Наталья Орейро: Меня вдохновляют матери - одиночки, не знаю, как бы растила ребёнка без мужа

СЕГОДНЯ 19:49 2018-07-14T19:49:06+03:00

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Современники до сих пор пытаются понять феномен Орейро - вроде бы сериал «Дикий ангел», где эта уругвайская актриса играла главную роль, закончился больше десяти лет назад. Да и нельзя сказать, что «мыло» было выдающееся - не «Шерлок» британский, скажем прямо. Но вот любят «нашу Наташу» по прежнему в нашей стане беззаветно. У актрисы есть и двойники, и поклонники, которые по всему миру ездят ради возможности увидеть любимую звезду. У неё и правда один из самых больших фан-клубов в мире. На «Славянском базаре», где она выступала в день открытия, народ нёс на сцену цветов чуть ли не больше, чем Баскову. 41-летняя Орейро приехала в Витебск на несколько дней - отдохнуть и поучаствовать в нескольких концертах в рамках фестиваля. Артистка дала пресс-конференцию, где ответила на вопросы журналистов. Мы первые взяли микрофон, чтобы поговорить с красивой женщиной о футболе. Наталья записала гимн United by Love к чемпионату мира, где спела на трёх языках - русском, испанском и английском. Мы спросили Наталью про то, насколько она вовлеклась во всю эту «движуху», как поддерживала своих. Перемежая испанские слова с русскими, Орейро темпераментно расскзала:

Natalia Oreiro - United by love (Rusia 2018) [Video Oficial].

- Больше всего я переживала за матч «Россия-Уругвай». Я болела за свою страну, а мой сын - за вашу! Мне кажется, у вас получился потрясающий мундиаль, русские заслуживали того, чтобы пройти в финал. Это было восхитительно. И самая настоящая победа была в том, что сборная России тронула сердца болельщиков. Целый месяц мы были едины, и никаких границ не существовало. Я записала к чемпионату песню на трёх языках, и я вложила туда всю свою любовь к русскому народу. Сложнее всего, кстати, мне давался не русский язык, а английский (начала напевать гимн, где у неё вместо «честью» получилось «тестю», что вызвало оживление в зале).

Затем артистка поведала, какие женщины вызывают у неё уважение.

- Матери-одиночки. Очень сложно и работать, и воспитывать ребёнка без помощи отца. У меня есть сын, мы его растим вместе с моим мужем. Я даже представить не могу, что бы я делала, будь я одна. Также я восхищаюсь теми женщинами, которые борются за свои права. Потому что и у нас, и у мужчин должны быть равные возможности.

Ведущему конференции, Алексею Остудину, уругвайская звезда раскрыла секрет популярности «Дикого Ангела»:

- На тот момент он был очень добрым. Героиня всегда страдала, но, до определенного момента. Она была сильной, но романтичной. И было много музыки, которая объединила это в одно целое. Сейчас вряд ли возможен был бы римейк - мне пришлось бы играть бабушку моей героини. Люди, конечно, хотели бы продолжения, но мы вряд ли оправдаем их ожидания.