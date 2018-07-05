Утоли мои печали, "Натали": На что рассчитывать людям, чей отпуск испортили туроператоры

СЕГОДНЯ 18:55 2018-07-05T19:28:04+03:00

"Натали Турс" аннулировала около 10 тысяч путевок. Но есть еще клиенты "Авроры БГ", "Матрешки", DSBW... Сколько в общей сложности пострадавших? Получают ли они компенсации?

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Давайте оценим масштаб бедствия: сколько человек в общей сложности пострадали после недавних скандальных историй на туристическом рынке. Посмотрим, на что они могут рассчитывать по закону и какие компенсации получают в реальности.

"Натали Турс"

Рассказывает Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России:

- У «Натали Турс» на зарубежных курортах находятся 3,5 тысячи клиентов. Их них 10%, то есть примерно 350 человек, повторно оплатили свое проживание - а значит, придут за компенсациями к туроператору. На июль, август и сентябрь «Натали» продала около 10 тысяч путевок, сейчас они аннулированы. Поскольку туроператор с рынка не уходит, он рассчитывает сам выплатить компенсации. Туристам предлагают три варианта, все они законны:

- если у вас в тур входил билет на регулярный рейс, он действителен. Можно лететь на курорт, но там самим оплачивать проживание. Перелет - это примерно треть стоимости тура.

- перенести тур на следующее лето.

- получить компенсацию стоимости поездки. Именно этот путь и выберет большинство пострадавших, предполагают в АТОР. На повторную оплату отелей деньги есть не у всех, а что там к следующему лету будет - вообще непонятно.

В первый день после аннуляции туров «Натали» выплатила 800 тысяч рублей компенсаций. Да, это немного. Но то, что компания реально и сразу начала возвращать деньги, внушает оптимизм.

- Чтобы восстановить работу и доброе имя, необходимо выполнить все обещания. Тогда у туроператора есть шанс все стабилизировать и остаться на рынке. Если компенсации будут «замылены», им будет сложно работать, - резонно замечает Майя Ломидзе.

DSBW Tours

У DSBW Tours на момент ухода с рынка было около 1000 клиентов, по данным АТОР. Из них 200 - 250 человек находятся за границей, у всех есть обратные билеты, проживание оплачено - то есть люди не пострадали.

Остальные получат компенсации за счет фингарантий на 50 миллионов, их должно хватить. Туроператор офис не закрыл, выдает документы для обращения в страховую компанию.

"Аврора БГ"

Петербургский туроператор отменил чартерные рейсы в Болгарию (с 30 июня) и в Черногорию (с 3 июля). При этом обещает вывезти с курортов всех отпускников - а это 350 - 400 человек. Обратные билеты у них на разные даты, вплоть до сентября.

Компания не закрывается и планирует сама вернуть деньги тем, чей отпуск не состоялся из-за отмены чартеров. По данным АТОР, пострадавших около 1500 человек. Причем далеко не все покупали туры. У многих - только авиабилеты. Сейчас люди подают заявления на возврат денег туроператору. И снова покупают билеты, тем более что места на рейсах есть.

"Матрешка-Тур"

У клиентов разорившегося туроператора загвоздка вот в чем: фингарантии "Матрешки" были оформлены у двух страховщиков, "Якорь и "Инвестстрах". На 25 миллионов в каждой компании. Но ... "Инвестстрах" сам только что объявлен банкротом! Так что компенсации туристам, скорее всего, будут выплачивать только в "Якоре". Хватит ли на всех - непонятно. Пока заявления о возврате денег подали лишь 68 клиентов "Матрешки", на общую сумму 7,7 миллионов рублей. Страховщики ждут от туроператора реестр пострадавших.

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