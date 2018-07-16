2018-07-16T22:02:41+03:00
Общество

Пиарщицу, "вскрывшую ватку", затравили в соцсетях и атаковали по телефону

Маркетолог-русофоб думает, что ее выживают из страны
Роман ГОЛОВАНОВ
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Из "Леруа Мерлен" Галину уволилиИз "Леруа Мерлен" Галину уволили
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Пиарщица «Леруа-Мерлен» Галина Панина влипла в скандал, сказав, что пьяные фанаты сожгли женщину после матча Испания-Россия. Пост был помечен тэгом #победобесие. Когда из-за этого фейка в ее адрес посыпались оскорбления, она написала, что вычищает и удаляет ватников из комментариев. Блогеры узнали, что еще Панина читает лекции для патриотичной молодежи на форуме «Территория смыслов». В итоге пиарщицу уволили.

Теперь Галина ищет новую работу. Она выложила объявление, что готова заниматься пиаром какой-нибудь фирмы за 300 тысяч рублей в месяц. Тут подписчики возмутились: «А не раскатили вы, Галина, губу?» Блогеры раскидали ссылку на закрытое резюме Паниной. В комментарии к Галине прибежали сотни людей, которые начали обвинять ее в русофобии.

- У нас в стране правда можно вот так просто бросаться словами «русофоб»? И русофильство - это когда ты первый крикнул соседу «русофоб»? То есть «ватка» - это оскорбление, а вот эта лексика, вероятно, в норме ученых пиарщиков России? - пишет Панина.

Она предложила встретиться автору поста, чтобы пообщаться. Затем Панину атаковали тролли по телефону. Ее номер слили в соцсети. На расспросы журналистов о поиске работы, пиарщица отвечала жестко.

- Я правильно понимаю, что вы участвуете в этой травле и делаете все возможное, чтобы выжить меня из страны? Иначе откуда такой нездоровый интерес к моей дальнейшей жизни. Право, не понимаю, - ответила журналистке Панина.

- Панина, не понимая этого, олицетворяет поколение бездуховных пиарщиков, - рассказал «КП» депутат Госдумы Виталий Милонов. – Эти люди привыкли ничего не делать и зарабатывать большие деньги. После увольнения Панина хвасталась, что у нее есть миллион предложений о работе. Теперь мы видим, что она ищет работу. Вряд ли ее кто-то возьмет к себе. Такая сотрудница сразу загубит имидж компании.

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Скандал начался через несколько часов после победы сборной России над Испанией. Галина Панина, специалист по связям с общественностью и госструктурами компании «Леруа Мерлен», опубликовала в Фейсбуке пост. Якобы празднующие победу российские болельщики сожгли в Ново-Переделкино невинную девушку. Пост был помечен тэгом #победобесие. А дальше начался такой «пиар», что руководство «Леруа», видимо, будет вспоминать его до пенсии... В комментариях на интернет-страницу пиарщицы пришли толпы разгневанных людей. Их Галина Панина назвала «ваткой», которую она «чистит» (подробности)

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