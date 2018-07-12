«Тест на ВИЧ: Экспедиция»: Дальневосточный округ пройден. Эстафету принимает Сибирь

СЕГОДНЯ 18:10 2018-07-12T19:02:11+03:00

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Во всем мире, и в России в том числе, ситуация с вирусом иммунодефицита человека по-прежнему остается напряженной. Несмотря на развитие современных методов диагностики и активности фармацевтической промышленности в разработке новых видов антиретровирусной терапии, каждый год регистрируются новые случаи ВИЧ-инфекции. При этом все чаще болезнь затрагивает социально благополучные слои нашего общества, и очень значительная часть случаев инфицирования приходится на возрастную группу 25–44 года. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на данный момент в мире насчитывается более 37 миллионов ВИЧ-инфицированных людей и только 70% из них знают о своем положительном статусе.

Поддерживая международные инициативы

Чтобы сдержать распространение инфекции, в ООН была принята Декларация по проблемам ВИЧ/СПИДа. И Россия стала одной из первых стран, откликнувшихся на призыв ООН. В 2016 году была утверждена Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России на период до 2020 года и дальнейшую перспективу.

Одним из ключевых направлений стратегии являются мероприятия по первичной профилактике: масштабные федеральные и региональные информационные кампании, всероссийские и региональные акции, ежегодные форумы специалистов, поддержка и развитие специализированного интернет-портала по вопросам ВИЧ-инфекции и СПИДа www.o-spide.ru и горячей линии.

Всероссийская акция набирает обороты

Конечно, такая масштабная работа была бы невозможна без активной поддержки региональных властей, профессионального сообщества и социально ориентированных некоммерческих организаций. Особенно это ощущается во время проведения Всероссийских акций по тестированию на ВИЧ, которые Минздрав России проводит уже третий раз.

Так, в 2016 году первая Всероссийская акция проходила в торгово-развлекательных центрах крупных городов: в течение двух недель в 10 регионах страны были протестированы 23,5 тысячи человек, которые получили возможность узнать свой ВИЧ-статус, просто отправившись за покупками.

В 2017 году акция Минздрава России проводилась совместно с ОАО «РЖД» – она стала более глобальной и охватила 24 региона страны, наиболее пораженных ВИЧ-инфекцией. В течение трех с половиной месяцев через всю страну в составе регулярных поездов проследовал специально оборудованный вагон, в котором пассажиры могли пройти бесплатное и анонимное экспресстестирование на ВИЧ-инфекцию с дотестовым и послетестовым консультированием. Сдавали тест и на ж/д вокзалах, на которых вагон Минздрава России делал остановку. В акции приняли участие около 25 тысяч человек.

В 2018 году проведение комплексных коммуникационных проектов продолжилось. III Всероссийская акция по тестированию на ВИЧ-инфекцию «Тест на ВИЧ: Экспедиция» началась 12 июня в День России на Камчатке. В этот раз партнером акции выступил Горьковский автомобильный завод (ГАЗ), мобильными пунктами тестирования (МПТ) стали автомобили «ГАЗель».

География акции в 2018 году существенно шире: в ней принимают участие 30 регионов, 120 городов от Камчатки до Калининграда. Причем тестирования пройдут не только в центрах регионов, но и в более мелких населенных пунктах. МПТ останавливаются в оживленных местах: в парках, около ночных клубов, возле торговых центров, а также вблизи учебных заведений. Дополнительно тестирование проводится в трудовых коллективах ведущих предприятий. Кроме работы с населением, проводится работа с профессиональным медицинским сообществом, а именно с медицинскими специалистами первичного звена, для которых организованы образовательные семинары с целью повышения уровня ранней диагностики на ВИЧ и общей настороженности по данному вопросу.

Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова:

«В 2017 году беспрецедентное за всю историю России число граждан прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию – около 34 млн. человек. Это на 30% больше, чем 5 лет назад. Уровень знаний населения о ВИЧ-инфекции увеличился с 80% до 84%. Призываю жителей нашей страны пройти тестирование и еще раз обратить внимание на необходимость соблюдения простых правил профилактики этого заболевания».

На сегодняшний день акция прошла в Дальневосточном федеральном округе.

Камчатка: начинаем там, где начинается Россия

Несмотря на то, что открытие акции состоялось летним днем, причем праздничным – в День России, 12 июня, Камчатка встретила снегом и пронзительным ветром. При этом на другом конце России, в Калининграде, где и завершится в ноябре III Всероссийская акция Минздрава России, в этот день было ясно, солнечно, +27 градусов.

Несмотря на непогоду, торжественное открытие собрало много желающих пройти тестирование. В церемонии приняли участие заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Олег Салагай, заместитель председателя Правительства Камчатского края Валерий Карпенко, министр здравоохранения Камчатского края Татьяна Лемешко.

