Почему Франция выиграет чемпионат мира по футболу 2018

СЕГОДНЯ 01:00 2018-07-13T22:38:00+03:00

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Команда Франции в 1998 году впервые стала чемпионом мира по футболу. Через 20 лет сборная Дидье Дешама имеет все шансы повторить успех той славной сборной. "КП" рассказывает, почему же именно французы победят на чемпионате мира по футболу, называя пять причин на это.

1) Они научились выигрывать у всех

Сборная Франции на чемпионате мира по футболу добивается больших побед, но вызывает немало неоднозначных эмоций у специалистов. Ну как же можно так скучно выигрывать? Они всего 3 гола забили на групповом этапе за 3 игры. Но потом пошла эффективная игра. 1:0 победа над Бельгией в полуфинале, 2:0 победа над Уругваем в четвертьфинале, причем один гол был забит после дикой ошибки вратаря. Фрацузы очень много на этом турнире работают над тем, чтобы выигрывать в каждой отдельной игре. У них - отличная игра в полузащите, Н Голо Канте проводит отличный чемпионат, добавляя мощи игре французской сборной. В атаке - Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе, Оливье Жиру.

2) У соперника не останется сил

Сборная Франции на пути к финалу чемпионата мира спокойно решала вопрос выхода в следующий раунд за 90 минут. Хорватия же сыграла три овертайма и две серии пенальти. Силы у них должны кончиться к финалу, а у Франции же больше времени на восстановление, на один день больше. Так что этот фактор должен подействовать в пользу французов.

3) Новый Лео Месси - это француз

Запомните это имя. 19-летний Килиан Мбаппе - это следующий Месси и Роналду в одном лице. Юный игрок на этом турнире забил до финала всего 2 гола. Но в свои 19 успел заработать "респекты" от самого Пеле после двух голов в ворота Аргентины в победной игре 1/8 финала ЧМ. И начиная со следующего сезона Мбаппе должен начать прогрессировать настолько, чтобы прийти на смену Роналду и Месси. В финале же он может показать себя, решив исход турнира в пользу своей родной Франции и став чемпионом мира по футболу уже в 19 лет.

4) Забивная оборона

В полуфинале победный гол Бельгии забил Самуэль Умтити, в четвертьфинале счет открыл Рафаэль Варан, в 1/8 финала убойный гол издалека забил юный Бенджамин Павард. Поэтому одним из козырей у команды Дидье Дешама будет наличие защитников, которые могут забивать голы в нужный и самый ответственный момент. После полуфинальной игры с Бельгией защитник бельгийцев Венсан Компани так описал гол Умтити: "Да он просто прыгнул так, что я его даже не заметил! Это все что я помню". В финале же наличие такого козыря добавит очков "в карму" французам. Но они отлично выполняют и прямые обязанности. Единственной сложной для обороны Франции был поединок с Аргентиной, когда они пропустили 3 гола. А за вычетом этой встречи французы пропустили лишь один мяч - с пенальти от игрока сборной Австралии. Как таким забить-то?

5) У Франции - "золотое" поколение

В составе этой сборной Франции - большое скопление талатнтливых игроков. Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн, Н Голо Канте и остальные футболисты от турнира к турниру идут поступательно. В 2014 году на чемпионате мира французы уступили 0:1 будущим чемпионам мира сборной Германии. В 2016 году проиграли в финале чемпионата Европы тоже, получается, лишь победителям турнира - Португалии 0:1. В третий раз у них должно получиться. И в случае победы Франции на этом чемпионате мира может произойти поворотный момент в истории мирового футбола. То, как в 2008-2012 годах властвовали в турнирах сборных испанцы, могут начать править французы. Для этого у них есть все предпосылки. Чтобы выиграть ЧМ-2018, а потом и даже Евро-2020.

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