Замглавы МВД Великобритании: Россия не причастна к отравлению в Эймсбери

СЕГОДНЯ 12:00 2018-07-05T12:00:48+03:00

Россия не причастна к отравлению близ Солсбери, заявили в Лондоне Фото: REUTERS

Ранее стало известно, что мужчина и женщина были отравлены близ Солсбери

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Заместитель главы МВД Великобритании Бен Уоллес заявил, что, по предварительной информации, Россия не причастна к отравлению в Эймсбери.

Напомним, ранее стало известно, что мужчина и женщина были отравлены близ Солсбери. Их госпитализировали в критическом состоянии. В Скотленд-Ярде отметили, что эти пострадавшие были отравлены тем же веществом, что и работавший на британскую разведку Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в Солсбери.

Расследование инцидента в Эймсбери продолжается, к делу подключили около ста представителей контртеррористических подразделений. Главный врач Англии Салли Дэвис заявила об отсутствии риска заражения использованным веществом другими гражданами, но призвала соблюдать осторожность.

Напомним, 4 марта в Солсбери были отравлены Скрипаль и его дочь. Эймсбери находится по соседству от Солсбери. Расследованием этого происшествия руководит контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда.