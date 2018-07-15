2018-07-15T15:23:33+03:00
В мире

Президент США рвется на второй срок

Американский лидер рассказал о своих амбициях на выборах в 2020 году
Мария БЕРК
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Дональд Трамп заявил, что собирается избираться на второй президентский срокДональд Трамп заявил, что собирается избираться на второй президентский срокФото: REUTERS
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Во время визита в Великобританию Дональд Трамп в интервью британской газете Daily Mail заявил, что собирается избираться на второй президентский срок.

- Я настроен решительно (еще раз баллотироваться на пост президента. - Авт.). Выглядит так, что все этого тоже хотят, — сказал Трамп. - Только проблемы со здоровьем могут мне помешать.

Впрочем Дональд заверил, что чувствует себя хорошо и следит за своим питанием.

На вопрос, видит ли он среди демократов потенциального соперника, Трамп ответил:

- Я их всех знаю, у них никого нет… У них нет правильного кандидата.

- У демократов, действительно, проблемы с лидерством в партии, - комментирует политолог-американист Виктор Олевич. - После провала на последних выборах Хилари Клинтони ее муж Бил окончательно вышли из активной политической жизни. Бывший президент Барак Обама по-прежнему занимает неформальную позицию лидера демократов, но он отказался от президентских амбиций.

Несмотря на отсутствие реального противника от демократов, Трампу не стоит расслабляться.

- Продолжается расследование спецпрокурорта Роберта Мюллера о вмешательстве в выборы президента США, - продолжает политолог. - В ноябре пройдут выборы в Конгресс. Если на них победят демократы, то могут начаться попытки запуска импичмента Трампу. Как минимум основная часть его законодательных инициатив будет заблокирована.

С другой стороны - у Трампа-президента немало и успехов.

- За время его правления наблюдается самый быстрый рост экономики - такого не было 27 лет, - говорит американист Дмитрий Дробницкий. - Предельно низкий уровень безработицы за последние 17 лет. Это же касается и снижение уровня безработицы среди афро- и латиноамериканского населения. Здесь успехи достигнуты впервые за 25 лет. Отмечается активное индустриальное развитие в штатах «ржавого пояса» (промышленный север Америки), которые собственно обеспечили Трампу президентство.

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