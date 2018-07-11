Знакомства для тех, кому за сорок: Одинокий мужчина наконец-то встретил свою половинку

СЕГОДНЯ 01:14 2018-07-10T15:49:06+03:00

Корреспондент «КП», несколько месяцев искавший женщину своей мечты на сайтах знакомств, с помощью свахи и в клубах по-интересам, наконец-то нашел ее. Какой из способов знакомств для тех, кому за сорок, сработал?

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Десятки встреч, несколько коротких и относительно длинных романов, которые кончились ничем. Кажется, что я уже никогда не найду вторую половинку (напомним, корреспондент «КП» несколько лет назад потерял жену и теперь в свои 56 хочет вновь создать семью). Впору отчаяться, но жизнь уже не раз доказывала мне: будешь сидеть сложа руки - ничего не добьешься. И я снова продлеваю свой аккаунт на сайте знакомств, иду на очередной романтический вечер, записываюсь на быстрые свидания, организованные в этот раз в честь лета на речном пароходике.

Идеал где-то рядом

Знаю: моя женщина необычна, она обязательно выдаст себя нестандартной (необязательно модной) одеждой, грамотной речью, собственным мнением в вопросах и политики, и спорта, и кулинарии, а также любовью к настоящим литературе, театру, кино. Внешне она скромна, но, когда мы останемся одни, она будет раскованной и страстной.

Бывают ли такие женщины в принципе? Да, бывают! Тридцать два года рядом со мной была именно такая. Разговариваю с девушками и женщинами, вслушиваюсь в них и в себя: не отзовется ли что-то внутри? Но одно разочарование следует за другим. Вот еще одна Мария - добрая приятная домохозяйка, но и только. Анжела - раскрепощенная донельзя рестораторша, но о чем мы будем говорить с ней вне кровати? Ольга - умница, но при этом искренне считает, что шопинг - это вполне равноценная замена занятиям в спортзале. С очередного вечера знакомств я снова ухожу один.

Итак, она звалась Наталья

Еще одно свидание, от которого я ничего особенно не жду. Но неожиданно мы совершенно откровенно разговариваем с Натальей. Блондинка с короткой стрижкой делится тем, как она рассталась с мужем после двадцати лет брака, я - тем, как коварная болезнь лишила меня любимого человека. Мы сочувствуем друг другу, сопереживаем. Беседа затягивается. Мы смотрим друг на друга со все большим интересом. Она задерживает свой взгляд на моей бороде, я - на ее округлостях…

Наша следующая встреча - в Музее современного искусства русских художников. И мне, и Наталье нравится одно и то же. Переглядываемся: кажется, мы нашли друг друга.

Мы подолгу гуляем в парках, сидим за бокальчиком каберне в кафешках. Наталья замечательно готовит холодец и мастерски водит машину. На работе ее ценят, и она неплохо зарабатывает. В минуты отдыха читает Андрея Платонова и Генри Миллера. И о том и о другом нам есть что сказать друг другу.

До знакомства с Натальей я ни с кем не был так долго. И еще: заметил вдруг, что перестал обращать внимание на эсэмэски, приглашающие меня на очередные быстрые свидания и романтические вечера. Не смог вспомнить, когда точно последний раз заходил на сайт знакомств, и, оказывается, забыл продлить там свой аккаунт. Задумался теперь: а надо ли продлевать?

Мы все больше проводим времени вместе и, кажется, начинаем прорастать друг в друга. Я с улыбкой вспоминаю унылые прогнозы гадалок и астрологов, мол, мне ничего не светит по крайней мере еще год... Прогадали!

Интернет в помощь

За продолжительное время поисков своей второй половинки я испробовал клубы, быстрые свидания, свах. Нашел же Наталью через сайт, на котором терпеливо общался с представительницами прекрасного пола уже более полугода. Судьба, конечно, могла столкнуть меня - журналиста и ее, инженера-технолога, - где-то в другом месте: в общественном транспорте ли, в театре. Но то, что мы познакомились в интернете, мне все-таки кажется совершенно не случайным. Именно сайт знакомств с его возможностями быстрого первичного отсеивания потенциальных партеров по внешности, возрасту, образованию, увлечениям и интересам оказался наиболее подходящим и для меня, и для нее.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ВОЗЬМИ НА ЗАМЕТКУ

Какой способ подходит именно вам?

Неуверенным в своих силах людям стоит обратиться к свахам и агентствам знакомств. Профессиональные сводники научат тому, как знакомиться, что говорить на первом свидании, чтобы оно не стало последним, как далее выстраивать отношения.

Экономящим время, конечно, лучше всего воспользоваться интернетом. На сайте знакомств по фотографии и анкете можно легко выбрать исключительно перспективных женихов и невест. А дальнейшая, даже очень короткая, переписка позволит быстро раскрыться.

Тем, кто не дружит с интернетом, подойдут клубы, быстрые свидания, свахи. И те, и другие, и третьи сводят людей по старинке, лицом к лицу: «Сядем рядком да поговорим ладком».

Для тех, кому нужно познакомиться срочно («вот прям сей момент»), подойдут клубы знакомств, быстрые свидания и романтические вечера. Там на первое знакомство может уйти всего-то пять - десять минут… Это хороший вариант и для тех, кто хочет расширить круг знакомств в профессиональных целях. На быстрых знакомствах собирается много квалифицированных специалистов. Раз - и у тебя в знакомых стоматолог, косметолог, репетитор, садовод, инженер-строитель…

Тому, кто не хочет завязывать никаких отношений, а желает лишь немного развеяться, побыть среди людей, подойдут клубы с интересными настольными играми. Там можно просто весело провести время.