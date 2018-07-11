Друзья телеведущей уверяют: Собчак снова беременна

СЕГОДНЯ 01:09 2018-07-10T14:45:47+03:00

Раньше Собчак называла детей маленькими гаденышами. Теперь телеведущая без ума от малышей. Фото: Instagram.com

Изменить размер текста: A A

Слухи о том, что Ксения Собчак вновь беременна, всколыхнули интернет на прошлой неделе. Сама телеведущая их никак не комментирует. Однако ее знакомые в приватном разговоре с «КП» подтвердили, что Ксения ждет второго малыша и наблюдается в госпитале в Лапине у своего прежнего врача-гинеколога. Срок пока небольшой. Собчак перестала носить приталенные платья и отдает предпочтение костюмам свободного кроя, отказывается от посещения шумных тусовок, а если и выходит в свет, то вместо алкоголя просит подать ей воды.

В звездной тусовке уже начали поздравлять Ксению со второй беременностью.

- Я рад за Ксюшу, - сказал «КП» продюсер группы «На-На» Бари Алибасов. - Искренне поздравляю ее с беременностью и призываю не останавливаться на достигнутом! Желаю ей поставить рекорд по количеству детей, ну хотя бы в шоу-бизнесе. Ксения молодец! Второму своему ребенку станет прекрасной мамой, без сомнений.

- Ксения похорошела, светится, видимо, так на нее влияет интересное положение, - сказал «КП» продюсер Леонид Дзюник. - Я слышал разговоры о том, что Собчак ждет ребенка, в тусовке об этом говорят. Думаю, так оно и есть, Ксения не стала опровергать сообщения о беременности, а дыма без огня не бывает. Вполне вероятно, что, познав материнство, она захотела еще ребенка, как говорится, аппетит приходит во время еды… Ведь предназначение женщины - быть матерью.

ЗВОНОК БАБУШКЕ

Людмила НАРУСОВА: Ребенок должен расти в любви и ласке

Мама телеведущей рассказала, как Ксения воспитывает сына

Близкие Собчак из суеверия пока не раскрывают интересное положение телеведущей. Но мы все же позвонили с расспросами маме Ксении Людмиле Нарусовой.

- Людмила Борисовна, у вас растет замечательный внук Платон. А еще внуков хотите?

- Это вы подводите меня к вопросу: не беременная ли Ксения? Насколько я знаю, нет. Это кто-то запустил слух в интернете. Комментировать такой личный момент должна сама Ксения… А внуков, конечно, хочу. Если Ксения еще подарит внука или внучку - буду рада. Дочь после рождения сына расцвела. Когда-то она называла детей гаденышами, а теперь, когда поняла, что это такое, она действительно счастлива. Она прекрасная мама. И внук Платон растет замечательным.

Людмила Нарусова с нетерпением ждет, когда Ксения подарит ей второго внука или внучку.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Учит английский и знает наизусть Пушкина»

- Вы участвуете в воспитании внука?

- Мы живем рядом, я с ним общаюсь каждый день. Планирую весь свой отпуск в августе провести с внуком.

- Будете отдыхать с Платоном в Москве?

- Нет, мы уедем на море. Но куда конкретно, не скажу, чтобы нас там не пытались ловить папарацци.

- Какие достижения уже есть у Платона?

- Платону сейчас год и 8 месяцев. Он говорит, бегает, плавает. Занимается английским языком. Ходит в специальную детскую школу развития, где язык изучают в игровой форме.

- Характер у него в кого?

- Это и я бы хотела понять, но пока не совсем ясно. Он очень коммуникабельный мальчик.

- Вы строгая бабушка?

- Нет. Балую, балую и балую! Считаю, что ребенок должен воспитываться в любви и заботе.

- А говорят, что надо детям что-то запрещать, ставить ограничения…

- Конечно, говорю какие-то очевидные вещи, но считаю, что жизнь такая жестокая, и неизвестно, что ждет, поэтому хотя бы в детстве ребенок должен получить только ласку и тепло.

- Платон сластена?

- Нет, сладкого мы ему не даем.

Футбольный болельщик

- Он любит компьютерные игры?

- Компьютер пока под запретом. Он только смотрит мультики минут по 15 в день. И у него много игрушек - кубики, мозаика, машинки, всевозможные развивающие игры. Платон уже знает много стихов, читает наизусть Пушкина. Например, «У Лукоморья дуб зеленый…». У него хорошая память. Я ему читаю, он повторяет и запоминает. Сейчас идет чемпионат мира по футболу, и Платон смотрит по телевизору матчи. Он абсолютно четко и громко кричит: «Гол!»

А В ЭТО ВРЕМЯ

Платон ходит в один детский сад с дочкой Навки

Как мы выяснили, сын Собчак Платон посещает детскую школу-сад развития в подмосковной деревне Лапино. Туда же на занятия водит свою трехлетнюю дочку Татьяна Навка. Она и посоветовала Ксении это учебное заведение.

- Да, Платон, сын Ксении Собчак, посещает наш английский детский сад, - рассказала «КП» администратор сада. - В первый раз его привели, когда Платону был год и два месяца. Мальчик ходит с удовольствием, ему здесь нравится.

- Сколько стоят занятия в вашем саду?

- Для малышей - в пределах 45 тысяч рублей в месяц. Для тех, кто постарше, - дороже. У нас не полный день, как в обычных садиках, а кратковременное пребывание. Занятия у Платона длятся два часа.

Ксения старается не выкладывать в соцсети фото с лицом сына.Фото: Instagram.com

- Говорят, с Платоном занимается темнокожий преподаватель…

- Да, у нас преподают иностранцы, носители языка. Для детей проводятся развивающие занятия на английском языке. Один педагог из Кении, у него очень хороший английский. Треволта - руководитель из Британской Гвианы, это бывшая колония Британии. В нашей школе подбирают учителей с хорошим английским, без акцента, и чтобы, конечно, умели с детьми работать.

- Дети знаменитостей учатся отдельно?

- Нет, в группе со своими сверстниками. Мы их не разделяем. Платон, сын Ксении Собчак, уже хорошо говорит и по-русски, и по-английски. Знает стандартные фразы на английском, например «открой дверь», «дай мне кота». Отвечает пока чаще всего односложно. Но просьбы и команды на английском понимает и выполняет. Очень способный.

- На занятия его водит Ксения?

- Она бывает редко. Чаще всего приводит няня.