Дане Борисовой закрыли выезд за границу

СЕГОДНЯ 19:35 2018-07-05T20:16:18+03:00

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В последнее время 10-летняя дочь Даны Борисовой Полина живет у своего отца, бизнесмена Максима Аксенова. Дана видит ребенка часто, ограничений у телеблондинки на этот счет никаких нет.

Сейчас дочь телеведущей отдыхает с отцом в Испании. Дана Борисова тоже готовилась отправиться с ребёнком в отпуск. Однако в минувшую среду телеблондинке позвонили судебные приставы и сообщили, что ей закрыт выезд за границу за неуплату алиментов.

Дана видит ребенка частоФото: Михаил ФРОЛОВ

- Я недавно продала квартиру и мне адвокаты сообщили, что у меня есть задолженность - 24 тысяч рублей по решению суда. Я не поняла, о чем речь. В Никулинском суде моему юристу объяснили, что это моя задолженность по алиментам. Я еще в пятницу оплатила 24 тысячи рублей, думала, что все хорошо. В среду утром звонит мне судебный пристав и говорит : «Не думайте выезжать за границу, Дана Александровна. Вам наложен запрет на выезд за границу!» Я объяснила приставу, что оплатила долг по алиментам. Он в ответ : «Вы оплатили за один месяц. А вам надо 4 месяца оплатить!» Пристав кинул мне платежки, я погасила долг. Хорошо, что накануне получила гонорар. У меня куплены билеты невозвратные в Венецию, забронирован отель. Мы должны с Полинкой 14-го июля туда лететь. Но по итогу мне, видимо, не удастся провести с ребенком отпуск, поскольку запрет на выезд могут снимать и месяц, а то и два. Я на ребенка трачу много денег. Десятый айфон дочке приготовила в подарок, на Крит свозила (там только на путевку Полины потратила 180 тысяч рублей-Ред.). У многих артистов есть задолженность по алиментам. Кто-то должен больше 400 тысяч рублей, но им на выезд за границу не накладывают запрет. Не знаю, почему ко мне такое отношение предвзятое. У меня сейчас все долги погашены, квитанции на руках. Хочу через «Комсомолку» попросить приставов снять запрет на выезд. Ребёнок ждёт этой поездки, жестоко девочку лишать отпуска с мамой. Очень прошу, уважаемые приставы, войдите в мое положение.

P.S. Пока заметка публиковалась, "КП" связалась с судебным приставом, прикрепленным к Дане Борисовой.

Пристав ответил оперативно и вежливо. Девушка пообещала нам, что сегодня запрет на выезд за границу с Даны снимут.

- Спасибо большое судебным приставам за понимание. Все-таки хорошие люди там работают, понимающие. Надеюсь, что запрет с меня снимут и моя дочка сможет провести отпуск со своей мамой, - сказала "КП" Дана Борисова.

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