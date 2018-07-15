Самые яркие моменты «Славянского базара в Витебске»: «Голое платье» Орейро, Басков, целующий сцену и отвязные танцы Олега Меньшикова

СЕГОДНЯ 09:24 2018-07-15T09:25:19+03:00

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В Витебске уже который день проходит традиционный «Славянский базар». Мероприятие это любят и наши артисты, и западные звёзды. В этом году на одну сцену вышли даже любимцы публики Горан Брегович и Эмир Кустурица, раньше - лучшие друзья а ныне - люди друг другу практически чужие. Сотрудничество их завершилось еще в 1995-м году, на картине «Андеграунд» Кустурицы, к которому Брега (так сокращенно его зовут фанаты) написал музыку. Но ради друзей - белорусов они таки решили объединиться. Ну как объединиться - сначала выступил Горан со своим оркестром, потом Кустурица выступил с The No Smoking Orchestra.

Из неожиданных сюрпризов в Витебске было выступление актера Олега Меньшикова Фото: Евгений Николаев, personastars.com

Из неожиданных сюрпризов было выступление актера Олега Меньшикова. И тоже с оркестром - да не просто, а «Мечты». Под громкий аккомпанемент секс-символ отечественного кино устроил зажигательные танцы, исполнил композицию Петра Лещенко «Что мне горе?». Многие обратили внимание на рубашку - «размахайку» Меньшикова, узнав в ней творение эпатажного модельера Демны Гвасалия и Vetements за «каких-то» 65 000 рублей.

Мы совершено не планировали увидеть, как Николай Басков целует ... пол. Не женский, а самый настоящий. На самом деле тут шутки в сторону - тенор таким образом поблагодарил «Славянский базар».

Басков поблагодарил землю, где он впервые, 19 лет назад, вышел на сцену Фото: Евгений Николаев, personastars.com

«19 лет назад я вышел сюда совершено неизвестным артистом, и эта сцена подарила мне блестящую карьеру, потрясающих зрителей. Этот фестиваль открывает невероятные имена. Чувствуется хорошее отношение государства к культуре». Поступок Баскова тронул сердца гостей феста - его благодарность выглядела очень искренне.

Николай Басков на "Славянском базаре"-2018 Фото: Евгений Николаев, personastars.com

Порадовала нас Наталья Орейро. Если в сериале «Дикий ангел» уроженка Уругвая ходила в основном в «мальчуковом» стиле, то на сцене она выглядела богиней. Певица выбрала для своего выступления на «Базаре» очень откровенное платье - с пикантным вырезом под грудью и разрезом, открывающим ее ноги практически до талии.

Для выступления в Витебске Наталья Орейро выбрала роскошное белое платье Фото: Евгений Николаев, personastars.com

Параллельно с развлекательной программой проходят и серьезные мероприятия. Музыкальный конкурс в рамках «Базара» подведёт итоги уже завтра - из 15-ти финалистов во главе со знаменитым Робертино Лоретти итоги сильнейших юных музыкантов которые, как говорил Басков, и правда могут получить путевку в жизнь именно после победы на "Славянском базаре".

Также в Витебске идут театральные постановки. С комедией «Мужчины. Подслушанное» приехали Игорь Костолевский, Михаил Янушкевич и Михаил Филиппов. Перед спектаклем дали пресс-конференцию, на которой ответили на провокационные вопросы представителей прессы. Актёры резко осудили различные ток-шоу, где обсуждается личная жизнь звезд. Разговор зашёл и об Армене Джигарханяне, чья семейная трагедия широко освещалась на федеральных каналах. Михаил Филиппов рассказал о своём отношении к подобным историям:

«Это не история Армена Борисовича, а история СМИ и нас с нами. Если мы сразу будем выключать телевизор, когда начинают эксплуатировать его личную жизнь, может, что-то может поменяться». Костолевский выразился более жестко, сказав, что был бы очень рад, если бы все эфиры на эту тему закрыли – эту ерунду, эту дрянь. И признался, что сам на подобные телепередачи не ходит, но не осуждает тех артистов, которые все же это делают, так как скорее всего, по словам актера, его коллеги по цеху участвуют там ради денег.

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Современники до сих пор пытаются понять феномен Орейро - вроде бы сериал «Дикий ангел», где эта уругвайская актриса играла главную роль, закончился больше десяти лет назад. Да и нельзя сказать, что «мыло» было выдающееся - не «Шерлок» британский, скажем прямо. Но вот любят «нашу Наташу» по прежнему в нашей стане беззаветно. У актрисы есть и двойники, и поклонники, которые по всему миру ездят ради возможности увидеть любимую звезду (подробности)