как богатыри.

- Это все забавно, смешно. Мы по-доброму отнеслись.

- На матч в Сочи поедете?

- Обязательно. Не планировали, но теперь точно. Нас позвали организаторы. Поедем в этих же костюмах, с кокошниками. Мы же талисман теперь.

- Сосиски есть будете?

- Обязательно. Если надо, чтобы наши выиграли, мы можем жевать хоть с первой до последней минуты.

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