2018-07-16T19:47:50+03:00
Общество

Пиарщица "Леруа Мерлен", «вскрывавшая ватку», ищет работу за 300 тысяч рублей

Бывшая специалистка по связям с общественностью разместила резюме в интернете
Дмитрий СТЕШИН
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Галина Панина сообщила в своем аккаунте в соцсетях дикую новость – якобы футбольные фанаты заживо сожгли... безвинную девушкуГалина Панина сообщила в своем аккаунте в соцсетях дикую новость – якобы футбольные фанаты заживо сожгли... безвинную девушкуФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Недавно Сеть, а потом и СМИ потряс скандал, который на время затмил даже футбол. Некая пиарщица Галина Панина сообщила в своем аккаунте в соцсетях дикую новость – якобы футбольные фанаты, отмечавшие победу нашей сборной, заживо сожгли... безвинную девушку.

Ложь раскрылась быстро. Панина стала стирать неприятные комментарии, как она объяснила – «вскрывала ватку». Словом «вата» необандеровцы и часть либеральной публики называют всех пророссийски-настроенных граждан. В своей фальшивке Панина употребила еще одно характерное слово «победобесие».

И тут поборникам гражданского общества продемонстрировали наглядно это самое «гражданское общество» - и то, как оно работает. Была вероятность, что Панину не станут увольнять из уважаемой компании. Но «вата», владеющая языками, связалась с французским, головным офисом, где про российских скандал, конечно, не слышали. И Галину уволили.

И вот на одном сайте крутого кадрового агентства появилось резюме Галины Паниной. Девушка ищет работу и претендует на зарплату в 300 тысяч рублей. Она презентует себя, как опытного специалиста в сфере маркетинга и пиара.

Из "Леруа Мерлен" Галину уволили Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Из "Леруа Мерлен" Галину уволилиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Да, пиар у нее получился запредельный. Крохотная заметка в личном аккаунте - и сотни тысяч упоминаний компании во всех СМИ такой «ватной» страны.

Конечно, нанимать даму в свою компанию не нужно. Нужно подумать, как бы ее запихать к своим конкурентам. Сегодня это единственное применение на рынке труда прославленной пиарщицы. «Вата», которую травили даже самые ленивые рукопожатные люди с «хорошими лицами», вдруг научилась давать сдачи. Причем – оглушительно, ломая жизнь об колено даже «белым воротничкам» бизнеса. Поучительная вышла история.

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Как «вата» уволила пиарщицу «Леруа Мерлен»

Скандал начался через несколько часов после победы сборной России над Испанией. Галина Панина, специалист по связям с общественностью и госструктурами компании «Леруа Мерлен», опубликовала в Фейсбуке пост. Якобы празднующие победу российские болельщики сожгли в Ново-Переделкино невинную девушку. Пост был помечен тэгом #победобесие. А дальше начался такой «пиар», что руководство «Леруа», видимо, будет вспоминать его до пенсии... В комментариях на интернет-страницу пиарщицы пришли толпы разгневанных людей. Их Галина Панина назвала «ваткой», которую она «чистит» (подробности)

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