2018-07-06T01:12:27+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Мы за ценой не постояли: окупятся ли затраты на чемпионат мира по футболу в России?

Наши журналисты вместе с экспертом поспорили в эфире Радио «Комсомольская правда» об экономических итогах мундиаля для страны [дискуссия]
Павел САДКОВВладимир ВОРСОБИН
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Церемония открытия чемпионата мира по футболу 2018 на стадионе «Лужники».Церемония открытия чемпионата мира по футболу 2018 на стадионе «Лужники».Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Политобозреватель «КП» Владимир Ворсобин и зам. Главного редактора Павел Садков поспорили в эфире Радио «Комсомольская правда» с доцентом кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта университета имени Плеханова Алексеем Кыласовым – слишком ли дорого Россия заплатила за мундиаль и окупится ли он?

ПРАЗДНИК В ДОЛГ

Ворсобин:

- В нашем крохоборском разговоре первый естественный вопрос – так сколько стоит этот наш чемпионат мира?

Кыласов:

- Смотря о чем говорить - о стоимости строительства стадионов и спортивных объектов? Или о тратах на реконструкцию дорог, аэропортов? Последнее - существенно превосходит траты на сам чемпионат. И расходы на инфраструктуру не обязательны, но страна сама стремится быть гостеприимной и приятной для болельщиков. И когда эти две статьи расходов «сплюсовываются» в аналитике появляется элемент жульничества. Возможно, поэтому государство не очень любит говорить о том, каков настоящий бюджет, ведь там под триллион рублей затрат. И мы до конца еще не знаем окончательную цифру, потому что треть финансирования идет из региональных бюджетов.

Ворсобин:

- Говорят общие расходы где-то 12-13 миллиардов долларов?

Кыласов:

- Да, приблизительно. Причем затраты на сам спорт считаются очень легко. Мы знаем, сколько стоили самые дорогие стадионы - 40-46 миллиардов рублей в Петербурге и 24 миллиарда – в Москве реконструкция «Лужников». Остальные стадионы обошлись каждый от 11 до 17 миллиардов рублей. Ну и плюс небольшие расходы на поля дополнительные тренировочные и так далее. Что касается окупаемости, то тут тяжело рассуждать. Потому что большинство хочет праздника. Вот у вас если день рождения и ваша жена вам за семейные деньги дарит что-то приятное, вы же не ругаете ее, я надеюсь…

Ворсобин:

– Это смотря какие у меня с супругой долги. Я сам родом из Саранска и при мне свирепствовала футбольная стройка. Уже несколько годовых бюджетов Мордовия была должна до чемпионата мира. А теперь отгрохали великолепный громадный стадион для 300-тысячного города, и арена эта вряд ли когда-нибудь заполнится даже на треть. Долги городу отдавать придется еще много лет. Стоит ли эта красота таких денег?

Садков:

– Меня как болельщика трогают другие вещи… Чемпионат мира – это гигантский шанс для страны не только заявить о себе миру, но и помочь своим не самым богатым регионам. Помочь дорогами, гостиницами, налаживанием туристического бизнеса. Почему все города, когда страна получает право провести чемпионат мира, стремятся попасть в заявку? Потому что это резкий экономический рост для региона, финансовые вложения от государства, туристы, имидж. Я был в Германии на чемпионате мира…

Ворсобин:

- Он стоил 6 миллиардов долларов, напоминаю, наш – вдвое дороже.

Садков:

- Потому что в Германии все стадионы были уже построены. И как только нужно провести какой-то турнир, Германия всегда кандидат номер один. Пожалуйста – к нам. У немцев все давно готово.

«ГРАБЕЖ» ФИФА

Владимир, Пермь:

- А не лучше ли бы было не проводить чемпионат мира, а отдать эти деньги пенсионерам?

Кыласов:

- Это как спросить у человека с больной печенью – а не лучше ли вам было пить Боржоми? Дело не только в затратах на чемпионат, но и в содержании стадионов дальше. Это дорогое удовольствие. А когда в регионе еще и нет классной команды, зачем вообще супер-стадион? Ежегодно под миллиард рублей будет стоить его обслуживание и это ложится на местные бюджеты. В Германии, например, эти объекты уже работали, была выстроена экономика и там было понятно, сколько датирует бюджет, и как зарабатывают сами спортивные объекты. А у нас этой экономики не было и до сих пор про нее никто не говорит. А стадионы - уже есть. Это очень серьезный вызов.

Ворсобин:

- Были ли в России экспертные идеи - как «отбить» эти деньги? Может, даже выжать из них какую-то прибыль?