– Мы выбрали Камчатский край не случайно, – отметил Олег Салагай. – Здесь начинается наша страна. Поэтому здесь начинается и наша акция. Но это не единственная причина. Камчатский край достаточно успешно борется с ВИЧ: за прошлый год было проведено более 77 тысяч тестирований на ВИЧ, последовательно увеличивается охват терапией, проводится эффективная профилактика вертикального пути передачи ВИЧ, т. е. от матери к ребенку. Сегодня 100% беременных и кормящих женщин с ВИЧ получают АРВ-терапию. Это означает, что у них будут здоровые дети. Принимаемые в Камчатском крае усилия по профилактике ВИЧ приносят свои результаты: распространенность и число новых случаев в возрастной группе от 29 лет сокращается. Но крайне важно и другое, что наши граждане обязательно должны знать, что ВИЧ – это не приговор, и мы постоянно повторяем это и будем повторять, в том числе в рамках этой акции. Также мы снова и снова будем рассказывать, что знание своего ВИЧ-статуса дает возможность не просто пройти необходимое консультирование и лечение, но и жить обычной жизнью. Эта акция, с одной стороны, способствует тому, чтобы люди сдавали тест, чтобы выявлялись новые случаи, с другой стороны, способствует тому, чтобы приверженность терапией увеличилась. Это основные направления в работе Минздрава России в рамках стратегии противодействия ВИЧ-инфекции в нашей стране.

По словам главного врача Камчатского СПИД-Центра Ирины Давудовой, в обществе понятия ВИЧ и СПИД все еще окружены мифами и стереотипами.

– Такие акции, безусловно, привлекают внимание общественности к проблеме ВИЧ/СПИДа, повышают информированность людей, заставляют задуматься о том, что эпидемия СПИДа может коснуться каждого из нас, – прокомментировала Ирина Васильевна. – К сожалению, по-прежнему далеко не все осознают опасность этой болезни. Поэтому активно проводимая информационная кампания, в том числе организация мобильных пунктов тестирования, – хорошая идея. Как известно, предупрежден – значит вооружен. В этом году на Камчатке это уже не первая акция. В мае, в рамках мероприятий, посвященных Всемирному дню памяти умерших от СПИДа, также работали мобильные пункты тестирования на ВИЧ на улицах, в образовательных учреждениях и трудовых коллективах. Были организованы велопробег и автопробег с распространением информационно-просветительской литературы. В акциях приняли участие очень многие наши граждане. В этом году стали участвовать трудовые коллективы. И это очень важно, так как больше заболевают люди трудоспособного возраста от 20 до 50 лет (89%). Болезнь может затронуть каждого из нас. Поэтому все должны знать как пути передачи ВИЧ, способы профилактики, так и то, что сейчас эта болезнь – не приговор. И чем раньше мы о ней узнаем, тем проще будет ее лечить, улучшится качество жизни и ее продолжительность.

Сахалин: встречает акцию с энтузиазмом

В первом же пункте тестирования в Сахалинской области – Поронайске – к передвижным лабораториям выстроилась в буквальном смысле очередь. Участие в тестировании принял вице-мэр Поронайского городского округа Александр Ищенко, подавая пример горожанам: «Я думаю, что каждый человек, серьезно относящийся к своему здоровью, должен пройти данное обследование и узнать свой ВИЧ-статус. У меня не было никаких сомнений по этому поводу, что я должен сделать это одним из первых».

В других городах Сахалина – Корсакове, Холмске, Южно-Сахалинске – жители встретили акцию с энтузиазмом, поэтому очередь желающих пройти тестирование практически не уменьшалась.

Акция на Сахалине.

– Удивительное настроение царило в наших МПТ, – рассказывает психолог акции Елена Черных, которая вместе с другими членами «Экспедиции» проедет от Камчатки до Калининграда. – Люди здесь, как и природа Сахалина, степенные, вдумчивые, глубокие и очень красивые суровой красотой. Во время дотестовых и послетестовых консультаций они не просто молча слушали, а задавали правильные вопросы. Оценивали свои жизненные ситуации и спрашивали – возможно ли, что была опасность заражения в тот или иной момент. Прикидывали возможные рискованные ситуации не только в прошлом, но и в настоящем. То есть с лихвой компенсировали нехватку знаний о проблеме ВИЧ вдумчивым отношением к ситуации.

Заместитель председателя Правительства Сахалинской области Антон Зайцев во время торжественной церемонии закрытия акции на Камчатке заметил: «Подобные акции становятся тем барьером, который сдерживает дальнейшее распространение инфекции. Благодаря таким акциям мы сможем сделать нашу Сахалинскую область свободной от ВИЧ».

Приморье: акция прибыла на материк

Приморье – первый этап материковой части Всероссийской акции по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ. В четырех городах региона – Владивостоке, Уссурийске, Находке, Артеме – мобильные пункты тестирования посетили жители, которые заботятся о своем здоровье и о благополучии своих близких. По словам директора департамента здравоохранения Приморского края Андрея Кузьмина, знать свой ВИЧ-статус – это так же нормально, как контролировать уровень своего артериального давления, пройти флюорографию или измерить рост и вес. Сдать тест на ВИЧ – это просто и совсем не стыдно.

