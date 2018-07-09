2018-07-09T20:16:00+03:00
Экономика

К концу лета водка в России подорожает

Минфин установил минимальную цену на спиртное
Софья РУЧКОdd_money
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Минимальные цены на спиртное помогают бороться с «теневым» производствомМинимальные цены на спиртное помогают бороться с «теневым» производствомФото: Алексей БУЛАТОВ
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Министерство финансов назначило единую минимальную розничную цену на всю водку крепостью от 37 до 40 градусов. Она будет составлять 205 руб. за пол литра. То есть продавать спиртное дешевле магазины не смогут.

Минимальные цены на водку устанавливают давно, еще с 2009 года. Но пока они были разными (зависели от крепости напитка). Например, поллитра от 37 до 38 градусов стоили как минимум 196 руб., от 38 до 39 градусов — 201 руб. За 40-градусную водку надо было отдать не меньше 205 руб.

- Чуть больше спирта или чуть меньше, неважно. Минимальная розничная цена должна быть единой, — решили в ведомстве.

- Боярышник выручит, — грустно шутят люди, обсуждая эту новость в интернете.

Между тем, минимальные цены на спиртное помогают бороться с «теневым» производством.

Приказ Минфина о единой минимальной цене заработает с 15 августа.

По данным Всероссийского центра общественного мнения, россияне стали меньше пить. Например, в 2009 году людей, которые говорили, что совсем не пьют, было 25%. А в 2017-ом — уже 39%. 44% респондентов рассказали социологам, что стали меньше употреблять алкоголя. 80% опрошенных уверены, что выпивка опасна для здоровья.

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