Кыласов:

- Давайте еще раз четко отделим расходы на дороги, вокзалы, аэропорты - это государство и так обязано было делать. И хорошо, что сделало. Это нормально. А вот спортивные объекты - тут, к великому сожалению, наши чиновники пребывали в состоянии жуткого любительства. Ожидали прибылей от продажи билетов… Как можно этого ожидать?! Откройте регламент ФИФА и поймете, что все деньги от билетов на матчи уходят в ФИФА. Это самая непрозрачная организация в мире с точки зрения распределения доходов. Мы до сих пор не можем понять – как там распределяются доходы, и не по одному чемпионату, не только в России, не удается добыть эту окончательную информацию. ФИФА ее полностью закрывает.

Ворсобин:

- Она львиную долю доходов забирает?

Кыласов:

- Она забирает все! Сто процентов. Потом что-то платит национальным организациям.

Садков:

- Считается, что стадионы на время чемпионата ФИФА арендует. И аренду оплачивает. Но согласен - это несопоставимые деньги с теми, что мы тратим на чемпионат.

Футбольные фанаты и туристы – это очень разные люди. Болельщик – не стандартный потребитель туристических услуг. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Футбольные фанаты и туристы – это очень разные люди. Болельщик – не стандартный потребитель туристических услуг.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КОГДА ФУТБОЛ КРУЧЕ МАТРЕШЕК

Сергей, Ставрополь:

- У меня дочери закончили школу без спортзала. Дети на уроках физкультуры играют в шашки!

Кыласов:

- На самом деле, траты, которые сейчас идут на чемпионат мира, какими бы они колоссальными ни казались, не идут в сравнение с бюджетом на культуру, например. На культуру или образование тратиться все равно больше. Другое дело, что Госдума должна была всерьез озаботится компенсацией расходов регионам. И этот дисбаланс на содержание стадионов можно решить за счет федерального бюджета. Но пока закон не позволяет. И это поражает.

Ворсобин:

- Еще одна загадка. Я посмотрел статистику и получается, что на чемпионат мира в Бразилии приехало болельщиков в два раза больше…

Садков:

- Это та самая проблема, которую мы и пытаемся решить чемпионатом – пока мы не привлекательны для массового туризма. Если и можно как-то популяризировать Россию, то явно не стендами с матрешками в Лондоне. И сейчас все эти болельщики вернутся домой и скажут – ребята, там круто, езжайте в Россию!

Кыласов:

- Я возражу. Во-первых, футбольные фанаты и туристы – это очень разные люди. Болельщик – не стандартный потребитель туристических услуг. Заметьте, иностранные болельщики просто шатаются по городам и не знают, чем заняться в свободное от матчей время.

Ворсобин:

- Наши слушатели, кстати, пишут о своеобразии турбизнеса в России: «Отели сдают иностранцам номера по ценам сильно выше обычных. Меню для них - с ценами в два раза выше».

Кыласов:

- Есть еще одна неприятная вещь, которая была отмечена и в Германии и в Англии и в Бразилии. Во время чемпионатов снижается качество услуг. В кафе, например, сразу портится кухня - гарантированно все сметут, зачем заботиться о качестве? Потом — чемпионат проходит, а восстановить качество получается не сразу и не всегда.

Слушатель Михаил, Владимир:

- Наша страна никогда в жизни не окупит этот чемпионат мира. Зарабатывают лишь частные предприниматели. Но у меня очень меркантильный вопрос. По паспорту болельщика общественным транспортом все пользуются бесплатно. Скажите, а почему я, налогоплательщик, должен оплачивать их билет?

Садков:

- Это часть нашей заявки – мы вызвались оплатить передвижение по городу, и между городами. В том числе и поэтому в споре за проведение чемпионата мы обогнали Англию. Да, нас не спросили… А что, надо было референдум что ли проводить — нужен нам чемпионат мира или нет?

ЕЩЕ МАТЧ ПРОСТОЯТЬ...

Садков:

- Точно так же в 1956 году прошел фестиваль молодежи и студентов в Москве. Очевидцы рассказывают о впечатлении - словно открываются окна и свежий ветер гуляет по всей стране… Чемпионат — тот самый свежий ветер для нашей страны. И это невозможно перевести в деньги.

Ворсобин:

- «Многое в чемпионате сложно перевести в материальную прибыль, - пишет наш слушатель. - Например, репутацию».

Александр, Приморский край:

- А почему вы не говорите о тех людях, которые строят стадионы? Им же тоже зарплата нужна.

