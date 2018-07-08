«Так проиграть не стыдно»: Пугачева, Собчак, Галкин и Кудрявцева поддержали сборную после битвы с хорватами

СЕГОДНЯ 07:11 2018-07-08T07:55:21+03:00

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Матч Россия-Хорватия заставил практически всех россиян прильнуть к своим голубым экранам. Кто-то смотрел дома по телевизору, кто-то в толпе друзей по мобильным телефонам, кто-то - в парках, на гигантских экранах. Условия были не важны - мы молили о победе. К сожалению, не случилось. Но в этот раз вся страна грудью встала за сборную России, снова показав, что мы умеем проигрывать. Пока наши ребята тяжело переживали поражение в раздевалке, наверняка вспоминая каждую минуту прошедшего матча, все соцсети буквально взорвались словами поддержки. Среди людей публичных не нашлось ни одного, кто позволил бы себе резкое слово в адрес команды. Наоборот - такого единодушия мы не видели давно. Мы решили показать, как звёзды поддержали российскую сборную. Возможно, наши футболисты увидят этот материал и им станет чуть легче на сердце.

Филипп Киркоров: Ребята, дорогие наши футболисты! Спасибо вам за потрясающую игру, за эмоции, неповторимые эмоции, которые мы испытали в разных концах света. Все вместе, объединяя нашу большую страну. Вы объединили нас, как никогда. Пожалуйста, не расстраивайтесь! Вы так играли, так подготовились, вы превзошли все ожидания! - никто не ожидал даже этого. Спасибо вам большое, мы гордимся вами. Эти слезы - слезы счастья, потому что и даже этого результата могло не быть. Вы молодцы, и тренер ваш молодец. Я горжусь быть вашим современником. Все лучшее впереди. Правда.

Лера Кудрявцева: Ребята! Дорогие! Спасибо вам за эту игру! Обидно до слёз, но пенальти - это случай, так бывает. Но мы гордимся вами! Вы наконец то показали, что в России тоже есть футбол и проиграть в 1/4 - это не стыдно . Поздравляем вас и спасибооооо!

Максим Галкин: Дорогие наши футболисты, спасибо вам за то, что вы подарили нам те чувства, которые мы давно не испытывали: чувства единения нации не по отношению к подвигу наших дедов, а по отношению к делам наших современников. Низкий вам поклон за это. Мы счастливы. Миллионы ваших соотечественников. Вы должны это знать. Мы очень переживали, и эта фотография тому свидетельство, но вы большие молодцы, низкий вам поклон. Извините, что путаюсь в мыслях. Выпил, иначе бы не выдержал.

ГлюкоZа: - Ну что, друзья! Вот так! Даже когда очень хочется всем сердцем, может не получиться. Это игра! И спасибо нашим ребятам за эту борьбу! За эмоции и за то, что так всех нас сплотили и заставили поверить в чудо!!! Побольше бы нам таких моментов в жизни, когда мы рядом, когда мы заодно!

Ксения Собчак: - Твое лицо,когда ты впервые в жизни болел за футбол, влюбился, и считаешь, что реально это была супердостойная битва, после которой шутки про русский футбол точно закончатся. Так проиграть ну вот вообще не стыдно, хотя я мало что в этом понимаю. Но следила за экраном с сердцем в пятках.

xenia_sobchak Твое лицо,когда ты впервые в жизни болел за футбол,влюбился, и считаешь,что реально это была супердостойная битва, после которой шутки про русский футбол точно закончатся. Так проиграть ну вот вообще не стыдно,хотя я мало что в этом понимаю. Но следила за экраном с сердцем в пятках.

Алла Пугачева: Проигрыш иногда бывает и победным. Спасибо нашим ребятам за надежду и веру в РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ!!!

Сергей Лазарев: Спасибо, ребята! Вы - крутые! И футбол в нашей стране жив! Спасибо за веру! Спасибо за эмоции! Это был лучший ЧМ! Вы молодцы! Браво!

Ксения Бородина: Очень достойно! Спасибо за красивую игру, вы боролись до конца!

Ляйсан Утяшева: Команда, спасибо за борьбу! Вы показали, что Россия умеет играть в футбол ! Это было достойно!

Яна Рудковская: Это лучшее лето!Это лучший чемпионат мира! Это лучшая команда! Это лучшие эмоции! Вы превзошли наши ожидания, а потом еще раз превзошли наши ожидания. Мы будем любить вас всегда! Вы открыли новую историю в Российском футболе! Вы заставили нас полюбить футбол так ,как мы никогда не любили и болеть так, как мы никогда не болели!Вы - мега-крутые!

rudkovskayaofficial Болеем за Россию! Наш девиз по жизни #невозможноевозможно ! Этот трек Димы @bilanofficial образца 2006 года играет сегодня на всех радиостанциях нашей страны ) А мы всей семьёй будем болеть за нашу сборную ! Россия вперёд !

Полина Гагарина: Ребята! Спасибо вам! Вы посмотрите только, что вы с нами делали весь матч! Это победа, потому что вы навсегда изменили мнение о нашем футболе! Теперь миллионы жителей нашей страны будут верить в вас, как не верили никогда! Спасибо, дорогие за отменный футбол!

Ольга Бузова: Спасибо за игру! Спасибо за красивый футбол! Спасибо за вашу самоотверженность! Спасибо за этот кайф! Это игра, это футбол! Для меня, вы -чемпионы! Ничего не знаю, мой так то Черышев гол забил.

buzova86 Миру нужен Чемпион Россия, сегодня всей страной будем болеть и поддерживать команду Я верю в ребят! Верю в победу, не только в этой игре....а в принципе в чемпионате мира Сейчас должна быть мощнейшая мотивация #мирунуженчемпион

Валерий Сюткин: Спасибо за эмоции! «Проигрыш с Достоинством, Победу со Смирением!» - сэр Алекс Фергюсон.

Александр Буйнов: Это победа!Это победа над скептиками, над теми, кто не верил в команду, кто издевался над игроками и включал свои ассенизаторские способности! А ребята показали ФУТБОЛ! Спасибо от всех болельщиков, от всей страны! Вы доказали всему миру, что Россия - футбольная держава!А гол Черышева безумной красоты, а гол Фернандеса с паса Дзагоева! Это играла КОМАНДА,а у штурвала этого корабля стоял великий шкипер-капитан Черчесов! В который раз нужно было доказать спортивным чинушам, что тренировать сборную должен наш человек, россиянин, который знает свой народ и, если надо, может поговорить по мужски! Поздравляю всех нас с здоровским выступлением нашей сборной, слава ребятам! Слава России!

Евгений Петросян: Мне хочется поблагодарить нашу сборную за их самоотверженное участие в борьбе на чемпионате мира! Ребята сражались, как рыцари и во многом преуспели. Конечно, сегодня все мы, в том числе и футболисты, огорчились результатом, но он не отнял у нас надежду и веру в то, что мы можем и умеем побеждать!

Елизавета Боярская: Огромное спасибо нашей команде за фантастический футбол! За абсолютное убеждение, что мы можем быть чемпионами! Что у нас сильнейшая команда! Спасибо за то, что сейчас за окнами народ все равно ликует, гудит, шумит, скандирует и празднует, потому что мы счастливы и горды! Спасибо за то, что ребята подарили нам небывалую сплочённость, единство и веру! За фантастическое счастье быть вместе и заодно!

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