Пройти тестирование во время акции действительно очень просто! Например, во Владивостоке МПТ стоял на набережной под Золотым мостом. Яркая брендированная машина привлекла внимание молодежи, которая традиционно собралась поздно вечером в этом месте, чтобы отдохнуть и пообщаться. А в итоге смогли сдать и бесплатный тест на ВИЧ. Люди приводили своих знакомых, друзей, фотографировались и выкладывали в социальные сети призывы участвовать в акции.

По словам вице-губернатора Приморского края Константина Межонова, подобные акции по экспресс-тестированию и информированию населения приносят результаты – второй год в Приморье отмечено снижение числа заболевших ВИЧ-инфекцией.

Хабаровский край: «Сама приду и мужа приведу»

В Хабаровском крае тестирование проходило с помощью современных слюновых экспресс-тестов. Участники акции под контролем медицинских сотрудников одноразовой индикаторной лопаточкой самостоятельно собирали околодесенную жидкость из полости рта, затем опускали ее в пробирку.

– Это очень удобно для всех – и для врачей, и для людей, которые хотят узнать свой ВИЧ-статус, – говорит главный врач Хабаровского СПИД-Центра Анна Кузнецова. – Это совершенно безболезненно, и главное – мгновенный результат. Во время акции наши специалисты проводили дотестовое консультирование в небольших группах, выдавали тестовые наборы, а послетестовое консультирование было уже индивидуальным и конфиденциальным. Многих пугает забор крови, возможно, это какие-то стереотипы, страхи или неприятные ассоциации из детства. Поэтому тестирование по слюне для пациентов – настоящее спасение.

Члены «Экспедиции» отметили, что некоторые женщины, прошедшие тестирование и получившие консультацию специалистов по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, приводили к мобильным пунктам своих мужей. Так, благодаря акции Минздрава России, жители, немотивированные к обследованию в обычной жизни, узнавали свой ВИЧ-статус.

В Хабаровске в рамках акции прошел первый обучающий семинар «ВИЧ-инфекция в практике специалистов первичного звена». Врачи-терапевты со всего ДВФО получили современные сведения по эпидемиологии, клиническим проявлениям ВИЧ/СПИДа у взрослых и детей, методам диагностики и лечения, мотивированию пациентов к обследованию на ВИЧ-инфекцию. Такие мероприятия Минздрава России будут способствовать более раннему выявления ВИЧ-инфекции и созданию тотальной настороженности среди медиков по отношению к распространению ВИЧ в стране.

Амурская область: незнание не защищает от опасности

К сожалению, похвастаться даже самыми поверхностными знаниями о проблеме ВИЧ жители Амурской области могли не всегда. Многие предпочитают либо не замечать проблему, либо просто не знают о ней.

«Мы понимаем, насколько важно привлечь внимание общества к вопросам распространения ВИЧ-инфекции. И не просто привлечь, а удерживать это внимание постоянно. И окружающие не должны оставаться равнодушными, ведь эта беда может постучаться в любой дом. В орбиту акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» вовлечено множество участников. Кто-то сдал кровь на анализ, кто-то задумался о вопросах, которые неизбежно возникают при ознакомлении с проблематикой борьбы против ВИЧ/СПИДа. А у кого-то поменялось представление о том, как можно и нужно общаться с ВИЧ-положительными соседями, родственниками или друзьями. В любом случае это говорит о том, что усилия организаторов проекта были не напрасны. Вы не прошли мимо, и это – главное!» – сказала заместитель министра здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова.

По наблюдениям медиков, женщины охотнее проходили тест, а мужчины традиционно закрывают глаза на проблему, «пока не клюнет». К сожалению, по статистике, именно мужчины чаще всего инфицированы ВИЧ и заражают своих половых партнеров. Об этом еще раз рассказывали консультанты, терпеливо объясняя, что даже один случайный незащищенный половой контакт может стать причиной ВИЧ-инфицирования. Для того и едут по стране мобильные пункты тестирования с логотипом III Всероссийской акции Минздрава России – рассказывать, объяснять, доносить важность проблемы ВИЧ и мотивировать к прохождению теста.

ПОДВОДЯ ИТОГИ

3,5 недели автоколонна акции Минздрава России следовала через Дальневосточный округ. Пройдено 10 535 километров. ВИЧ-статус узнали 4646 человек. В акции приняли участие жители 20 населенных пунктов и сотрудники 5 ведущих предприятий округа.

Мобильные пункты тестирования покидают Дальневосточный округ. Впереди – Сибирь.

Следите за ходом акции в разделе «ТЕСТ НА ВИЧ: ЭКСПЕДИЦИЯ» и на сайте о профилактике ВИЧ/СПИДа: O-SPIDE.RU.