Кыласов:

- Есть хрестоматийный экономический феномен – чем должно заниматься государство во время нулевых темпов роста? Оно должно дать денег, чтобы выкопать колоссального размера котлован, а потом - дать денег, чтобы его закопать. И это действительно оживляет экономику.

Ворсобин:

- Вечный русский вопрос – дальше что делать?

Кыласов:

- Совершенствовать законы. Нельзя мириться с тем, что мы сейчас будем просто работать на эти стадионы. Нужно менять саму модель финансирования спорта.

Но пока придется действовать ситуативно — например, часть стадиона в Саранске разберут… Боюсь, частичная утилизация стадионов произойдет в итоге и в Калининграде, и в некоторых других городах.

Ворсобин:

- Но если наша сборная выиграет этот чемпионат мира!.. Да что там — хотя бы еще один матч выстоит... О, это окупило бы все траты, которые только могут быть. Пусть не денежно. Зато абсолютно! Оле-Оле-Оле! Россия вперед!

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Только цифрыФото: Дмитрий ПОЛУХИН

А КАК У НИХ?

Футбольный диагноз для нашей экономики - положительный

Кирилл СЕРОВ

Эффект от Чемпионат мира принято связывать с экономикой всей страны. По предварительным оценкам аналитиков суммарное влияние на ВВП России составит $15 миллиардов (при затратах $12-13 млрд). Это превосходит эффект от предыдущих мундиалей - в Бразилии, ЮАР, Южной Корее и Германии, но немного уступает Японии. (см. таблицу).

Экономический эффект от ЧМ-2018 составит порядка 1% прироста к годовому ВВП России. Больший результат был зафиксирован только в ЮАР, но и ВВП этой страны меньше. А в некоторых странах был даже отрицательный экономический эффект.

КТО С ПРИБАВКОЙ, А КТО - ПРОГОРЕЛ

Страна и год проведения мундиаля

Суммарное влияние на ВВП

Доля эффекта в годовом ВВП

Россия-2018 $15 млрд. 1%

Бразилия-2014 $14 млрд. - 0.6%

ЮАР-2010 $7млрд. 2.0%

Германия-2006 $4 млрд. - 0.3%

Южная Корея-2002 $7 млрд. 0,7%

Япония-2002 $16 млрд. 0,3%

СЧИТАЙТЕ САМИ

Нью-Саранск, мон амур!

Дмитрий СМИРНОВ

Лучше ли было бы, если деньги, потраченные на мундиаль, просто бы раздали?

Практичные американцы, для проведения у себя чемпионата мира по футболу 1994 года не стали строить супер-стадионы, а, например, на уже стоявших бейсбольных аренах нарастили трибуны до стандартов ФИФА. (Этот трюк они повторили и на Олимпиаде в Атланте). А потом все лишнее разобрали. Благодаря этому перед ними не встала «проблема Саранска» - куда девать 44-тысячный стадион в столице Мордовии. Но чемпионат мира в США вошел в историю как худший в истории!

Выиграли они или проиграли?

Германия в 2006 году вложила 3 миллиарда евро только в перестройку стадионов, чем дала новый толчок и без того не слабому футболу в стране. Бундеслига сегодня - самая посещаемая лига в мире. Зря они потратили деньги или нет?

Россия построила к мундиалю 12 стадионов не от щедрости души, а потому что иначе было никак. Не было у нас нормальных стадионов. От слова — вообще. Даже богатые «Зенит» и «Спартак» ютились. Поэтому считать в минус расходы на арены просто нечестно.

Да, сегодня в Саранске 44-тысячник не нужен (его и планируют разобрать до 25-тысячника), и даже в Москве нет команды, чтобы играть раз в неделю в «Лужниках». Ну так и на главном стадионе Британии «Уэмбли» еще недавно играла только национальная сборная и раз в год - финал Кубка Англии.

Но и тут не все в одни ворота. В Ливерпуле 400 тысяч жителей — и 2 футбольные команды с двумя стадионами и мировым именем. В Саранске 300 тысяч жителей — почему мы так уверены, что никогда не поднимется мордовский футбол?

Легко сказать, сколько Россия потратила на мундиаль - это отдельная строка в бюджете. Но даже эти 12 или 13 миллиардов долларов - не выдающаяся цифра. Бразилия, проводившая чемпионат перед нами, потратила 11 миллиардов, а шествующий следом Катар обещал вложить вообще 200.

Но никто не скажет — кто сколько на мундиале зарабатывал.

