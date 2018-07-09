Можно ли найти работу, если тебе за 50

СЕГОДНЯ 01:03 2018-07-09T01:19:48+03:00

Формально вакансий для ищущих место немало, но все они по рабочим специальностям, с невысокой зарплатой и для людей до 50 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Комсомолка» выяснила, как обстоят дела с трудоустройством тех, у кого пенсия не за горами

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ТРЕБУЮТСЯ СРОЧНО!

Вообще-то я изначально готов был искать «любую должность для немолодого человека». Легенда такая: компания закрывается, и я пусть и немолод, но активен, коммуникабелен и обучаем. Согласен на снижение статуса.

День. Три. Пять. Ни одного отклика на мое резюме.

Вновь лезу на сайты. Топ-10 вакансий таков: продавец, водитель, кассир, охранник, повар, продавец-кассир, грузчик, продавец-консультант, комплектовщик, упаковщик. Обещают 30 - 40 тысяч рублей.

Вторая рассылка тоже не дала результатов. В реальности людей моего возраста ждали только на агентское вознаграждение в сфере недвижимости и на должности коммерческих представителей с развозом товаров на личном транспорте.

Обращаюсь к знакомому. Алексей - мой друг еще с советских времен. У него удивительное свойство - нет, наверное, такой сферы деятельности, где бы у него не было знакомых. Стоило мне пожаловаться ему на безуспешность попыток найти новое место, как вскоре он перезвонил: «Завтра к часу дня подъезжай в ресторан на Цветном бульваре. Только не раскрывайся. И собеседника потом не называй!»

СТАРИКИ БЕЗ ПОЧЕТА

За столиком мой друг сидел с молодым человеком лет тридцати с небольшим.

- Вот, Сереж, тот приятель, про которого я тебе рассказывал, он работу ищет. А Сергей работает в агентстве по подбору кадров, - представил нас друг другу Алексей. Сергей бегло осмотрел меня с головы до ног.

- Вам уже за 45, лет 47, наверное, - заключил он и вынес диагноз: - Боюсь, хорошее место найти будет трудно. Почти невозможно.

- На самом деле мне 56, - мягко поправил я.

Сергей присвистнул:

- Тогда шансов еще меньше.

- Почему?

- Есть стереотипы в отношении соискателей старшего возраста, - Сергей принялся загибать пальцы. - Первое - эти люди недостаточно мобильны физически. Второе - неспособны к обучению и использованию новых технологий, в том числе в управлении, которые сейчас появляются чуть не ежеквартально. У них закостеневшие мозги. Вместо того чтобы учиться, они начнут уверять, что и без того все знают. Третье - они будут учить всех, опираясь на свой жизненный и профессиональный опыт, а это мало кому нравится. Четвертое - в таком возрасте обостряются болячки. Есть еще несколько позиций.

- Да я из командировок не вылезаю, - начал я возражать. - За последние лет десять ни разу не брал больничный. А что касается поведения, то буду зубами держаться за место.

Сергей усмехнулся:

- Выбираете не вы, а работодатели. И они предпочитают тех, кем легче управлять. Вам за 50, вы жизнь повидали. Велика вероятность конфликта с 30 - 35-летним начальником. Оно ему надо?

- Лет 15 назад я искал работу и помню, что тогда в объявлениях было четко написано ограничение по возрасту: до 45 лет. Четко пол указывался. Сейчас такого ведь нет. Так почему нам не сказать честно?

- Когда-то так оно и было. Но это нарушение Конституции и Трудового кодекса, где не допускается дискриминация по половому, возрастному или иному признаку, - терпеливо, словно ребенку, разъяснял мне Сергей. - И чтобы не подставляться под нарушение законодательства, от этого пришлось формально отказаться. Но по факту все осталось как есть. Вы же в резюме возраст пишете? Все - ваше резюме идет в корзину.

Сколько в стране работающих пенсионеровФото: Дмитрий ПОЛУХИН

«ШПИОН» НЕ ПРОШЕЛ

Через несколько дней Алексей передал мне от Сергея адрес компании по оптовым продажам инструментов. Ищут старшего менеджера с окладом от 70 тысяч и процентами от продаж. В итоге может набежать до 140 тысяч.

Замдиректора по кадрам, дама за сорок, встретила меня настороженно: я буквально прорвался в офис, хитростью, под личиной покупателя. Ее это настолько шокировало, что она согласилась уделить мне пять минут.

- Не говоря о вашем возрасте, который не позволит использовать в полной мере потенциал в работе с партнерами в регионах, ваш внешний вид могут счесть эпатирующим, - заметила она прямолинейно (перед уходом в отпуск я постригся под ноль).

Это она меня еще с бородой не видела, хмыкнул я про себя, а вслух заметил:

- Что касается внешности, то волосы отрастут. Что касается командировок, смею уверить, что я готов не вылезать из них. Я быстро акклиматизируюсь в любых часовых поясах, за последние 15 лет не брал больничный ни разу.

Последние слова я уже не говорил, а чеканил, словно отдавая рапорт комполка, преданно глядя в глаза.

- В нынешних кризисных условиях в любой компании требуются нестандартные методики, чтобы сохранить достигнутый уровень продаж. А тем более нарастить показатели, - сориентировала она меня. - Что вы можете тут предложить?

- С креативностью у меня все в порядке, - заверил я все с той же готовностью к трудовому подвигу.

- Где-то я вас видела. Мы раньше не встречались?

- Москва - город большой, - осторожно ответил я. - Могу сказать, что у меня будут новые подходы для решения задач на этом месте. Но, сами понимаете, зачем мне сейчас делиться своими идеями?

Разговор шел уже минут 15. Казалось, чаша весов начинала склоняться в мою пользу. Но вдруг моя собеседница просветлела.

- Вспомнила! - торжествующе сказала она. Я понял, что явка провалена.

- Вспомнила, - уже более спокойно повторила она. - Я вас у Андрея Караулова видела в его передачах. Вы - журналист (последнее слово она произнесла, как судья оглашает: «Признать виновным»). И не стыдно шпионить?

- Я работу ищу, чего стыдиться? - попытался увильнуть я.

- Обойдемся без охраны? - спросила она уже будничным голосом.

P.S. Говорят, что Дмитрий Медведев пообещал не допускать увольнения людей старших поколений после повышения пенсионного возраста для россиян. Как он будет этого добиваться? Работодатель у нас имеет все права, наемный работник имеет их только на бумаге. У работодателей 1001 уловка в кармане. В куче компаний при приеме на работу сотрудники сейчас заполняют форму об увольнении по собственному желанию - там остается только проставить дату. Знаю контору, где готовы были пойти на сокращение штатов, чтобы избавиться от одного сотрудника (он действительно был не по нраву всему коллективу). Но вообще-то любого можно на чем-то подловить и уволить через выговоры и служебное несоответствие. Так что обещание «не допустить» можно скорее расценивать как некое благое пожелание.

В каких сферах сейчас трудятся в России работающие пенсионерыФото: Дмитрий ПОЛУХИН

СПРАВКА «КП»

Количество зарегистрированных безработных в России снизилось до 710 тысяч. Реальная безработица выше. По оценкам экспертов - до 4 млн. человек из 72 млн. занятых россиян. Притом в стране более 2,5 млн. свободных вакансий со средней зарплатой около 38 тысяч рублей.

Наибольшее количество безработных - среди молодежи от 18 до 24 лет. Это 20 - 23% от всех безработных в России.

Безработица в остальных возрастных категориях распределена почти равномерно.

Доля женщин моложе 30 без работы превышает долю мужчин. После 30 лет женщин берут на работу охотнее, чем мужчин.

При повышении пенсионного возраста в самой тяжелой ситуации окажутся немолодые в селе и малых городах. На отсутствие работы, даже низкооплачиваемой, наложится низкая мобильность этой возрастной группы.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Никита Кричевский:

Чтобы защитить людей старше 45, надо менять законы, но...

О том, есть ли у правительства рычаги, чтобы не допустить необоснованного увольнения тех, кому за 45, «КП» спросила у профессора Кричевского.

- Рычагов для такого воздействия у правительства практически нет. В рыночной экономике работодатель сам определяет, кто ему нужен, а кто нет. И есть множество вариантов, как законно избавиться от сотрудника, который не нужен. Это относится не только к частному сектору, но и к государственному коммерческому - назовем его так. Любая попытка навязать ограничения вызовет большое количество исков в Конституционный суд.

Единственное, пожалуй, где возможна реализация этих инициатив, - это бюджетная сфера. И то на уровне негласных указаний или соглашений. Но что тогда будут делать с теми, кто, имея гарантии неувольнения, станут сами нарушать Трудовой кодекс, нарушать установленный режим работы?

Чтобы иметь возможность законно защищать людей предпенсионного возраста от увольнения, надо менять и Конституцию, и трудовое законодательство. Но это грозит другими проблемами и для страны, и для ее экономики. И эти проблемы могут привести к краху экономики...

ВАЖНО

Пенсионный возраст в России повысят с 2019 года: рассчитайте, в каком году вы уйдете на заслуженный отдых

Пенсионный возраст в России все-таки повысят. Женщинам - до 63 лет, а мужчинам - до 65 лет. Но повышение пенсионного возраста будет поэтапным, чтобы вам было проще рассчитать год выхода на пенсию, «Комсомолка» предлагает свой калькулятор пенсионного возраста (подробности)

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КСТАТИ

Пенсии в России в 6 раз меньше американских, а сотрудников в Пенсионном фонде в 2 раза больше

1. Средний размер пенсий в мире колеблется от $2 800 долларов в месяц в Дании до $50 в месяц в Грузии.

2. Впервые на государственном уровне военные пенсии были введены в Римской империи Гаем Юлием Цезарем. В России первые пенсии по старости были учреждены при Петре I и полагались лишь морским офицерам (подробности)