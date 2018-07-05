Почему в сезон отпусков разоряются туроператоры

СЕГОДНЯ 11:40 2018-07-05T12:00:11+03:00

С начала лета прекратили работу, отменили чартеры, аннулировали туры – в общем, оставили своих клиентов без отдыха – уже 7 туркомпаний

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Хроника пикирующего туристического рынка-2018 выглядит так. “Полар Тур”, “Радуга Трэвел”, питерские “Матрешка” и “Аврора БГ”, “Премиум Трэвел Групп”, DSBW Tours, “Натали Турс”. Меньше чем за месяц все эти туркомпании разорились, закрылись либо другими способами оставили своих клиентов без отпуска (как “Натали Турс”, которая отменила все чартеры и аннулировала все туры).

Последние два случая особенно показательны. И DSBW, и “Натали Турс” - настоящие динозавры туристического рынка. Обе созданы в начале 90-х – по сути, сразу же, как только россияне стали ездить за границу. Работали четверть века, пережили все кризисы. А в 2018-м не выдержали.

Что произошло? Все рассуждения экспертов, которые сейчас звучат, укладываются в 7 причин.

У КОГО ПРОБЛЕМЫ, ТЕ САМИ ВИНОВАТЫ, А ВООБЩЕ-ТО ВСЕ ХОРОШО

- Никакого кризиса и суперсложностей на российском туристическом рынке нет. Хочу всех успокоить, - вот мнение главы Ростуризма Олега Сафонова.

Почему тогда туроператора схлопываются один за другим? По мнению чиновника, это связано “с неверной оценкой туристическими компаниями рыночной конъюнктуры, ошибками в прогнозах потребительского спроса и завышенными ожиданиями относительно роста выездного туризма на ряде направлений”.

Справедливости ради: в России 630 туроператоров, занимающихся заграничным отдыхом. Проблемы - у семи. Один процент.

ДЕНЕГ НЕТ, СПРОСА ТОЖЕ

“Низкие финансовые показатели”, “ситуация на рынке” - главы проблемных туркомпаний описывают причины неудач такими словами. Что за ними? Слабый рубль. Да, без скачков, уже хорошо, но все же на прежние позиции курс рубля так и не вернулся – а потому отдых за границей реально дороже, чем несколько лет назад. А люди сейчас вовсе не шикуют.

Сам туристический бизнес, говоря языком экономистов, низкомаржинальный. Прибыли небольшие, закредитованность – предельная. Так что положение многих компаний хрупкое.

ЧАРТЕР НЫНЧЕ ДОРОГ

Подорожало топливо, вслед за ним – перелеты, в том числе чартерные. “Аврора БГ”, отменившая чартерные цепочки в Болгарию и Черногорию, винит именно этот фактор.

ТУРАГЕНТОВ НЕ ЦЕНЯТ

Обсуждая проблемы “Натали”, некоторые турагенты откровенно злорадствуют: мол, нечего было ставку делать на прямые продажи туристам. Сами оттолкнули турагентов, теперь страдают. Действительно, “Натали Турс” в свое время предложило хорошие скидки отпускникам, бронирующим поездки напрямую у них, без посредников.

ТУРОПЕРАТОРЫ-ИНОСТРАНЦЫ

Грешат и на то, что на российском рынке засилье туроператоров, принадлежащих иностранцам и иностранным компаниям (хотя официально владельцы и гендиректора чаще всего россияне). “Обидно, что старые российские туроператоры уходят с рынка... и всех их жалко. И не понятно, почему мы не ценим своих туроператоров, не имеют они никаких преимуществ на своем родном рынке... В ОАЭ захочешь заниматься бизнесом – плати местным. Да везде ценят своих производителей”. - “Тоже весь день мысль не дает покоя. Ведь из крупняков по загранке только “Библио Глобус” российский. “Интурист “ и тот давно с “Томасом Куком”" - это диалог из профессионального форума.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ТУРИСТЫ

При этом сами курорты делятся радостной статистикой: в Испании за пять месяцев 2018 года, то есть до начала летнего сезона, успели побывать 355 тысяч россиян – на 9% больше, чем в прошлом году. В Анталье вообще рекорд, с января по июнь там отдохнли 1,9 миллиона россиян, сразу на 40% перекрыв цифры 2017 года.

У турфирм спроса нет, а путешественников все больше - как это? Очевидно: все больше россиян путешествуют самостоятельно. А после нынешней скандальной волны поклонников пакетного отдыха наверняка еще убавится.

ВОСЬМАЯ ПРИЧИНА

Все футбол смотрят вместо пляжа!

Чемпионат мира по футболу мы в список все же включили, хотя причина выглядит сомнительно. Владимир Воробьев, президент группы компаний “Натали Турс”, на полном серьезе назвал его одной из причин проблем своей компании. При чем тут футбол? Россияне в июне-2018 решили дома остаться, смотреть футбол и болеть за сборную, а не лететь на море.

В ДЕТАЛЯХ

На примере своей компании снежный ком проблем описал Владимир Воробьев:

- Несколько недель назад мы стали сталкиваться с дефицитом ликвидности, нам стало не хватать финансов, чтобы оплачивать услуги партнеров. Это привело у тому, что в минувшую пятницу один из ключевых партнеров в Испании отказался с нами сотрудничать. Мы столкнулись с такой ситуацией впервые за 25 лет. Нам ничего не оставалось, как снять рейсы. Иначе до тысячи российских туристов оказались бы в аэропортах Испании без трансферов и отелей. Информация об отмене чартеров стала катализатором для слухов и домыслов. Наши партнеры стали отключать нас от обслуживания, более 50% прислали нам аннуляции. Если бы в понедельник мы располагали свободными средствами, чтобы загасить негатив, все бы пошло по-другому. Но у нас был платеж по перевозке на миллион долларов, который нельзя было не выполнить.

ЦИФРЫ

22 тысячи туров продали “Натали Турс” в 2017 году.

119 миллионов рублей – прибыль трех юридических лиц, входящих в группу компаний “Натали Турс” за прошлый год. В первом квартале 2018 года прибыль 28 млн рублей, во втором рассчитывают на убытки 8-10 млн.

3,5 тысячи клиентов “Натали Турс” находятся за границей. Обратные билеты у них есть, с оплатой отелей у многих проблемы.

4,5 тысячи турагентств имеют контракты с “Натали Турс” и продают их путевки.

150 миллионов рублей – общая сумма финансовых гарантий “Натали Турс”, туристы могут рассчитывать на компенсации из этих денег.

По данным “Натали Турс” и Ростуризма.

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