Есть разные цифры вплоть до 867 миллиардов рублей общей выгоды, которые получит Россия за 5 лет. Однако, чемпионатов мира с девизом «вложили 10 — получим 100» не бывает нигде. Главный загребатель денег лопатой на этот празднике — ФИФА, которая гребет раз в 4 года, но очень неслабо. Страны-организаторы зарабатывают на другом — на повышении своей туристической привлекательности, на том, что их вложения — это инвестиции в будущее.

Разговоры - «а зачем нам мундиаль, ведь это такие расходы?» - они из серии: «а зачем нам внешняя политика, мы внутри себя еще не разобрались?»

А вот зачем нам Эрмитаж? Можно построить 10-километровый бетонный коридор, развесить по стенам картины и пусть любуются. А сэкономленное раздать по червонцу на всех.

Зачем ты ходишь в рубашке из хлопка? Купи за рупь майку-алкоголичку, а разницу отдай бабушке в очереди за тобой на кассе.

В любом государстве есть одновременно расходы на социалку, культуру, спорт и массу всего. Баланс распределения средств — и есть политика. А говорить, давайте мы не будет заниматься спортом, а все отправим в детдома — дешевейший популизм. Нужно и то, и другое.

Мы все это проходили, например, в Сочи, про которые тоже говорили — закопаем миллиарды. В итоге страна получила круглогодичный курорт. Ладно сам Сочи стал наконец европейским. Попробуйте в новогодние каникулы забронировать в Красной Поляне хоть столик, хоть номер. А десять лет назад там не то, что горнолыжных трасс, света зимой не было. С первым снегом рвались провода - и сидите при лучине.

И, кстати, на территории Олимпийского парка в Сочи теперь Центр для одаренных детей «Сириус». Это к спору о том, что важнее — спорт или дети.

А в Саранске только стадион построили? А аэропорт? А дороги? А целый новый микрорайон с конфетой-набережной? Видели бы вы какая помойка и речка-вонючка были на этом месте! Всего две недели Саранск побыл Нью-Васюками в результате межпланетного турнира? Можете смеяться. Но лучше приехать и посмотреть - прежним он уже не будет никогда. Там даже осанка у людей теперь другая.

А вы говорите — не окупится.

ВЗГЛЯД С 6-ГО ЭТАЖА

Мягкая лапа Москвы

Дмитрий СМИРНОВ

Дядя Джон приехал домой в Манчестер, повесил на стену шарф «Правь, Британия, морями», бросил в стирку пропитанную пивом и потом футболку сборной Англии, сел за стол, оглядел собравшееся семейство и развел руками: «Че-то врали нам по Би-Би-Си! В России круто!» Далее последовали подробности с непереводимыми на язык Шекспира терминами okroshka, buchlo и Nikolskaja-street, zashibis... Семейство охало, делало круглые глаза и не могло поверить. Чтобы убедить дядю Джона в том, что в России медведи перестали играть на балалайках в очередях за водкой, отечественная госпропаганда потратила бы еще 100 лет и 100 триллионов долларов. И не факт, что преуспела бы в противостоянии с мировыми медиа-гигантами, регулярно расчеловечивающими нашу страну все новыми делами скрипалей.

За месяц чемпионата мира Россия получила то, что невозможно получить в любое другое время - обновление имиджа державы. После всего прекрасного, случившегося на просторах России во время чемпионата мира, кто поверит в империю зла, где кровавое KGB точит о камень kalashnikov, замышляя новые преступления? Мундиаль обнулил все, что лилось на Россию в последние несколько лет. С политической и репутационной позиций он просто бесценен!

А те, кто считают, сколько народу проехало нахаляву в метро по паспорту болельщика, пусть вспомнят, как в другие дни они требуют от России применения мягкой силы, продвижения своих интересов не штыком или газовым шантажом. Вот, пожалуйста! Чемпионат мира - это мягкая лапа Москвы, которой она взяла земной шар и заставила вращаться в нужном ей направлении.

А кому жалко на это денег, пусть в перерыве матча почитают, например, сколько наши заокеанские друзья тратят на «раздачу печенек» в год. На них три мундиаля можно провести.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Guardian: Приезжайте в Россию и почувствуйте любовь!

Британская газета опубликовала личный опыт известного актера и болельщика на Чемпионате мира по футболу

"Послание англичанам: приезжайте в Россию и почувствуйте любовь" - когда такие заголовки вы видели в британских СМИ? А все благодаря Чемпионату мира по футболу-2018, который продолжает разбивать медийные клише и демонические образы России у тех, кто приехал сюда болеть за свою команду. (подробности)

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