«Да, я изменял. Но женщина сердца у меня одна - моя жена»: правила жизни Тото Кутуньо

СЕГОДНЯ 01:08 2018-07-06T20:54:42+03:00

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Кутуньо не сразу стал самым известным и самым романтичным певцом Италии. Начинал он как композитор и сочинил кучу отличных песен для других. Для Джо Дассена - «Et si tu n’existais pas» («Если б не было тебя»), «Salut» («Привет»). Для Мирей Матье - «Ciao, bambino, sorry». Для Адриано Челентано - «Amore no», «Soli». Знаменитого «Итальянца» («L’italiano»), к слову, Кутуньо писал тоже для Челентано, но тот отказался. Наверное, до сих пор локти кусает. Ведь Тото потом сам спел песню на фестивале в Сан-Ремо в 1983-м и - прославился. У нас хит больше знают по первой строчке - «лашатеми кантаре», что переводится как «позвольте мне спеть». А «итальяно веро» (из последней строчки) – «истинный итальянец». Что ярко и емко характеризует самого Тото Кутуньо.

totocutugnoofficial totocutugno

Невероятно красивый, высокий (1,85 м), статный, темпераментный, пылкий, талантливый. Большой ценитель женщин, вина и музыки, которые его вдохновляют до сих пор. Женщины, конечно, - самая козырная тема, которую обязательно затрагивают журналисты во время интервью. Кутуньо и сам не прочь поговорить о личном. Даже об очень деликатной ситуации в собственной семье.

Вот уже полвека Тото счастлив со своей единственной женой Карлой. При этом сына Нико ему родила другая - стюардесса Кристина Ланчи, с которой у артиста два года был страстный тайный роман. Он сам попросил девушку о ребенке, не обещая жениться. Тото уже было под пятьдесят, и он мечтал о наследнике. А брак, увы, был бездетным. Карла в молодости потеряла двойню и после этого уже не могла стать мамой. Кутуньо сам рассказал о мальчике жене. Никто не знает, чего это стоило Карле, но мужа она простила. Нико уже 28, окончил университет, у него есть невеста-гречанка. Красив, обожает музыку. Вхож в дом отца, с Карлой они ладят. Карла - хозяйка большого дома в Милане и виллы на берегу моря в Портофино. О Кристине ничего не удалось узнать. А Кутуньо по-прежнему популярен и даже в свои почтенные годы продолжает гастролировать. Такая вот дольче вита.

Но лучше всего о себе Кутуньо рассказывает сам. Мы собрали яркие цитаты из интервью артиста разных лет о самом главном в его жизни.

Toto Cutugno - L'Italiano (1983).

О любви и браке

«Я вообще-то опасный мужичок! Я очень шустренький! И проблема в браке может быть только одна – неверность. Но я артист, и мне нужно вдохновение. И если женщина дает мне его – для меня это важно.»

«Да, я изменял. Но женщина сердца у меня одна - моя жена. Карла - великая женщина. Многие хотели быть рядом с известным артистом Тото Кутуньо. А с Сальваторе, у которого когда-то не было ни громкого имени, ни денег, была только жена Карла. Она из богатой семьи, помогла мне купить квартиру, оплачивала мои счета и любила меня. За это я ей очень благодарен. И сегодня наша любовь стала еще сильнее.»

«Я любил свою жену, но был потрясен Кристиной… Просто потерял голову. Мчался на машине за 1300 км из Сицилии в Рим, чтобы увидеть ее. Когда же откровенно рассказал обо всем жене, это стало для нее страшным ударом. Карла долго переживала, очень страдала. И ее боль стала для меня самым тяжким наказанием. »

«Когда я на гастролях, мы созваниваемся с женой каждый день. А когда я дома, не расстаемся ни на минуту! Почти каждый день я дарю Карле розу, которую сам выбираю у флориста. Это целая церемония. Ей очень нравится.»

«Если женщина влюблена, она всегда верна. Если мужчина влюблен - не факт, что он будет хранить верность. Мужчина - как ребенок. Это глупо, но нам все время нужно нравиться женщинам.»

Большой ценитель женщин, вина и музыки, которые его вдохновляют до сих порФото: Михаил ФРОЛОВ

О сыне

«Мой самый близкий и дорогой человек - это Нико. Мой сын. Мой свет. Радость моей жизни. Он дает мне энергию и вдохновение.»

«Сын получился таким замечательным, потому что у него фантастическая мама.»

«Мой сын очень похож на меня. Он старается быть галантным, обходительным. И он знает главный секрет общения с женщинами – их надо любить. Нико любит женщин. Как и я.»

Toto Cutugno - L'italiano Live Discoteka 80 Moscow 2016.

О женщинах

«Моя донна идеале должна быть интеллектуальной, чувствительной и с красивой фигурой. Я таких встречал.»

