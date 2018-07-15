Президент США рвется на второй срок
Во время визита в Великобританию Дональд Трамп в интервью британской газете Daily Mail заявил, что собирается избираться на второй президентский срок.
- Я настроен решительно (еще раз баллотироваться на пост президента. - Авт.). Выглядит так, что все этого тоже хотят, — сказал Трамп. - Только проблемы со здоровьем могут мне помешать.
Впрочем Дональд заверил, что чувствует себя хорошо и следит за своим питанием.
На вопрос, видит ли он среди демократов потенциального соперника, Трамп ответил:
- Я их всех знаю, у них никого нет… У них нет правильного кандидата.
- У демократов, действительно, проблемы с лидерством в партии, - комментирует политолог-американист Виктор Олевич. - После провала на последних выборах Хилари Клинтони ее муж Бил окончательно вышли из активной политической жизни. Бывший президент Барак Обама по-прежнему занимает неформальную позицию лидера демократов, но он отказался от президентских амбиций.
Несмотря на отсутствие реального противника от демократов, Трампу не стоит расслабляться.
- Продолжается расследование спецпрокурорта Роберта Мюллера о вмешательстве в выборы президента США, - продолжает политолог. - В ноябре пройдут выборы в Конгресс. Если на них победят демократы, то могут начаться попытки запуска импичмента Трампу. Как минимум основная часть его законодательных инициатив будет заблокирована.
С другой стороны - у Трампа-президента немало и успехов.
- За время его правления наблюдается самый быстрый рост экономики - такого не было 27 лет, - говорит американист Дмитрий Дробницкий. - Предельно низкий уровень безработицы за последние 17 лет. Это же касается и снижение уровня безработицы среди афро- и латиноамериканского населения. Здесь успехи достигнуты впервые за 25 лет. Отмечается активное индустриальное развитие в штатах «ржавого пояса» (промышленный север Америки), которые собственно обеспечили Трампу президентство.
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