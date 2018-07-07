Кокошник бесплатно своими руками: поддержим нашу сборную в исторической игре против Хорватии

СЕГОДНЯ 13:20 2018-07-07T13:25:46+03:00

Главный сувенир чемпионата мира по футболу - бесплатно для футбольных фанатов от "КП"

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С начала чемпионата мира по футболу 2018 самый ходовой и крутой атрибут болельщика - это кокошник! Правда, с началом турнира его крайне тяжело достать. Хотя обычно это все бывает перед 1 сентября.

А сейчас же - крайне необычная ситуация, как раз таки из-за чемпионата мира по футболу. И цены взлетели до небес - вместо 150 рублей нужны 10-15 тысяч!

В день исторического футбольного матча Россия - Хорватия "КП" выпустила шаблон для кокошника своими руками. Забирайте его - совершенно бесплатно! Нужны только цветной или черно-белый принтер, ножницы, бумага и немного времени.

Кокошник от "КП".Фото: Игорь КОЧМАЛА

Необходимо распечатать наш шаблон, вырезать его по линиям и закрепить на голове. И - готово! Вы теперь - модный фанат сборной России.

Матч Россия - Хорватия пройдет сегодня, 7 июля, в Сочи на стадионе "Фишт" и начнется в 21:00 по московскому времени.

СКАЧАЙТЕ ЛЮБУЮ ВЕРСИЮ КОКОШНИКА

Цветной кокошник от "КП"

Черно-белый кокошник от "КП"