«Женщины стали сильнее мужчин. В мое время как было? Идем с друзьями по улице и причмокиваем вслед девушкам: «Какая красотка! Какая фигура! Ножки!». А сегодня девчонки парней кадрят: «Смотри, какой у этого красавчика зад аппетитный!»

«Женщина лишь делает вид, что ты главный. А выбирает всегда сама. Она даже со мной может сделать все, что ей хочется!»

totocutugnoofficial football

О болезни

«Когда у меня обнаружили рак (в 2007-м – Ред.), я перенес операцию и длительный курс химиотерапии. Потерял почти все волосы. Мне было непросто признаваться на концертах, что у меня рак, и я придумал историю о том, что постригся налысо ради роли во французском фильме.»

«Уверен: та операция прошла успешно, потому что я очень сильно хотел видеть, как растет мой сын Нико. Это он меня тогда спас.»

«Самая ценная вещь в жизни - это здоровье. Я всем очень советую заниматься профилактикой, вовремя проходит обследования.»

Donna, Donna Mia - Toto Cutugno.

О деньгах

«Я родился бедным, но многого достиг, даже того, о чем и не мечтал. Я много зарабатываю и легко трачу. Но богатым нужно быть прежде всего внутри.»

О России

«Россия - моя вторая родина. Я люблю эту страну. Часто там выступаю, многие русские исполнители поют мои песни. А сам я обожаю «Подмосковные вечера»

«В 1985 году дал в Москве сразу пятнадцать концертов. На каждый приходили большие люди. Михаил Горбачев, футболист Лев Яшин... Яшин подарил мне футбольный мяч. Поэтому я его запомнил. А Алла Пугачева пригласила в гости. У Аллы тогда был другой муж. Не тот парень, который рядом с ней сейчас. Не знаю, кто тогда готовил, но все было очень вкусно! Водка на столе стояла. Я это помню, потому что водку в России всегда пью с удовольствием.»

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«Русские женщины более романтичны, чем итальянки. Они помнят наизусть мои старые песни, даже не зная итальянского. Они прекрасны. В следующей жизни обязательно женюсь на русской.»

«Авикатастрофа, в которой погиб хор Красной Армии, – мое личное горе. Мы выступали вместе - в России и в Сан-Ремо в 2013 году. Мы были большими друзьями, у нас были совместные планы. Я мог тогда полететь вместе с ними в Сирию. За месяц со мной связывались и приглашали выступить на концерте для российских солдат. К счастью, я отказался, так как у меня были другие дела. Слава богу…» (Запись из личного Инстаграма артиста от 25 декабря 2016 года, когда под Сочи упал в море Ту-154Б-2 ВВС России, погибли все 92 человека, находившихся на борту, включая 65 артистов Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова.)

О дружбе и вдохновении

«Я очень ценю дружбу. В дружбе я очень верен. Для меня это святое.»

«Челентано – мой друг. Но работать с ним непросто. У нас похожие голоса, и песни, которые я пишу, подходят нам обоим. В одной «нише» нам тесновато, бывают моменты ревности.»

TOTO CUTUGNO: GLI AMORI LIVE 1992.

«Джо Дассен был необыкновенным человеком. Я счастлив, что работал с ним. Я был совсем молод, писал песни, но особого успеха не имел. Одну из них случайно услышал Джо. Сам позвонил мне, пригласил к себе в Париж. Потом я не раз бывал у него дома. А тогда для меня было важно, что мы сперва подружились, а потом уже всерьез занялись музыкой.»

«Часто я пишу песни о том, что сам очень хотел бы испытать. Или делюсь историями, которые пережил. Все зависит от состояния души.»

«У меня есть яхта, на которой я обожаю заплывать далеко-далеко. Не сам, конечно, - это опасно. С друзьями. Море и тишина меня завораживают т вдохновляют.»

«Мне безумно нравится то, чем я занимаюсь. Когда я поднимаюсь на сцену, все мои мысли и проблемы сразу исчезают. Музыка для меня - лекарство. Без нее я не смог бы жить. Наверное, это и есть мой личный секрет молодости и долголетия.»

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Сальваторе (Тото – сокращенная форма имени) Кутуньо родился 7 июля 1943 года в Тоскане, в семье военного моряка, который отлично играл на трубе.

Окончил экономический вуз (родители настояли), но бухгалтером не работал ни дня. А вот академического музыкального образования у Кутуньо нет.

На знаменитом итальянском фестивале в Сан-Ремо выступал 13 раз. Здесь впервые прозвучали его культовые «Solo noi», «Gli amori» и «L’italiano». При этом не раз Кутуньо-певец соревновался с 2-3 собственными песнями, которые исполняли другие.

В 1990-м выиграл «Евровидение» в Загребе.

Joe Dassin - Et Si Tu N'Existais Pas 1975.

Выпустил около 20 альбомов.

Имеет богатую коллекцию пластинок - около 3,5 тысяч.

Следит за здоровьем: ежедневные прогулки, плавание, теннис.

Увлекается футболом, ярый фанат ФК «Милан».