Замглавы МВД Великобритании: Россия не причастна к отравлению в Эймсбери
Заместитель главы МВД Великобритании Бен Уоллес заявил, что, по предварительной информации, Россия не причастна к отравлению в Эймсбери.
Напомним, ранее стало известно, что мужчина и женщина были отравлены близ Солсбери. Их госпитализировали в критическом состоянии. В Скотленд-Ярде отметили, что эти пострадавшие были отравлены тем же веществом, что и работавший на британскую разведку Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в Солсбери.
Расследование инцидента в Эймсбери продолжается, к делу подключили около ста представителей контртеррористических подразделений. Главный врач Англии Салли Дэвис заявила об отсутствии риска заражения использованным веществом другими гражданами, но призвала соблюдать осторожность.
Напомним, 4 марта в Солсбери были отравлены Скрипаль и его дочь. Эймсбери находится по соседству от Солсбери. Расследованием этого происшествия руководит контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда.