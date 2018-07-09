Сколько стоит Черчесов: почему главному тренеру сборной России еще не предложили новый контракт

СЕГОДНЯ 18:05 2018-07-09T18:08:29+03:00

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Чемпионат мира для сборной России закончился, футболисты встретились с болельщиками, получили причитающиеся им комплименты и разъехались с базы по отпускам. Но до сих пор непонятно, будет ли предложен новый контракт главному тренеру национальной команды Станиславу Черчесову. Чтобы продлить соглашение с тренером, нужно ответить на три основных вопроса.

Кто решает?

Основная проблема в том, что до сих пор не ясно, кто будет дальше возглавлять Российский футбольный союз (РФС), и соответственно кто именно должен вести переговоры с Черчесовым. Президент РФС Виталий Мутко приостановил свои полномочия из-за допингового скандала, и пока не ясно, сможет ли он вернуться на свой футбольный пост. Именно поэтому Мутко, пусть и появлялся в раздевалке сборной России после каждого матча, очень редко выступал с публичными комментариями.

Сейчас обязанности главного чиновника футбола исполняет Александр Алаев. Но он, похоже, не уполномочен решать такие вопросы. Так что непонятно, чья подпись должна стоять на контракте рядом с подписью Черчесова и кто выступит гарантом его соблюдения. Ведь власть в РФС может смениться в ближайшие месяцы.

На какой срок?

На переговорах, видимо, придется решать два основных вопроса. Первый - срок контракта. Есть смысл обсуждать два варианта - на два года до Евро-2020 и на четыре года до ЧМ-2022 в Катаре. Кредит доверия Черчесову сейчас очень велик. Но за те два года, что он возглавляет сборную, уже было несколько кризисов.

Станислав Черчесов пришел в команду в августе 2016-го года. А уже в марте 2017-го был близок к отставке. До контрольного матча с Бельгией ходили устойчивые слухи, что тренер может лишиться своего поста, даже не дотянув до чемпионата мира. Но российская команда завершила ту встречу вничью 3:3, и кризис был преодолен. В следующий раз напряжение возникло после серии контрольных матчей весной 2018-го года. Но менять что-то уже было поздно, и Черчесов вместе со своим штабом остался в сборной. Теперь понятно, что к счастью.

Какую сумму надо вписать?

Финансовые условия контракта главного тренера официально не разглашаются. Но в СМИ мелькает цифра, что в год Станислав Черчесов получает порядка 2,5 млн. евро. По другим данным, это не зарплата одного главного тренера, а всего его тренерского штаба, и доля Станислава Саламовича - примерно 1,5 млн.

После триумфального выступления на ЧМ-2018 Станислав Черчесов вправе рассчитывать на повышение суммы. Одновременно пока не было сообщений, что у главного тренера сборной России есть предложения от других команд. Слухи об интересе к Черчесову ходят только в Польше - там, помня его успешную работу в «Легии» (победа в чемпионате и кубок Польши за один только год), непрочь видеть его на посту главного тренера сборной. Но финансовые возможности поляков вряд ли им позволят рассчитывать на приглашение российского специалиста.

Когда все выяснится?

Время еще есть. Первый свой матч после ЧМ-2018 сборная России должна провести 10 сентября против Чехии. На 15 ноября назначена встреча с Германией. Но это товарищеские матчи. Первую официальную игру отбора на Евро-2020 российская сборная проведет только весной 2019 года и до сих пор не знает с кем - жеребьевка отборочного турнира будет только в декабре.

Но есть еще одна дата. 20 июля Станислав Черчесов приглашен на заседание Совета по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета Оргкомитета-2018, которое проведет президент Владимир Путин в Калининграде. Возможно, к этому времени в вопросе с продлением контракта наступит ясность.

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