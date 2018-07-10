Мик Джаггер приедет в Москву поболеть за Англию

10 Июль 22:53 2018-07-10T23:22:09+03:00

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Ещё до того, как стало известно, что сборная Англии выйдет в полуфинал, лидер группы Rolling Stones уже планировал свой приезд в Россию. Вот что значит вера в свою команду! Мик собирался посетить матч в Москве 11-го числа, где Англия, как мы уже знаем, будет сражаться с Хорватией. Но, видимо, решил посмотреть, как играют французы с бельгийцами в Санкт-Петербурге.

Ещё один «роллинг», Ронни Вуд, так же планировал поболеть за своих, но у него возникли сложности с поиском билетов на матч. По крайней мере на трибунах в Питере, где Франция играла с Бельгией, мы его не увидели. Зато хорошо разглядели старину Джаггера. В скромном мужчине в чёрной бейсболке было сложно узнать легенду мировой рок-музыки. Мик сидел в вип-ложе, казалось, совершено безучастно - невозможно было понять, на чьей стороне какой его симпатии.

Перед матчем Мик Джаггер охотно фотографировался с фанатами.Фото: Instagram.com

Как нам удалось узнать, возможно, лидер британской группы посетит концерт культовой группы Guns’n’Roses, которая в классическом составе выступит в столице 13-го числа, за день до финала чемпионата мира на стадионе «Открытие Арена».

КАК ЭТО БЫЛО

Сборная Франции – в финале чемпионата мира

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