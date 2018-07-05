2018-07-05T18:35:23+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Guardian: Приезжайте в Россию и почувствуйте любовь!

Британская газета опубликовала личный опыт известного актера и болельщика на Чемпионате мира по футболу
Ася ХОВАНСКАЯ
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Пока же сборная Англии шагает дальше, так что впереди явно новые откровения и впечатления ее фанатовПока же сборная Англии шагает дальше, так что впереди явно новые откровения и впечатления ее фанатовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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"Послание англичанам: приезжайте в Россию и почувствуйте любовь" - когда такие заголовки вы видели в британских СМИ? А все благодаря Чемпионату мира по футболу-2018, который продолжает разбивать медийные клише и демонические образы России у тех, кто приехал сюда болеть за свою команду.

Именно так назвал свою колонку комедийный актер Том Розенталь, посетивший Нижний Новгород, Петербург и Калиниград. Там он побывал на матчах Англия-Панама, Аргентина-Нигерия и Англия-Бельгия.

- Организация этого турнира фантастическая и вам нужно потрудиться, чтобы найти кого-нибудь, кто скажет противоположное. И это не потому что они - двойные агенты, твиттер-боты, а потому что это правда, - подчеркивает автор и вспоминает газетные заголовки "Жаждущие крови хулиганы поклялись убивать", "Российские хулиганы предупредили английских фанатов приготовиться к смерти", документальный фильм ВВС "Армия российских хулиганов", предупреждения МИДа о "возросших рисках насилия". - Британские СМИ лишили многих людей возможности получить такой опыт, как я.

Люди, рекомендовавшие болельщикам не брать с собой в Россию британские флаги (дабы не быть слишком имперскими и не провоцировать насилие), по словам автора, на мундиале почувствовали бы себя очень глупо. Вспоминает он и подростка из Калининграда, просившего всех встречных фанатов написать на своем флаге, откуда они приехали.

- Надпись на сакральном триколоре "Джефф, Гримсби" не означала, что вас отправят в ГУЛАГ, - иронизирует Розенталь. - И все это звучит слишком волшебно, чтобы быть правдой, но это ощущалось именно так.

Он благодарен правоохранителям, которые отделяли особо буйных болельщиков друг от друга, благодарен своему новому знакомому Тимофею, в чьей квартире он жил.

- Он сказал, что счастлив встретить англичанина, что его любимый автор Стивен Фрай и что ему понравилась экранизация "Войны и мира" по ВВС. Я хотел вернуть комплимент, но так мало читал о России (хорошего. - Ред.), что похвалил Андрея Аршавина за четыре гола в "Арсенале", - признается актер и делает главный вывод. - Каждый англичанин, у которого сложились позитивные отношения с русским, - это шаг в сторону от настраивания нас друг против друга.

Пока же сборная Англии шагает дальше, так что впереди явно новые откровения и впечатления ее фанатов. Подождем.

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