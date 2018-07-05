«Дом-2» с привидениями: почему молодых и красивых участников телепроекта так часто преследуют несчастья

СЕГОДНЯ 17:00 2018-07-05T17:20:34+03:00

Наш обозреватель - о том, как чудовищный эксперимент над поколением приводит своих героев к наркотикам, преступлениям и смерти

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«Звезду «Дома-2» нашли мертвой». Новость с эти заголовком была первой в рейтингах две недели назад, когда в Москве обнаружили труп Анастасии Тарасюк (24 года). И на этой неделе, когда в столице нашли тело Полины Лобановой (20 лет). Такие смерти принято называть трагическими. В скупых сводках сквозят слова алкоголь, депрессия, наркотики, «безработный ровесник». Диагноз - «сердечная недостаточность» оставляет широкое поле для толкований. Но комментаторам новостей широкое поле не нужно. Достаточно того, что девушки были молоды, ничего, по сути, не делали, да еще и засветились в «Доме-2». В море праведного гнева и обвинений во всех тяжких, ни слова сочувствия. Лейт-мотив - «сами заслужили»...

anastasiatarasyuk Не бойтесь перемен

«Дом-2» чудовищный эксперимент над поколением и над страной. За 14 лет провокационный социальный эксперимент превратился в настоящую секту со своими обрядами и пророками. Участников привязывают к столбу, устраивают публичные суды, там издеваются над физическими недостатками, заставляют исповедоваться на всю страну, там действует система изощренных наказаний и используются методики подавления воли.

Состав участников тоже меняется с годами. Первые составы это скорее молодые, неопасные бездельники, обычные ребята, порой не лишенные обаяния и таланта. Сейчас это в основном девушки с безупречной внешностью, зачастую с опытом работы в «экскорт-услугах», и накаченные юноши, мечтающие о деньгах. Было время, когда звезды «Дома-2» пытались пробиться в телеведущие, в шоумены, даже в артисты. Эти попытки вызывали массу критики, но это была понятная модель поведения. Я иду на шоу, я делаю имя, потом делаю карьеру.

Сейчас цель участников (а сегодня одновременно на проекте находится несколько десятков человек) как можно дольше оставаться «в домике». Они получают зарплаты, дерутся, меняют партнеров, загорают на островах (одна из двух площадок располагается на Сейшелах). И за это безропотно слушаются ведущих, разыгрывают сцены ревности, устраивают драки то по велению сценария, то по воле бушующих гормонов.

Женщин тут принято таскать за волосы и бить ногами. Мужчинам драться не рекомендуется, но если очень хочется, то можно.

По выходным на специальных «ток-шоу» выступают родители ребят. Они защищают своих чад, и, насколько известно, выходят на люди за приличные деньги. На проекте довольно много возрастных участников (мамы, тещи, бабушки), которые принимают правила игры и с удовольствием живут на местную зарплату. То есть не надо все валить на молодежь. «Дом-2» - диагноз для всего общества. Тем более, что смотрят его или подростки, или пожилые люди. Да многие смотрят, иначе не показывали бы...

Мы не знаем, и не будем гадать, как ежедневное потребление этого продукта сказывается на обществе. Общество слишком много сидит в сети, чтобы иметь возможность обернуться.

Впрочем, всероссийский успех безголосого символа проекта Ольги Бузовой - важный показатель... Бузовские посты и речи начинаются, как у пророка Моисея - «мои люди», так что ее ее вполне можно расценить как главного апостола секты. Едва ли какие-нибудь саентологи отказались от такой проповедницы.

Но реальные жертвы - это участники шоу. Им не нет места за периметром, потому что не существуют мира, в котором их учат жить. За последние годы зафиксировано уже с десяток внезапных смертей совсем еще молодых ребят. Все случаи разные, но, как правило, виноваты наркотики и алкоголь. Не меньше десятка бывших участников проекта получили условные и реальные сроки. Чаще всего по статьям, связанным с распространением наркотиков.

Нет, в «Доме-2» не демонстрируют употребление запрещенных препаратов. Там нельзя называть алкоголь алкоголем (есть эвфемизм «виноградный сок»). Там даже запрещено курить... Но есть насекомовидная жизнь нескольких десятков взрослых лоботрясов, символизирующих общество потребления, для которых не существует ни будней, ни праздников, ни национальных трауров, ни чемпионата мира по футболу. И с наркотиком безделья и отсутствия нормального человеческого поведения они едва ли смогут справиться. «Дому-2» придется или содержать и кормить их до старости, или смириться с тем, что они скорее всего пропадут в реальном мире...

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